Enrique Iglesias, en el centro de la polémica tras su regreso a los escenarios: sus criticadas actuaciones

ARCHIVO - Enrique Iglesias durante un concierto en Tel Aviv, Israel, el 27 de mayo de 2018. Iglesias dijo el 9 de septiembre de 2021 que lanzará su álbum "Final" el 17 de septiembre.(Foto AP/Ariel Schalit, archivo)

Eran cientos los fans de Enrique Iglesias que estaban deseando verle sobre los escenarios tras tener que cancelar sus últimos espectáculos por un fuerte cuadro de neumonía, pero tras su último show, son muchos a los que se les han quitado las ganas de regresar a un concierto suyo. El hijo más famoso de Julio Iglesias ha ofrecido varios shows en Estados Unidos, enmarcados dentro de su The Trilogy Tour, que van a pasar a la historia entre sus seguidores. El motivo, sin embargo, no es nada positivo.

Pese a su amplísima experiencia, Enrique dejó a todos los presentes con la boca abierta con su actuación pues, lejos de hacer gala de su profesionalidad, el artista parecía un novato en el sentido de la música. No solo desafinó en buena parte de sus canciones, sino que actuó de manera errática, llegando a tumbarse en el suelo para hacer lo que pretendía ser un sugerente movimiento de caderas.

Como era de esperar muchos de los presentes sacaron su móvil y grabaron a Enrique, que muy pronto se convirtió en protagonista de memes. Buena parte de ellos proceden de TikTok, donde sus seguidores han llegado a compararle con Elmo y Micky Mouse por la forma en la que cantó en directo. Muchos de ellos han afirmado incluso que hubieran preferido escucharle en playaback.

“Esperé toda la vida para poder ver cantar a Enrique Iglesias solo para descubrir que suena como Elma y que no puede cantar”, ha escrito la chica que ha compartido el video, provocando que otras tantas personas se hayan unido a su crítica. “Quiero un reembolso y ni siquiera estuve en el concierto”, ha comentado otra de ellas, a lo que una tercera ha recordado que “el primer concierto que fui en mi vida fue a uno suyo. Fue mi primera decepción. Han pasado 12 años y todavía no lo supero”, desvelando que no se trata de algo nuevo para aquellos que le siguen desde hace más tiempo.

En el punto de mira

Y si bien esta actuación ha sido muy comentada, no ha sido la única que ha puesto a Enrique Iglesias en el centro de la polémica en las últimas semanas. El 11 de noviembre estuvo actuando en el Kaseya Center de Miami y, más allá de que no logró llenar el pabellón, el madrileño saltó a los titulares por protagonizar un esperpéntico momento al cantar entre las piernas de una bailarina.

Enrique Iglesias cantando con la cabeza entre las piernas de una bailarina. (Mediaset)

Como era de esperar, Enrique no se ha pronunciado al respecto, pero algunos seguidores han recordado unas declaraciones que hizo en el año 2014 a la revista Bang Showbiz en las que aseguró que luna parte que le atraía mucho de las mujeres eran las piernas. “Me encantan las piernas. También me gustan las mujeres con sentido del humor, las encuentro muy sexys”, afirmó.