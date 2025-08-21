España

Así es la estafa de las multas de la DGT: la Policía explica cómo puedes detectarla

El primer caso tuvo lugar en Málaga, donde el ayuntamiento fue el primero en alertar sobre una nueva modalidad de fraude con falsas multas en el parabrisas de los automóviles

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Así es la estafa de
Así es la estafa de las multas de la DGT (Pexels)

El auge de estafas online mediante supuestas notificaciones de sanciones ha generado alertas entre usuarios y autoridades en España. Delincuentes aprovechan canales digitales para enviar correos electrónicos y mensajes que imitan la estética oficial, con el objetivo de robar datos y provocar pérdidas económicas, para el beneficio propio. La proliferación de estos fraudes desafía la seguridad digital y ha llevado a la Policía Nacional a explicar cómo identificar y evitar el último engaño que envuelve a los sancionados por la DGT.

El caso más reciente tuvo lugar en Málaga, donde el ayuntamiento fue el primero en alertar sobre una nueva modalidad de fraude con falsas multas en el parabrisas de los automóviles. Según se ha mostrado, estos documentos fraudulentos llevan logotipos de la Dirección General de Tráfico (DGT) y del Ministerio del Interior, junto a un código QR que solicita el pago inmediato mediante tarjeta de crédito. Al introducir los datos en la página fraudulenta, el usuario facilita el acceso de los estafadores a su cuenta bancaria. Ante este auge la gente se pregunta, ¿cómo puedo evitar la estafa?

Lo mejor es mantener la calma

Así es la estafa de
Así es la estafa de las multas de la DGT (Montaje Infobae, @malaga)

Las organizaciones oficiales recalcan que mantener la calma ante estas situaciones es fundamental. Las autoridades detallan que existe siempre un período de pronto pago de 20 días naturales para sanciones legítimas, por lo que la urgencia para pagar nunca corresponde a los procedimientos habituales de la DGT. Según el comunicado del ayuntamiento, algunos de los errores que permiten descubrir el fraude son las faltas de ortografía evidentes en las notificaciones: palabras como ‘Jefajura’, ‘apartadp’ o ‘sendito’ aparecen impresas en las falsas multas, como se muestra en la imagen publicada por @malaga. Además, suelen faltar datos clave como el número de identificación del agente sancionador o los datos específicos del vehículo y del lugar de la supuesta infracción.

Un elemento decisivo para detectar la estafa es la dirección de internet a la que remite el código QR, pues la única página oficial para el pago de sanciones es https://sede.dgt.gob.es/es. De este modo, para hacerse con el dinero, los infractores redirigen al usuario a sitios con direcciones erróneas o sospechosas, lo que constituye una señal inequívoca de fraude. Por ello, autoridades y expertos en ciberseguridad recomiendan descartar de inmediato cualquier multa que redirija a una web distinta a la indicada por la DGT.

Otra característica de la estafa es el monto incorrecto de las reclamaciones económicas, muchas veces superiores o inferiores a las sanciones reales. Los delincuentes evitan personalizar las sanciones para agilizar la impresión masiva de las falsas multas, lo que facilita que datos del vehículo y detalles del agente carezcan de precisión. Ante cualquier duda, el Ayuntamiento de Málaga ha publicado cómo es una multa real de la DGT, como la que se muestra a continuación.

Cómo es una multa real
Cómo es una multa real de la DGT (Montaje Infobae, @malaga)

Por su parte, la Dirección General de Tráfico reconoce la existencia de este tipo de fraudes y refuerza su labor informativa para prevenir nuevas víctimas. Sin embargo, la DGT no tiene competencias directas para perseguir a los ciberdelincuentes, ya que los delitos informáticos de este tipo corresponden a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. El organismo recalca, así según Auto10, que nunca utiliza mensajes SMS, correos electrónicos ni WhatsApp para reclamar el pago de sanciones: el contacto con el ciudadano se realiza únicamente por canales oficiales.

