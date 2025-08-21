Julio Iglesias, muy preocupado por los incendios en Galicia: su nueva casa familiar en peligro

BARCELONA, SPAIN - JULY 04: Julio Iglesias performs 'Julio Iglesias In Concert At Julio Iglesias en una imagen e archivo (Photo by Miquel Benitez/Getty Images)

Julio Iglesias lleva un tiempo retirado en su residencia de República Dominicana y Bahamas. Sin embargo, los miles de kilómetros de distancia que le separan de España no le han impedido estar al pendiente de todo lo que está sucediendo en el país con los incendios forestales. Según ha podido saber Vanitatis, el mítico cantante siente una gran preocupación por todo lo que está pasando en Galicia y Castilla y León. De hecho, está muy al pendiente de cada detalle acontecido. Y no es para menos, pues uno de sus inmuebles se encuentra en peligro.

La expareja de Isabel Preysler se encuentra sumamente preocupado por los incendios en el norte de la Península y, en concreto, por lo que está en Orense, provincia arrasada por el fuego. Y es que en dicha región se encuentra la vivienda que adquirió en primavera. La casa del intérprete de Spanish Girl se ubica en Villarino, una aldea cercana a la localidad de A Peroxa, donde nació su padre, el doctor Iglesias Puga.

Julio Iglesias guarda un gran sentimiento por esta vivienda, que compró con el objetivo de recuperar el tiempo perdido y regresar a sus orígenes. Una realidad que expresó en la letra de Un canto a Galicia, cuyos derechos cedió en 2002 a raíz de la tragedia del Prestige. Su anhelo de obtener una casa en la localidad gallega se remonta a 1981, según afirmó Vanitatis. Por entonces, expresó su deseo de tener una propiedad como regalo a su padre.

Durante una gira, acompañado por el doctor Iglesias Puga y su entonces pareja Natalie, recorrieron diferentes pazos y casas solariegas con la intención de cerrar una compra, aunque las circunstancias no lo permitieron. Ese deseo habría permanecido latente hasta ahora, cuando finalmente pudo materializarse con la nueva residencia en Villarino.

Hasta el momento, ni el propio artista, ni su esposa Miranda Rijnsburger ni el resto de su familia cercana han visitado la vivienda de Villarino. Uno de los motivos es el estado de alerta máxima que vive Orense ante la amenaza de los incendios, especialmente en la zona de Piñor, que agrupa seis pedanías, entre ellas Villarino. No obstante, Julio Iglesias recibe información actualizada sobre el avance del fuego y las posibles consecuencias para la comarca. Y es que él mantiene una relación de amistad con Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y expresidente de la Xunta de Galicia durante trece años.

Según relató el propio Feijóo en una entrevista para El Hormiguero, ambos mantienen conversaciones mensuales, añadiendo que las mayores preocupaciones del amigo Iglesias eran la “unidad territorial y la sequía”. De esos temas hablaban a menudo, e incluso recibía consejos que Feijóo aceptaba. Sin embargo, hoy el denominador común es otro. Los incendios en la provincia gallega se han convertido en asunto prioritario en sus últimos contactos.

Fuentes cercanas al artista cuentan a Vanitatis que Iglesias sigue la evolución de la situación, con especial atención al incendio más próximo a Villarino y Piñor, que se localiza a veinte cinco kilómetros, en Ribadavia. El riesgo depende de los cambios de viento, que ya han alterado el curso de otros fuegos en años anteriores.

Las propiedades de Julio Iglesias afectadas por los incendios

No es la primera vez que el cantante atraviesa una desazón similar. Y es que los incendios han afectado otras propiedades del cantante en España. En 2011, Iglesias vivió un episodio sin mayores consecuencias, pero al año siguiente, un gran incendio arrasó parte de la finca Las Cuatro Lunas, en Málaga. Aquel fuego consumió árboles traídos de diferentes países y la huerta. Además, la familia sufrió la pérdida de una mascota. Las edificaciones resultaron dañadas por el humo y debieron ser restauradas. El fuego afectó en esa ocasión más de 8.000 hectáreas entre Coín, Alhaurín, Marbella y Monda.

Según información de Vanitatis, tras la tragedia, Iglesias presentó un proyecto ante la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía para prevenir futuros incidentes, pero la iniciativa fue rechazada. En declaraciones recogidas entonces, manifestaba su malestar por la falta de respuesta institucional: “Llevo años advirtiendo a las autoridades responsables del tema del gravísimo riesgo de lo que ahora ha sucedido, y nunca nadie me ha hecho el más mínimo caso, algunas veces incluso con posiciones que consideraban ecologistas”.