España

Un mecánico explica si las gasolineras low cost tienen buen combustible: “Ten mucho cuidado”

A través de un video de TikTok advierte de que la mala calidad del combustible puede comprometer la salud del vehículo

Por Daniel Lázaro

Composición Fotográfica Infobae (TikTok/@talleresesbenzon)
Composición Fotográfica Infobae (TikTok/@talleresesbenzon)

Son muchos los conductores que, con el precio del carburante disparado, optan por llenar el depósito en este tipo de estaciones más económicas. Pero, ¿realmente merece la pena el ahorro? Un mecánico español ha compartido en su cuenta de TikTok (@talleresesbenzer) un análisis práctico basado en su experiencia en el taller y en los daños que ha visto en distintos vehículos. Su discurso asegura que no es el precio lo que marca la diferencia en la calidad del combustible sino su tratamiento.

“No es sinónimo de mal combustible”

En su explicación, el especialista comienza desmontando un mito muy extendido: que todas las gasolineras low cost venden combustible de peor calidad. Según afirma, en muchos casos la gasolina o el diésel provienen de la misma petrolera que abastece a las grandes marcas. La diferencia está en los aditivos, los tratamientos posteriores y, sobre todo, en el mantenimiento de los depósitos internos de cada estación.

“Estoy harto de ver personas que repostan en gasolineras low cost y no siempre tienen que tener problemas”, asegura. De hecho, añade, también ha visto fallos en coches que siempre han repostado en estaciones de marca reconocida. El combustible puede ser el mismo, pero si el cuidado de los tanques y las instalaciones no es el adecuado, los efectos a medio plazo en el motor pueden ser notables.

La diferencia de los filtros

Para ilustrar la diferencia, el mecánico muestra dos filtros de combustible: uno en buen estado y otro visiblemente deteriorado. Ambos pertenecen al mismo modelo de motor y con idéntico kilometraje, pero los resultados son opuestos. El filtro “chupado”, ennegrecido y recubierto de una especie de baba, corresponde a un vehículo que había repostado en una gasolinera low cost antes de presentar la avería.

El mecánico junto a los
El mecánico junto a los filtros de combustible (TikTok/@talleresesbenzon)

Según explica, ese “moquillo” que impregna el filtro termina repartido por todo el sistema de inyección. También enseña un aforador cubierto de residuos viscosos y un depósito con pequeñas virutas de desgaste. “Esto es lo que puede provocar un combustible con poca calidad de aditivos o con depósitos mal mantenidos”, advierte.

El contraste con el otro filtro, prácticamente intacto tras recorrer los mismos kilómetros con combustible de primera marca, es para él una muestra clara de la importancia del lugar donde se reposta.

Precaución con los motores diésel

El mecánico subraya que los coches diésel son especialmente sensibles a este tipo de problemas, ya que sus sistemas de inyección son mucho más delicados. Un combustible con impurezas o sin los aditivos adecuados puede acelerar el desgaste y generar reparaciones costosas.

Por eso, no desaconseja repostar en gasolineras low cost, pero sí recomienda asegurarse de que cumplen con un buen mantenimiento y garantizan un combustible de calidad. “No porque lo eches en una low cost te digo que dejes de hacerlo, pero sí que verifiques que no da problemas y que el gasoil sea el adecuado”, insiste.

Las ventas de coches en España crecen un 5,3% en enero.

Una alternativa viable con precauciones

A pesar de los riesgos, el mecánico reconoce que las estaciones low cost son una opción válida para ahorrar en el día a día, siempre que el combustible cumpla con los estándares necesarios. “Yo estoy a favor de las gasolineras low cost, lo veo como una alternativa bastante económica”, admite.

Como consejo final, recuerda que los aditivos externos que ofrecen lubricación y antifricción pueden compensar la ausencia de los que suelen incorporar las marcas premium. “Yo se lo echo a mi coche cada dos o tres depósitos, y así alargo la vida del sistema de inyección”, explica.

En resumen, repostar en gasolineras low cost no es en sí mismo un riesgo, pero sí exige más atención por parte del conductor. El ahorro inmediato en el precio por litro puede salir caro si se descuida la calidad del combustible o el mantenimiento de los depósitos de la estación.

