Pedro Piqueras regresa a la televisión de la mano de RTVE: el programa al que se incorpora

Casi dos años después de su adiós definitivo de los Informativos en Telecinco, Pedro Piqueros regresa a la televisión. Eso sí, esta vez su rostro no estará ligado a la cadena en la que estuvo durante 17 años. El mítico presentador de televisión volverá a la pequeña pantalla de la mano de RTVE a partir de la próxima temporada.

De acuerdo con los datos adelantados por Informalia, el periodista se incorporará como analista de Mañaneros 360, programa presentado por Javier Ruíz. El comunicador albaceteño realizará la labor de comentarista ocasional para profundizar en aquellos temas que son de actualidad.

Una información que el propio presidente de la corporación pública, José Pablo López, ha confirmado a través de su cuenta de Twitter, ahora X. De esta manera, el de Albacete regresa a la cadena en la que dio sus primeros pasos como conductor de televisión a finales de los años 80, cuando se debutó como presentador de los Telediarios de Enfoque de La2. No obstante, su trayectoria en el ente público se remonta a sus inicios profesionales en Radio Exterior en 1977 y posteriormente ya como presentador y editor del Telediario Segunda Edición de TVE entre 1988 y 1989.

El periodista Pedro Piqueras ha despedido este jueves su último informativo en Telecinco, poniendo así fin a más de 18 años como director y presentador de la edición de noticias de ‘prime time’. “Les deseo tiempos de menor crispación, de más justicia y de más felicidad. Muy buenas noches y hasta siempre”, ha expresado el comunicador albaceteño en los minutos finales del espacio.

No será la primera vez que Pedro Piqueras pise el plató de Mañaneros, pues el pasado 6 de agosto realizó una intervención en el espacio. Entonces, se manifestó en contra del odio hacia los inmigrantes, a raíz de unas imágenes que esos días se habían producido en una playa de Andalucía, poco después de los altercados de Torre Pacheco.

Regresa a los platós casi dos años después de salir de Mediaset

“Pedro Piqueras, ya sabes que en esta tradición de verano de darle oportunidades a jóvenes becarios, hemos recurrido a ti“, bromeó Javier Ruiz, poniendo el foco de atención a su presencia en el programa. ”Me estaba aburriendo un poquito, me viene muy bien, la verdad", le replicó el veterano comunicador, haciendo alusión a su salida de Mediaset tras una larga y honorable trayectoria como director de los Informativos.

“Yo no sé si tú echas de manos la cámara, pero la cámara te echa de menos a ti. Te vamos a pasar lista. Hoy estamos en la audición de los jóvenes becarios”, continuó diciendo Javier Ruiz. “Ha sido un placer siempre trabajar en televisión y conocer a gente como tú”, le respondió el periodista. Y es que lo que comenzó como una participación puntual, ha dado pie a una intervención mucho más habitual en el programa. Su carrera profesional en Mediaset empezó en 2006 y finalizó en diciembre de 2023.

Mañaneros 360 es un magazine de actualidad y entretenimiento presentado por Adela González y Javier Ruiz. Su emisión es de lunes a viernes de 10:35 horas a 15:00 horas. Aunque el espacio cuenta con un gran share en televisión, lo cierto es que el fichaje de Pedro Piqueras potenciará todavía más el espacio. La incorporación de Piqueras coincide con la de David Cantero, otro veterano periodista que estuvo durante 15 años en Mediaset, y que ahora pasa a RNE para presentar Las tardes a partir del 1 de septiembre.