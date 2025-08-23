El ‘consultorio laboral’ de Yolanda Díaz: la búsqueda de empleo en horario laboral durante el preaviso está protegida por ley y qué hacer si tu jefe lo impide

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, a través de su perfil de Instagram (@diaz_yolanda_)

A la hora de afrontar determinadas situaciones en el ámbito laboral, es habitual que surjan muchas dudas. No suele quedar claro, en general, qué es legal y qué no tanto, qué se debe asumir en una relación contractual y qué se puede esperar de un empleador tanto mientras dure la misma como cuando se acaba. Y es que, por desgracia, todavía se puede encontrar quien trata de aprovecharse de los trabajadores y de la dinámica de superioridad que se establece, casi siempre, entre un empleador y sus empleados.

Hay algunos que siguen la ley a rajatabla, respetando, como deben, los derechos del trabajador y manteniéndose al día con la normativa. Otros, sin embargo, o asumen un desconocimiento de la misma por parte de sus empleados para actuar según les plazca o lo hacen desde su propio desconocimiento. Debido a esto, en cualquier caso lo mejor es que sea uno mismo quien esté al tanto de qué se puede hacer y qué no, por si acaso el empleador es de los segundos.

Existen numerosos especialistas que, a través de sus redes sociales, se dedican a informar de los procesos más habituales y las situaciones más comunes en el contexto laboral. En este caso, sin embargo, la información llega desde lo más alto: Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo y Economía Social de España desde 2020, ha publicado un vídeo en el que explica, respondiendo a una consulta, lo que uno debe y puede hacer cuando su empleador le comunica su despido.

Noticias del día 22 de agosto del 2025

“Lo que está haciendo es totalmente ilegal”

La consulta llega en formato audio: “Hola, Yolanda. Mira, me han avisado de que me van a despedir y me han dicho que tengo treinta días de lo que llaman preaviso. Y según tengo entendido, durante esos treinta días yo podría usar dos horas al día dentro de ese horario para buscar otro trabajo. Pero mi jefe dice que no, que tengo que cumplir el horario hasta el ultimísimo día, que si busco trabajo me descuentan las horas que le dedique y en fin, me siento fatal. Siento que me están culpando por algo que no estoy haciendo mal, pues yo solo quiero poder buscar un empleo con algo de dignidad. Entonces no sé, no sé qué puedo hacer"

La ministra de Trabajo lo aclara: “vale, entonces a ver. Si decides impugnar el despido porque no es legítimo, dispones de veinte días. Efectivamente, como tú muy bien dices, estás amparada por el Estatuto de los Trabajadores en el tiempo del preaviso para buscar empleo durante dos horas diarias”, explica.

“Por ser clara, en quince días tendrías derecho a seis horas de búsqueda de empleo sin pérdida de la retribución. Es decir, tu jefe está vulnerando la ley y, por tanto, tienes derecho a buscar empleo durante esas dos horas. Insisto, sin que pierdas la retribución. Esto está regulado en el artículo 53.2 del Estatuto de los Trabajadores", continúa, antes de aportar una conclusión contundente: “Yo le mando aquí un mensaje a tu jefe. Lo que está haciendo es completamente ilegal, ¿de acuerdo? Y no se puede hacer, por tanto, defiende tus derechos".