Un colombiano que vive en España explica una de las cosas que le parece más rara del país: “No encuentras nada abierto”

El vídeo ha generado una gran cantidad de reacciones, especialmente entre usuarios que han negado sus palabras o señalado que la realidad no suele ser como la que él ha relatado

Por Marta Sierra

Un colombiano en España explica una de las cosas que más rara le parece del país (@ludwigmolano/TikTok)

Las redes sociales se han convertido en un altavoz muy potente para compartir con el resto del mundo informaciones interesantes, curiosidades o simplemente experiencias personales. Muchas personas que se han marchado a vivir al extranjero las utilizan para comparar ambos países, explicar lo que más les ha sorprendido o lo que más echan de menos de su lugar de origen, ya sea porque en su nuevo destino es distinto o no existe.

Estos contenidos cada vez más numerosos responden a un interés por conocer lo que hay fuera de nuestras fronteras, la manera en la que se mueve la sociedad en países que muchas veces no se han visitado antes, así como por saber qué es lo que otras personas piensan de las costumbres propias.

Ludwig Molano, un colombiano que vive en España, ha publicado recientemente un vídeo en su cuenta de TikTok (@ludwigmolano) en el que explica cuál es una de las cuestiones que le parece más “rara” del país en el que actualmente reside. Tal y como señala el creador de contenido, sus palabras están basadas en su opinión personal viviendo en Barcelona y lo que él ha visto en las calles de la ciudad, según asegura: “No es que sea así en toda España y tampoco es una verdad absoluta”.

El cierre de negocios por vacaciones

El colombiano se refiere específicamente a las vacaciones. Con la llegada de los meses de julio y agosto, muchos negocios (especialmente los que están regentados por autónomos) bajan la persiana durante algunas semanas para respetar el derecho al descanso de los trabajadores. Así, es frecuente que en la mayoría de las ciudades haya un número elevado de establecimientos que se encuentran cerrados durante algunos días del verano.

“Tú sales a la calle y ves letreros en todos los negocios que dicen ‘cerrado por vacaciones’. Básicamente, no encuentras nada abierto", señala Ludwig. “No estoy diciendo que tomarse vacaciones sea malo, al contrario, es buenísimo”, matiza el colombiano, haciendo referencia a que en un vídeo anterior en el que hablaba sobre la hora de la siesta y el cierre de los negocios durante algunas horas recibió una gran cantidad de comentarios negativos.

Los extranjeros en España viven muchos choques culturales cada día.

Pese a que las vacaciones sean un derecho laboral, el colombiano señala que en su país no es frecuente que estas sean tan largas, motivo por el que le resulta raro. “Lo que yo conozco como vacaciones legalmente siempre son quince días hábiles más los días que no son hábiles, eso suma un aproximado de veinte días, no más”.

De hecho, Ludwig asegura que ha visto carteles en los que se informa sobre parones de la actividad de cinco o seis semanas. “También hay que aclarar que estas vacaciones usualmente son de gente independiente, pero, si yo me pongo a pensar que un negocio en mi país cierre cuarenta y cinco días, creo que quiebra”, destaca. Sin embargo, su vídeo ha creado controversia y una gran cantidad de usuarios en los comentarios han negado sus palabras: “En mi barrio la mayoría de los negocios cierra una semana y, como mucho, dos, pero seis semanas seguidas nunca lo he visto”.

