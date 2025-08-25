España

Cómo limpiar la mampara de la ducha para eliminar los residuos de jabón y las manchas de agua dura

Este es un método sencillo con el que dejarás la mampara reluciente

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Guardar
Un hombre limpiando un cristal.
Un hombre limpiando un cristal. (Freepik)

Tener la casa limpia es fundamental por varias razones, pero principalmente por motivos de salud. Uno de los puntos en los que más suciedad y bacterias se acumulan es en el baño, por lo que es importante que esté limpio.

Uno de los puntos en los que es más difícil eliminar estos restos es en la mampara de la ducha. Es habitual que en esta se queden residuos de jabón y manchas de agua que se endurecen con el paso del tiempo.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

Si eres una de esas personas que no encuentra la manera de eliminarlas, hay varias cosas que debes tener en cuenta. La mejor manera de combatir este efecto es encontrar un buen método y limpiarlo de manera regular.

Una rutina semanal evita la acumulación de manchas difíciles y reduce el riesgo de daños permanentes. Después de ducharse, pasar una escobilla de goma por la superficie del vidrio ayuda a despejar el agua y prevenir las marcas de cal. Secar la mampara permite evitar las líneas blancas o las áreas opacas provocadas por los minerales que contiene el agua.

Productos necesarios

Para limpiar una mampara de vidrio se necesita: una botella con pulverizador, vinagre blanco destilado, jabón para platos, esponja de limpieza, bicarbonato de sodio, paño de microfibra y una escobilla de goma. El uso de materiales no abrasivos resulta importante para evitar rayar el vidrio.

Noticias del día 25 de agosto del 2025.

Método de limpieza con vinagre y jabón

Un método eficaz para eliminar grasa del jabón y depósitos minerales consiste en mezclar en partes iguales vinagre blanco destilado y jabón para platos en una botella. Pulveriza la mezcla generosamente sobre el cristal y deja actuar de 10 a 15 minutos.

Este tiempo permite que la solución deshaga los residuos y ablande las manchas. Luego, frota la superficie con una esponja no abrasiva o almohadilla de espuma, asegurando una limpieza uniforme. Aclara con agua tibia hasta retirar todos los restos del producto y seca con un paño de microfibra para evitar marcas.

Bicarbonato y jabón para las manchas difíciles

Cuando existen manchas resistentes, se recomienda hacer una mezcla con bicarbonato de sodio y una pequeña cantidad de agua. Aplica directamente sobre las áreas afectadas y deja reposar durante 10 minutos. Añadir unas gotas de vinagre tibio incrementa la acción limpiadora mediante una ligera efervescencia, lo que desbloquea restos adheridos sin dañar el vidrio. Tras este proceso, aclara con agua tibia y seca con un paño de microfibra. Esta técnica puede usarse de manera puntual para las zonas más complicadas.

Prevención de olores y moho

El vinagre blanco, gracias a su acidez, elimina gérmenes y desodoriza. Dejar abierta la puerta de la ducha tras su uso ayuda a secar la superficie, disminuyendo la posibilidad de que aparezca moho o malos olores provocados por el exceso de humedad.

Es importante que se realice una limpieza profunda una vez a la semana. Si el uso del baño es frecuente, secar el agua y aplicar un repelente evita la acumulación de residuos y permite espaciar la limpieza exhaustiva a cada tres o cuatro semanas.

Temas Relacionados

LimpiezaHogarDuchaTrucos de limpiezaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los remedios caseros fáciles y económicos que recomiendan los veterinarios para terminar con las pulgas

Algunos productos cuentan con propiedades repelentes o ayudan a potenciar la limpieza del hogar para dificultar el desarrollo de estos parásitos

Los remedios caseros fáciles y

Los reyes Felipe VI y Letizia visitarán las zonas afectadas por los incendios: su hoja de ruta en Zamora, León, Galicia y Extremadura

Los monarcas se encuentran sumamente volcados con la tragedia que ha afectado a varias zonas de España este verano

Los reyes Felipe VI y

Nacho Vidal se sincera y habla de su depresión: “Me compraba un gramo, ocho latas de cerveza y me masturbaba 12 horas”

El conocido actor porno acudió como invitado a ‘Lo de Évole’ y habla de uno de los momentos más duros de su vida

Nacho Vidal se sincera y

El economista Santiago Niño Becerra dice que hay “una única solución” para la crisis de la vivienda en España: “No veo otra posibilidad”

El experto defiende la construcción de nuevas ciudades planificadas desde cero como la vía para equilibrar oferta y demanda, tras décadas de aumentos de precios y escasez de vivienda asequible

El economista Santiago Niño Becerra

Vehículos obsoletos, chalecos sin fundas y comisarías bajo mínimos: la Ertzaintza denuncia su situación de “abandono” ante el Gobierno Vasco

“El consejero y su equipo viven ajenos a la realidad, disfrutando de sus vacaciones mientras los ertzainas se juegan la vida en condiciones indignas”, relata el Sindicato Profesional de la Ertzaintza

Vehículos obsoletos, chalecos sin fundas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vehículos obsoletos, chalecos sin fundas

Vehículos obsoletos, chalecos sin fundas y comisarías bajo mínimos: la Ertzaintza denuncia su situación de “abandono” ante el Gobierno Vasco

Tucanes, lémures y garzas coronadas: la Guardia Civil desmantela un zoo clandestino en Castellón con más de 150 animales exóticos

Una enfermera revela “lo mejor que te pueden decir” al terminar un turno en el hospital: “Ha sido una paciente”

Una encargada de Zara es despedida por simular la devolución de un anorak para quedarse con los 25,95 euros que costaba en una tarjeta regalo

La Policía advierte: “Si vuelves de vacaciones y ves la casa revuelta, esto es lo que debes hacer”

ECONOMÍA

El economista Santiago Niño Becerra

El economista Santiago Niño Becerra dice que hay “una única solución” para la crisis de la vivienda en España: “No veo otra posibilidad”

El único negocio que no se va de vacaciones: el alquiler de verano se dispara con precios que superan los 1.200 euros semanales

Un restaurante recibe una estrella Michelin, pero después de un año se ve obligado a cerrar: “Ha sido un error no entender la demanda real”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 26 de agosto

“Se marcha de la empresa con casi 50.000 euros porque no la trataban bien”: un abogado explica los motivos

DEPORTES

La lamentable situación de uno

La lamentable situación de uno de los grandes estadios del fútbol español: “Pintadas, olores terribles y gente malviviendo debajo”

Cuándo y dónde ver la segunda ronda del US Open 2025: el enfrentamiento de Alcaraz contra Mattia Bellucci

LaLiga vuelve a poner al FC Barcelona en aprietos: no cambiará el orden del partido ante el Valencia y descarta Mestalla como primer escenario

Qué significa la nueva celebración de Mbappé: el francés volvió a hacerla durante el partido ante el Real Oviedo

El escalador español Guillermo Peinado se queda sin su medalla de bronce tras dar positivo en el antidoping por tomarse una pastilla para el TDAH