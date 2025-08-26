España

Cómo averiguar si una gasolinera está al lado de la autovía: la clave está en las señales

Cuando se realiza un viaje por alguna de las carreteras de España, es fundamental que los conductores sepan identificar si la estación de servicio está o no próxima para repostar el vehículo

Alejandra Suárez

Varios coches circulan por la
Varios coches circulan por la autovía del Suroeste, A-5, en Madrid (A. Pérez Meca/Europa Press)

Con el mes de agosto llegando a su fin, son muchos los que ya tienen que volver al trabajo y recuperar la rutina, pero aún hay quienes no han disfrutado todavía de sus vacaciones de verano. Y, sea como fuere, lo cierto es que antes de emprender un viaje por las carreteras de España, hay algo clave que deben tener en cuenta los que opten por el coche o la moto como medio de transporte: qué gasolineras hay al lado de la autovía que se recorrerá para poder repostar. Para ello, lo fundamental es fijarse bien en las señales que están colocadas en la calzada.

Lo primero que hay que hacer cuando se va a coger el coche es revisar el estado del automóvil, para garantizar que está en perfectas condiciones. Pero también es importante planificar el viaje, lo que implica saber las carreteras por las que se circulará para llegar la destino y, sobre todo, determinar qué pausas se harán.

Es habitual que los descansos suelen hacerse en estaciones de servicio situadas junto a las principales autopistas. Estos puntos no solo permiten repostar combustible, sino también comer o estirar las piernas. Es posible identificar si una estación se localiza próxima a la autovía o si requiere realizar un desvío considerable para acceder a ella. Tener en cuenta esta información agiliza el trayecto y contribuye a una experiencia de viaje más eficiente.

El truco para saber si la gasolinera está cerca o lejos de la carretera

Un coche repostando gasolina. (Freepik)
Un coche repostando gasolina. (Freepik)

Identificar la ubicación de las estaciones de servicio en autopistas resulta sencillo si se presta atención a la señalización específica instalada en las vías de alta capacidad. Las señales de color azul indican que la gasolinera Ese encuentra junto a la autovía y el acceso es directo, mientras que los carteles de color blanco advierten sobre estaciones localizadas fuera de la vía principal, lo que puede requerir recorrer varios kilómetros adicionales.

Además, la distancia mostrada en las señales es un factor clave: si la cifra es de 500 o 1.000 metros, la estación está próxima al trazado de la autovía; si, en cambio, la distancia es de 750 o 1.250 metros, habrá que desviarse más. Estar atentos a estos detalles permite planificar mejor las paradas, optimizar los tiempos de viaje y evitar desvíos innecesarios.

En los últimos años, las principales autopistas han implementado mejoras en la señalización para facilitar que los conductores identifiquen sin dificultad los servicios disponibles y la ubicación exacta de cada área de descanso.

Un método eficaz para no perder tiempo en los viajes

Europa apuesta por ‘gasolineras espaciales’ para prolongar la vida de sus satélites.

En un vídeo publicado en TikTok que se ha viralizado, un joven (@barpey_) explica cómo interpretar la distancia indicada en las señales de autopistas y acumula ya más de un millón de reproducciones. Numerosos conductores han comprobado su utilidad en la práctica, tal y como aseguran en los comentarios.

Y es que no hay que olvidar que, entre las numerosas señales de la red viaria española, destacan aquellas que orientan sobre la localización de estaciones de servicio. Estas señales muestran un pictograma de un surtidor de gasolina para señalar la proximidad de una gasolinera. Es habitual que aparezcan acompañadas de iconos con una taza de café o un cubierto, lo que indica la presencia de servicios de restauración en la misma área.

La Dirección General de Tráfico aconseja familiarizarse con estos códigos visuales para facilitar la planificación de paradas, especialmente durante trayectos largos o en periodos de gran circulación como las operaciones salida y retorno.

