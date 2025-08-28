Kidd Voodoo lidera Ranking Spotify en España: top 10 de las canciones con más reproducciones de hoy

El cantante chileno "Kidd Voodoo", encabeza el ranking de las 10 canciones más escuchadas en Spotify en España. (Instagram/kiddvoodoo)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público español.

Desde reggaetón a pop, estos son los hits más sonados

1. Me Mareo (w JC Reyes)

Kidd Voodoo

591.620 reproducciones de "Me Mareo", le bastaron a Kidd Voodoo para coronarse en este ranking. (Instagram/kiddvoodoo)

El tema de Kidd Voodoo es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 591.620 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. TU VAS SIN (fav)

Rels B

El cantante español Rels B se coloca en la segunda posición del listado y sigue siendo de los artistas favoritos de los escuchas. (Foto AP/Félix Márquez)

La canción de Rels B se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 527.173 reproducciones, motivo por el cual sigue en la segunda posición.

3. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

"YO y TÚ", de Ovy On The Drums, se mete en la tercera posición del listado. (Foto AP/Marta Lavandier, archivo)

Tras haberse reproducido 483.695 veces, la nueva canción de Ovy On The Drums se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 3.

4. La Plena

W Sound

La canción ha logrado hacer millones de reproducciones, sin embargo, cae en reproducciones, colocándola en la posición cuatro. (@westcol)

“La Plena” de W Sound va en descenso: ya llega al cuarto lugar. Sus 459.678 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

5. AURORA (w De La Rose)

Mora

"AURORA" del cantante puertorriqueño, de música urbana, Mora, se lleva el quinto sitio del listado. (EFE/José Méndez)

“AURORA (w De La Rose)”, interpretado por Mora, ocupa el quinto lugar de la lista, tras lograr 386.372 reproducciones.

6. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

"QLOO" de Young Cister logra quedarse en la sexta posición con 373.381 reproducciones. (Instagram/@youngcister)

Tras acumular 373.381 reproducciones, “QLOO (w Kreamly)” de Young Cister se mantiene en sexto lugar.

7. no tiene sentido

Beéle

"no tiene sentido" de Beéle pierde fuerza y cae en la séptima posición del listado. (@beele/Instagram)

“no tiene sentido” de Beéle se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 346.237 reproducciones, motivo por el cual continúa en la séptima posición.

8. capaz (merengueton) (w Yorghaki)

Alleh

Con 326.286 reproducciones, la canción "Capaz", se ha mantenido en la octava posición del ranking. (Instagram/@yorghaki)

“capaz (merengueton) (w Yorghaki)” de Alleh sigue abriéndose camino en las listas. Con 326.286 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de los escuchas, en la posición octava.

9. DROGA (w C. Tangana)

Mora

"DROGA" de Mora, se mete en la novena posición del top 10. (Instagram/@mora)

“DROGA (w C. Tangana)” se ubica en el noveno lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 304.878, lo que marca un hito en la carrera musical de Mora.

10. si te pillara

Beéle

"si te pillara" de Beéle, cierra el ranking en el último sitio. (Ricardo Rubio - Europa Press)

Tras acumular 289.808 reproducciones, «si te pillara» de Beéle se mantiene en décimo lugar.

Los artistas y canciones más reproducidos en España durante el último año

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (REUTERS/Brendan McDermid)

Myke Towers se ha consolidado como el artista más escuchado en España durante 2024, según un informe reciente. Con éxitos como “La Falda”, el reguetonero puertorriqueño ha logrado captar la atención del público, destacándose como una figura influyente en el género urbano. Este logro lo coloca por delante de otros artistas populares como Bad Bunny y Feid, quienes ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente en el ranking de popularidad.

En cuanto a las canciones más reproducidas en el país, el tema “Si Antes Te Hubiera Conocido” de KAROL G lidera la lista. Esta balada urbana ha conquistado a la audiencia española, manteniéndose en el primer puesto durante varios meses. Le sigue “LUNA” de Feid, mientras que “LA FALDA” de Myke Towers ocupa el tercer lugar. Completan el top cinco “BADGYAL” de SAIKO, JC Reyes y Dei V y “X’CLUSIVO - REMIX” de Gonzy, SAIKO y Arcángel.

El panorama musical en España durante 2024 ha estado marcado por una notable diversidad, con la presencia de artistas emergentes y colaboraciones que han marcado tendencia. Además de Myke Towers, otros nombres destacados en el ámbito musical incluyen a SAIKO, Quevedo, Anuel AA y KAROL G, lo que demuestra que el reguetón y el trap continúan siendo los géneros preferidos por el público español.

Este año, la música urbana ha mantenido su dominio en las listas de reproducción, reflejando un cambio en las preferencias musicales del país. La influencia de artistas internacionales y la producción local han contribuido a un paisaje sonoro vibrante y en constante evolución, que sigue capturando la atención de los oyentes en España.