Rusia ataca el edificio de la delegación de la UE en Kiev: “Una clara señal de que rechaza la paz y elige el terrorismo”

El edificio de la delegación de la UE en Kiev, Ucrania. (Katarina Mathernova/X)

El edificio de la delegación de la UE en Kiev ha sido atacado durante la ofensiva del Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, en la mañana de este jueves. Así lo ha confirmado la embajadora comunitaria, Katarina Mathernova, que ha compartido en sus redes sociales imágenes que demuestran los graves destrozos como consecuencia de los drones y bombardeos rusos.

“La ‘paz’ de Rusia anoche: un ataque masivo sobre Kiev con drones y misiles balísticos. Al menos 10 muertos, 30 heridos y numerosos edificios destruidos. La delegación de la UE resultó gravemente dañada por la onda expansiva. Ésta es la verdadera respuesta de Moscú a los esfuerzos de paz”, ha denunciado.

Al mismo tiempo que predica su deseo de alcanzar una “paz duradera”, el mandatario ruso Vladimir Putin, ordena a sus tropas intensificar sus ataques contra Ucrania, desoyendo los ultimátum de Trump y los europeos para cesar el fuego. Según una investigación de la agencia AFP, en el mes de julio Moscú ha lanzado más drones sobre el territorio que cualquier otro mes desde que inició su invasión en 2022.

Más imágenes de los destrozos causados en la delegación de la UE en Kiev

El ataque sobre la sede diplomática ha desatado la condena unánime en Bruselas. La primera en pronunciarse ha sido la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, quien ha condenado “enérgicamente” estos “brutales ataques”, en palabras de ella, “una clara señal de que Rusia rechaza la paz y elige el terrorismo”. “Nuestra total solidaridad con el personal de la UE, sus familias y todos los ucranianos que sufren esta agresión”, ha señalado en un mensaje en X.

“La UE no se dejará intimidar”

Minutos más tarde ha reaccionado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha cargado contra el ataque y ha confirmado que el personal de la Delegación se encuentra a salvo. “Rusia debe detener inmediatamente sus ataques indiscriminados contra la infraestructura civil y sumarse a las negociaciones para una paz justa y duradera”, ha aseverado.

El presidente del Consejo Europeo, Antònio Costa, se ha mostrado “horrorizado” por “otra noche de letales ataques” con misiles rusos en Ucrania. “Mis pensamientos están con las víctimas ucranianas y también con el personal de @EUDelegationUA , cuyo edificio fue dañado en este ataque deliberado ruso. La UE no se dejará intimidar. La agresión rusa no hace más que reforzar nuestra determinación de apoyar a Ucrania y a su pueblo”, ha sentenciado en un mensaje en la misma red social.

Desde España se ha pronunciado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien ha recordado que los ataques rusos ejecutados mientras suceden las negociaciones de paz no son un episodio aislado de esta noche. “Condenamos con toda firmeza estos ataques que violan el Derecho Internacional”, ha manifestado.