España

Juan Martín, experto en reducir grasa abdominal, advierte sobre el impacto de las calorías líquidas: “El truco está en hacer elecciones inteligentes”

Algunos alimentos que estamos acostumbrados a consumir casi a diario podrían ser perjudiciales si no se ingieren con moderación

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
Cómo perder grasa abdominal, según
Cómo perder grasa abdominal, según un entrenador

Cuando comenzamos una dieta para perder peso, solemos pensar en reducir las cantidades, evitar los dulces y hacer ajustes en nuestra alimentación diaria. Sin embargo, un aspecto que a menudo pasa desapercibido son las calorías líquidas, que son aquellas que consumimos a través de bebidas. Si bien a menudo nos concentramos en lo que comemos, las calorías que bebemos pueden tener un gran impacto en nuestros esfuerzos por perder peso, especialmente si no las controlamos adecuadamente. Alcohol, refrescos, jugos, e incluso el aceite de oliva, son fuentes de calorías líquidas que pueden dificultar nuestro progreso, especialmente si no tenemos cuidado con las cantidades.

Juan Antonio Martín, entrenador personal y experto en nutrición, conocido en redes sociales como @ntrenatonline, es consciente de cómo las calorías líquidas pueden sabotear incluso los planes de dieta más estrictos. En sus publicaciones y consejos, Martín recalca la importancia de tener en cuenta todos los aspectos de nuestra alimentación, no solo los sólidos. “Si estás en un proceso de pérdida de peso, sabes que cada elección cuenta. Y en este punto tiene bastante importancia también las calorías líquidas, esas que no masticas, pero que pueden sabotear tu progreso”, comenta Martín.

Un estudio apunta a que una dieta baja en carbohidratos sería beneficiosa para adultos con diabetes tipo 1.

Los enemigos de una dieta saludable

Uno de los culpables más comunes en este sentido es el aceite de oliva, que, aunque es un alimento saludable y lleno de beneficios para la salud, es muy calórico. “El aceite de oliva es sano, tiene antioxidantes y grasas saludables, pero si no controlamos las cantidades, puede ser un arma de doble filo”, explica Martín. Aunque se nos enseñe a usar aceite en nuestras ensaladas o al cocinar, un par de cucharadas al día pueden sumar rápidamente 200 calorías a nuestra dieta sin darnos cuenta. Por ello, el experto recomienda medir las cantidades y usarlo con moderación para evitar que las calorías líquidas de este ingrediente puedan poner en peligro los resultados de una dieta.

El siguiente gran culpable de las calorías líquidas son las bebidas alcohólicas. Aunque muchas veces las tomamos de forma ocasional o como una forma de disfrutar en una reunión social, el alcohol es una fuente significativa de calorías vacías, es decir, calorías que no aportan nutrientes al cuerpo. “Un vinito por aquí, una cerveza por allá, y cuando te das cuenta, ya estás añadiendo calorías innecesarias. El alcohol no solo añade calorías vacías, sino que también ralentiza el metabolismo y puede aumentar el apetito, lo que te lleva a consumir más alimentos de los que habías planeado”, explica Martín.

(Freepik)
(Freepik)

A menudo no somos conscientes de cuántas calorías puede tener una copa de vino o una cerveza, pero si no se controlan las cantidades, pueden sumar fácilmente más de 100 calorías por bebida. Martín recomienda elegir opciones más ligeras, como bebidas sin alcohol o limitar las cantidades para evitar que el consumo de alcohol afecte los resultados.

Las bebidas azucaradas, como refrescos y jugos industriales, también son responsables de una gran cantidad de calorías líquidas. Estas bebidas no solo son altas en calorías, sino que además tienen un alto contenido en azúcar refinado, lo que eleva rápidamente los niveles de glucosa en sangre y no sacian el hambre. “Los refrescos y las bebidas azucaradas están llenos de calorías innecesarias. Una lata de refresco puede tener hasta 140 calorías, casi todas provenientes del azúcar, pero no te aportan nutrientes ni fibra.

“Además, no te sacian, lo que puede llevarte a consumir más alimentos después”, advierte Martín. La recomendación es reemplazar las bebidas azucaradas por agua, infusiones sin azúcar o bebidas sin calorías, que no solo son más saludables, sino que también ayudan a mantener el metabolismo activo sin sobrecargarlo con calorías vacías.

Temas Relacionados

Grasa abdominalEjercicioAlimentación SaludableFitnessEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Una revolucionaria píldora contra el cáncer de mama reduce el riesgo de recaída y mejora la supervivencia

Los resultados del ensayo clínico en fase 3 resultan prometedores para millones de pacientes en todo el mundo

Una revolucionaria píldora contra el

Un hombre encuentra 500 euros olvidados en un cajero automático en Salamanca y actúa de una manera ejemplar

Que un ciudadano se comporte conforme marca la ley o ya solo el civismo no debiera ser noticia, pero esta lo es. El propietario del dinero había cometido una gran imprudencia

Un hombre encuentra 500 euros

Subida de las temperaturas e inestabilidad: la Aemet reduce las alertas por precipitaciones, pero continúan las tormentas en varios puntos de España

Durante este viernes y especialmente a partir del sábado, aumentarán las máximas en buena parte del país

Subida de las temperaturas e

La inflación se mantiene estable en el 2,7% en agosto pese a la presión al alza de los carburantes

El IPC registra la misma tasa interanual que en julio gracias al impacto a la baja de los precios de alimentos y electricidad, mientras que la inflación subyacente repunta al 2,4%.

La inflación se mantiene estable

Beatriz Trapote, pareja de Víctor Janeiro, revela que su padre tiene un tumor inoperable en el pulmón: “La vida no es tan bonita ni fantástica”

La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha roto en llanto al hablar de la dura enfermedad que atraviesa su progenitor

Beatriz Trapote, pareja de Víctor
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aemet licita por 372.000 euros

Aemet licita por 372.000 euros el servicio médico para atender durante cuatro años a los empleados de su sede central en Madrid

Alejandro Hamlyn, el empresario del petróleo protagonista del audio de la ‘fontanera’ del PSOE, abre una guerra judicial: la Audiencia pidió su extradición, pero no es competente

Abascal pide “hundir” el barco de Open Arms: “Ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo”

Ultras agreden al periodista de ‘Diario Red’ Román Cuesta a las puertas de su casa: “Les ha salido mal la cosa”

Albares convoca al encargado de negocios de la Embajada de Rusia tras el ataque contra la sede de la Unión Europea en Kiev

ECONOMÍA

Un hombre encuentra 500 euros

Un hombre encuentra 500 euros olvidados en un cajero automático en Salamanca y actúa de una manera ejemplar

La inflación se mantiene estable en el 2,7% en agosto pese a la presión al alza de los carburantes

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

La siniestralidad laboral, por sectores: construcción, transporte y agricultura concentran el riesgo de accidentes graves y mortales

Resultados del Super Once del 28 agosto

DEPORTES

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal

El compañero de Fórmula 1 al que Hamilton le hizo la vida “extremadamente difícil”: “Teníamos un código de conducta”

Jorge Vilda habla sobre la polémica con las habitaciones: “Las puertas estaban entornadas con el pestillo echado”

La FIFA cambia el horario de la final de la Champions: adiós a las 21 horas, se jugará a las 18