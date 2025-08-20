España

Un estudio científico afirma que los tiranosaurios tenían tantas neuronas como los primates

Un estudio de la Universidad de Vanderbilt revela que el T. rex poseía miles de millones de neuronas, lo que sugiere capacidades cognitivas avanzadas y comportamientos sociales comparables a los de los primates actuales

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
Imagen de recurso de un
Imagen de recurso de un tiranosaurio rex. (Adobe Stock)

“Tengo un respeto completamente nuevo por los dinosaurios”, reconoció Suzana Herculano-Houzel, neurocientífica y bióloga de la Universidad de Vanderbilt, al reflexionar sobre los resultados de su estudio sobre la capacidad cognitiva de los tiranosaurios rex publicado en 2023. “Puedes estar agradecido por ese asteroide ahora, o la vida sería muy diferente, tal vez presidida en estos días por T-rexes que descubrieron cómo cocinar su comida y permitirse tantas neuronas como las que tenemos ahora los humanos”, decía en un comunicado. Esta afirmación, fruto del hallazgo que recoge en un artículo publicado en el Journal of Comparative Neurology, desafía la imagen tradicional del tiranosaurios rex como un depredador brutal y poco sofisticado, y lo sitúa en un nuevo paradigma: el de un animal con capacidades cognitivas comparables a las de los primates actuales.

Millones de neuronas para una inteligencia avanzada

La investigación, desarrollada por el equipo de la Universidad de Vanderbilt, se propuso cuantificar el número de neuronas telencefálicas en los cerebros de los dinosaurios terópodos, grupo que incluye al T. rex y a los velociraptores. Para ello, los científicos analizaron cráneos fosilizados mediante tomografías computarizadas y aplicaron modelos matemáticos que permiten estimar la densidad neuronal a partir de la masa cerebral. El resultado fue sorprendente: Tyrannosaurus rex habría contado con una masa cerebral de 343 gramos y 3.289.000.000 de neuronas telencefálicas, una cifra que se aproxima a los 2.875.000.000 de neuronas presentes en los babuinos.

Este hallazgo sugiere que los terópodos no solo destacaban por su tamaño y fuerza, sino también por una inteligencia avanzada. Según la autora principal, este nivel de células cerebrales “podría convertir a los terópodos en los ‘primates de su tiempo’”. La comparación con los babuinos no es trivial: en los mamíferos actuales, la cantidad de neuronas telencefálicas se asocia con la capacidad para resolver problemas complejos, utilizar herramientas y desarrollar comportamientos sociales sofisticados. Por tanto, la hipótesis de que los terópodos poseían habilidades cognitivas similares abre la puerta a una reinterpretación profunda de su biología.

El estudio también explora las implicaciones de este desarrollo neuronal en la longevidad y el comportamiento de los dinosaurios. Basándose en investigaciones previas que vinculan el número de neuronas con la historia de vida, los autores sugieren que Tyrannosaurus rex podría haber alcanzado los 40 años de edad. Además, la abundancia de neuronas habría permitido a estos animales no solo cazar con eficacia, sino también resolver problemas, manipular objetos e incluso, en un ejercicio de especulación científica, “cultivar” o modificar su entorno de formas que hasta ahora solo se atribuían a los mamíferos más inteligentes.

La reconstrucción de las capacidades cognitivas de los dinosaurios se ve limitada por la escasez de tejidos blandos fosilizados, lo que obliga a los paleoneurólogos a recurrir a comparaciones con especies actuales. En este sentido, la relación evolutiva entre los dinosaurios y las aves modernas resulta fundamental. Los terópodos, en particular, compartían con las aves características como plumas, alas, garras y cráneos agrandados, lo que refuerza la validez de extrapolar datos entre ambos grupos. El análisis de los cerebros de aves, tortugas y reptiles con escamas permitió a los investigadores establecer modelos comparativos robustos para estimar la densidad y distribución de neuronas en los dinosaurios extintos.

La imagen popular del Tyrannosaurus rex como un depredador solitario y brutal ha sido alimentada por décadas de representaciones en la cultura popular, desde películas hasta documentales. Sin embargo, la nueva evidencia apunta a un animal social, capaz de trabajar en grupo y de exhibir comportamientos complejos.

Temas Relacionados

DinosauriosNeuronasPaleontologíaCerebroEspaña SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El fabricante de las famosas navajas suizas Victorinox plantea trasladar parte de su producción a Estados Unidos por los aranceles del 39%

La compañía estudia mover procesos finales de fabricación para reducir el impacto de los nuevos gravámenes y mantener su competitividad en uno de sus principales mercados internacionales

El fabricante de las famosas

Así es el ‘DNI Expréss’, el sistema que ha sido galardonado con el premio a la Innovación en la Gestión Pública

Este sistema ya se encuentra en fase de despliegue y permite que el trámite se realice en cuestión de minutos y sin necesidad de prolongadas esperas

Así es el ‘DNI Expréss’,

Bertín Osborne y Gabriela Guillén presentan a su hijo, Arian David: “Yo nunca quise ser padre otra vez, pero asumo mi responsabilidad y mis obligaciones”

El presentador de televisión y la empresaria han protagonizado la portada de ‘¡Hola!’, posando junto a su hijo en común

Bertín Osborne y Gabriela Guillén

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 20 de agosto

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

Precio de la gasolina en

Las revistas del corazón esta semana: el regreso de la infanta Cristina a Bidart y la presentación de David, hijo de Bertín Osborne y Gabriela Guillén

Este miércoles, 20 de agosto, también son protagonistas de las portadas Manuel Carrasco, que está de vacaciones en Huelva, y Kate Middleton, que comienza de cero junto a su familia

Las revistas del corazón esta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es el ‘DNI Expréss’,

Así es el ‘DNI Expréss’, el sistema que ha sido galardonado con el premio a la Innovación en la Gestión Pública

Una pelea vecinal por 7 metros cuadrados acaba en los tribunales: una peluquería tendrá que ceder parte de su espacio para construir un ascensor en el edificio

FAMET: así es la fuerza de helicópteros del Ejército de Tierra que se ha desplegado contra los incendios forestales y que es la mayor flota de España

Galicia lleva una semana incomunicada por tren debido a los incendios: una odisea para los viajeros entre vuelos a precios desorbitados y carreteras cortadas

Un piloto explica cómo funcionan los principales aviones militares contra los incendios: pueden transportar hasta seis toneladas de agua a 270 km/h

ECONOMÍA

El fabricante de las famosas

El fabricante de las famosas navajas suizas Victorinox plantea trasladar parte de su producción a Estados Unidos por los aranceles del 39%

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 20 de agosto

Si te han despedido estando de baja médica hay tres situaciones posibles, según un abogado: “Que no te engañen”

El acceso a la vivienda es cada vez más difícil: España necesita entre 1,6 y 2,3 millones más de pisos en cinco años para frenar el déficit habitacional

Un abogado explica cómo debes actuar si te despiden y no te dan la carta: “Automáticamente ganarás tu caso”

DEPORTES

Willy Hernangómez confiesa el calvario

Willy Hernangómez confiesa el calvario que sufrió durante la última temporada: “Perdí el amor por el baloncesto en el Barça”

El jefe de Ferrari ya echa de menos al piloto español: “Pensamos que Hamilton lo tendría todo bajo control, pero no es como Carlos Sainz”

El lío del Real Madrid con Franco Mastantuono y una posible alineación indebida en el partido ante Osasuna

Qué ocurrió en el partido entre el FC Barcelona y el Mallorca del que ha hablado Xabi Alonso

El tenista español Davidovich critica las condiciones en las que se jugó la final de Cincinnati entre Alcaraz y Sinner: “Algo tiene que cambiar”