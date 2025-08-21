La Aemet emite la alerta roja en Cantabria por la intensidad y las acumulaciones de las lluvias producidas durante la noche por la dana

Una mujer observa el mar en San Sebastián, a 20 de agosto de 2025. (EFE/Javier Etxezarreta)

Este jueves, Cantabria y País Vasco han amanecido tras una noche marcada por las lluvias intensas que han hecho que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) active en la zona norte de la región cántabra el nivel rojo de alerta -que implica peligro extraordinario- hasta las 10 de la mañana por acumulaciones de 60 litros en por hora. En País Vasco, el nivel de alerta por las lluvias es naranja -implica riesgo importante- del mismo modo que en la región aledaña pasado el nivel rojo a media mañana.

La Aemet espera que la dana mantenga la situación de inestabilidad en el tercio norte peninsular y Baleares, del mismo modo que en la pasada jornada. Ayer las precipitaciones más importantes se localizaron en la isla de Mallorca, Pirineos y prepirineo catalán y País Vasco y Cantabria. El organismo público destaca los 55 litros caídos en Berga (Barcelona), donde 29 cayeron en una hora; los 41,8 litros acumulados en diferentes chubascos a lo largo del día en cabo Matxixako (Vizcaya); y los 37,8 litros de Campos (Mallorca) con una intensidad de 14,6 litros en tan solo 10 minutos.

Durante esta jornada, las alertas se limitan al noreste peninsular. No obstante, se esperan fuertes tormentas en los litorales del nordeste de Cataluña y en especial en Baleares, con probabilidad de ser muy fuertes.

La caída del mercurio

Los termómetros también se mantendrán en la misma línea que la jornada pasada, en la que no se llegaron a alcanzar los 40 grados ningún punto del territorio. De hecho, solo 16 estaciones igualaron o superaron los 35 grados. Las temperaturas nocturnas tampoco tienen nada que ver con las registradas la semana pasada. Solo se han registrado noches tórridas en observatorios de Málaga y costa de Murcia con los 25,9 grados de Torremolinos y los 25,7 del aeropuerto de Málaga como noches más cálidas. Las noches tropicales, con mínimas superiores a 20 grados han siso comunes en el litoral mediterráneo y puntos aislados del valle del Tajo y Guadalquivir pero “la noticia es que ha habido registros inferiores a 20 grados en la costa catalana y Golfo de Cádiz2, detalla la Aemet.

Así, este jueves, únicamente se prevé rebasar los 35 grados en las depresiones de Andalucía. Por su parte, las mínimas descenderán de forma entre ligera y moderada en el tercio este peninsular, con aumentos en el alto Ebro y en general pocos cambios en el resto. Aunque, no bajarán de 20 grados en litorales mediterráneos y zonas del Guadalquivir.

El calor extremo en verano aumenta en España, con riesgos como golpes de calor y cáncer de piel. Sanidad recomienda hidratación, protección solar y prevención para evitar complicaciones, especialmente en vulnerables.

El calor vuelve el fin de semana

Una dorsal anticiclónica del atlántico irá ganando terreno y afectará a la mitad occidental el viernes y llegará a toda la península el sábado. Con este movimiento, irá aumentando la estabilidad, aunque todavía puede haber tormentas y precipitaciones en las regiones del Cantábrico, Pirineos y el Mediterráneo, sobre todo el viernes. A pesar de la vuelta a los cielos despejados, por ahora no prevén un nuevo repunte extremo en los termómetros, por lo que se alcanzarán “valores cercanos a los normales para la época del año”.