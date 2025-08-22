España

Un mecánico explica en qué te debes fijar a la hora de comprar un coche de segunda mano: “Por eso os engañan”

A través de un vídeo de TikTok el mecanico señala las cinco claves en las que hay que fijarse para comprar un coche de segunda mano

Por Daniel Lázaro

Composición Fotográfica Infobae (Imagen Ilustrativa
Composición Fotográfica Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae | TikTok/@premiumbymorad)

Comprar un coche de segunda mano puede convertirse en un quebradero de cabeza si no se toman ciertas precauciones antes de cerrar la operación. El auge de plataformas de compraventa, tanto físicas como digitales, ha multiplicado las oportunidades para encontrar vehículos a buen precio, pero también ha abierto la puerta a prácticas poco transparentes por parte de algunos vendedores. En este contexto, un mecánico muy activo en redes sociales, conocido en TikTok como premiumbymorad, ha compartido un vídeo en el que desvela cuáles son los aspectos fundamentales a tener en cuenta antes de adquirir un automóvil usado.

Con un mensaje directo y pedagógico, el especialista advierte de que fijarse únicamente en el kilometraje o en el estado estético del coche es un error común que “sirve para que os engañen”. Frente a estas ideas preconcebidas, recomienda revisar una serie de elementos mecánicos y de mantenimiento que ofrecen una visión mucho más real del estado del vehículo.

Cinco consejos clave para detectar posibles problemas

El primero de los aspectos que señala el mecánico es el volante. Si un coche presume de un kilometraje bajo pero su volante está visiblemente desgastado, puede ser un indicio de manipulación en el cuentakilómetros. Se trata de una de las prácticas más habituales en el mercado de segunda mano y, aunque ilegal, aún se detecta con cierta frecuencia.

El segundo consejo es exigir que el vehículo no se arranque hasta que el comprador esté presente. Según el experto, es fundamental escuchar cómo suena el motor en frío, ya que de esa forma pueden detectarse ruidos extraños o fallos que se ocultan una vez alcanzada la temperatura óptima.

Pago en un taller (Imagen
Pago en un taller (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro elemento clave es el aceite. Verificar su nivel y, sobre todo, su consistencia, permite identificar intentos de disimular problemas internos. Si el aceite es excesivamente espeso, podría significar que se han añadido aditivos para reducir ruidos o minimizar emisiones de humo en el escape, lo que oculta posibles averías.

El historial de mantenimiento es igualmente decisivo. El mecánico insiste en comprobar dónde y con qué frecuencia se han realizado cambios de aceite y revisiones. Este documento aporta una radiografía precisa del cuidado que ha recibido el coche y ayuda a descartar aquellos que han sido descuidados durante años.

Finalmente, recomienda prestar atención a la carrocería, especialmente a las esquinas y juntas, donde pueden aparecer señales de reparaciones tras un accidente. En este punto, recuerda que hoy en día existen aplicaciones que permiten consultar el historial de siniestros y transferencias de un vehículo con bastante detalle.

Las ventas de coches en España crecen un 5,3% en enero.

La importancia de la mecánica interna

Más allá de los aspectos visibles, el experto recalca la necesidad de comprobar la compresión de los pistones, un procedimiento que revela si existe desgaste interno en el motor. Aunque no siempre es fácil de realizar sin herramientas específicas, puede ser determinante para conocer la verdadera vida útil del vehículo. También es recomendable examinar las juntas y verificar si existen fugas de aceite, otro signo claro de problemas que, en muchos casos, terminan en reparaciones costosas.

Estos consejos, aunque sencillos, suponen un cambio de mentalidad frente a la forma tradicional de comprar un coche de segunda mano. “No basta con que se vea bonito y marque pocos kilómetros”, resume el mecánico, convencido de que la mayoría de errores de los compradores se deben a la confianza excesiva en detalles superficiales.

