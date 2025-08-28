España

Estas son las comunidades autónomas donde más alquilan los turistas extranjeros durante sus vacaciones en España

Las zonas costeras lideran el interés internacional en el mercado de arrendamiento residencial español, con Alemania, Reino Unido y Países Bajos como principales países de origen de los inquilinos

Por Naroa Caro

El turismo internacional continúa ganando en España. En abril, el país recibió 8,6 millones de turistas extranjeros, un 10,1% más que en el mismo mes del año pasado. Este aumento de la afluencia ha venido acompañado de un incremento aún más significativo en el gasto total, que se elevó a 10.826 millones de euros, un 14,1% más interanual, marcando un nuevo récord mensual (Fuente: Europa Press).

España llevo años consolidándose como uno de los destinos más atractivos para viajeros de todo el mundo, que eligen este país año tras año para disfrutar de sus vacaciones de verano, pero también muestran interés por el alquiler de viviendas a lo largo del año. Así, este tipo de actividades ganan peso en la economía nacional y el turismo internacional impulsa sectores clave como el inmobiliario, donde la demanda extranjera se concetra especialmente en zonas costeras y turísticas.

Según datos del portal inmobiliario Idealista, el interés internacional presenta marcadas diferencias según la provincia, con una fuerte concentración en el litoral mediterráneo, donde el porcentaje de extranjeros supera ampliamente la media nacional. La demanda de alquiler de vivienda por parte de extranjeros alcanza su mayor peso en Baleares, donde casi tres de cada diez solicitudes provienen de fuera de España, seguida de Alicante y Málaga.

En concreto, la comunidad insular lidera el ranking con una demanda internacional del 29,1%, empujada principalmente por inquilinos de Alemania, que se correponpden con el 39% del total de la demanda extranjera, Reino Unido (9%) e Italia (7%). Alicante se coloca en segundo lugar, con el 27,4% de la demanda del alquiler generada por personas de otros países, entre los que destacan nacionales de Países Bajos (14%), Alemania (11%) y Reino Unido (9%). Málaga figura en tercera posición con una cuota internacional del 25,7%, donde la mayoría procede de Reino Unido (11%), Alemania (10%) y Países Bajos (9%).

Las islas y Valencia, entre las zonas más demandadas

El informe, que analiza datos del primer trimestre del año, detalla que el impacto extranjero sobre la demanda de vivienda no es homogéneo y dibuja un claro mapa de provincias costeras y turísticas con mayor atractivo internacional. Las islas Canarias, representadas por Santa Cruz de Tenerife (21,9%) y Las Palmas (19,2%), mantienen una presión significativa de arrendatarios de origen alemán, italiano y británico. En el caso de las islas, los alemanes concentran entre un 24% y un 25% de la demanda internacional, seguidos de los italianos con cuotas entre el 18% y el 19% y los británicos en el entorno del 7-8%.

La provincia de Valencia se sitúa en el sexto puesto, con un 17% de las solicitudes de alquiler realizadas por extranjeros, principales provenientes de Estados Unidos (14%), Alemania (9%) y Francia (8%). Otras provincias mediterráneas como Girona (16%), Almería (15,8%) y Barcelona (15,3%) mantienen niveles altos de demanda internacional, marcados por la presencia de ciudadanos franceses, alemanes, estadounidenses y británicos.

Dos turistas con sus maletas
Dos turistas con sus maletas en la Plaza Mayor de Madrid. REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE MADRID.

En Andalucía, la provincia de Granada muestra un 14,5% de demanda internacional, liderada por estadounidenses (13%), alemanes (11%) y británicos (8%). Cádiz, Castellón, Murcia y Huelva aparecen también por encima del 11% de demanda extranjera, cada una con sus propios perfiles nacionales predominantes. Huelva destaca, por ejemplo, por el alto peso de los portugueses, que suman el 27% de la demanda internacional en esa provincia.

Menos del 10% en las provincias de interior

Hacia el interior y el norte del país, el peso internacional desciende, como reflejan datos de Pontevedra (8,8%), Badajoz (8,6%), Guipúzcoa (8,6%), Jaén (8,5%) y Ourense (8,2%). Portugal es el país de origen más habitual en regiones fronterizas como Badajoz y Pontevedra, mientras que en otras áreas dominan los estadounidenses, franceses y, en menor proporción, latinoamericanos.

Madrid, que constituye uno de los grandes mercados de alquiler residencial, anota un 9,1% de demanda internacional, donde Estados Unidos aporta un 13% de las solicitudes, seguido de Francia (8%) e Italia (7%). En provincias como Salamanca, Asturias y La Rioja, la cuota internacional marca entre el 7% y el 8%, con predominio de estadounidenses, portugueses y argentinos.

En el extremo opuesto del ranking se posicionan provincias del interior peninsular como Guadalajara (3,8%), Huesca (4,4%), Álava (4,4%), Toledo (5%), Burgos (5%) y Navarra (5%), con una demanda internacional escasa que no alcanza el 6%. En la mayoría de estos territorios, los estadounidenses se mantienen como grupo extranjero más relevante, aunque con porcentajes mucho menores que en las provincias principales, tal como puntualizó Idealista.

