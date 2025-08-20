España

El fabricante de las famosas navajas suizas Victorinox plantea trasladar parte de su producción a Estados Unidos por los aranceles del 39%

La compañía estudia mover procesos finales de fabricación para reducir el impacto de los nuevos gravámenes y mantener su competitividad en uno de sus principales mercados internacionales

Irene G. Domínguez

Irene G. Domínguez

Las navajas de bolsillo tipo
Las navajas de bolsillo tipo Swiss Champ expuestas en el escaparate de la tienda insignia del fabricante suizo Victorinox en Zúrich (Arnd Wiegmann / Reuters)

La imposición de aranceles estadounidenses del 39% a productos suizos ha alterado las previsiones comerciales de varias compañías de gran relevancia internacional. Según las declaraciones de Carl Elsener, director general de Victorinox, recogidas en la revista alemana Wirtschaftswoche, la empresa familiar se plantea por primera vez trasladar ciertas fases de su producción a Estados Unidos para mitigar el impacto de esta medida. El fabricante genera alrededor del 13% de su facturación en el mercado estadounidense y busca estrategias para preservar su presencia competitiva en el país.

Nueva estrategia ante los aranceles

Tras el anuncio del nuevo arancel, Carl Elsener reconoció: “Estamos considerando llevar a cabo directamente en el país algunas etapas finales del proceso, como la limpieza y el embalaje de los cuchillos de cocina”. Esta medida permitiría que el valor de los productos sobre los que se aplican los aranceles “se reduzca entre un 10% y un 15%”, explicó el director general de la compañía a la revista alemana.

Este planteamiento representa un cambio de postura respecto a lo expresado por el propio director general una semana antes, cuando afirmó que “trasladar la producción al extranjero -especialmente en el caso de las navajas de bolsillo- no es una opción”. No obstante, la presión combinada de la política comercial de los Estados Unidos y el fortalecimiento del franco suizo está empujando a la compañía a reevaluar sus posibilidades para sostener la rentabilidad y el volumen de negocio en uno de sus principales destinos de exportación.

La fortaleza de la moneda suiza agrava la situación, tal y como expresó Elsener en la entrevista: “La fortaleza del franco suizo ha sometido nuestra competitividad y nuestros márgenes a una presión considerable”. Además, recalca que la empresa mantiene en la actualidad altos volúmenes de inventario en territorio estadounidense, circunstancia que otorga cierto margen de maniobra. “Los altos niveles de existencias que Victorinox mantiene en Estados Unidos garantizan que los aranceles no afectarán al grupo hasta principios del año próximo”, detalla el director general.

Los nuevos aranceles mínimos del 10% que Estados Unidos ha impuesto a las importaciones globales han entrado en vigor este jueves, 7 de agosto, según la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump y difundida la semana pasada por la Casa Blanca. (Fuente: White House/EBS/X/Gobierno India/Europa Press)

Contexto económico y posibles consecuencias

La medida arancelaria estadounidense, adoptada a principios de agosto, supone un reto significativo para la economía suiza, muy orientada hacia la exportación. Estados Unidos representa no solo un mercado esencial para Victorinox, sino también para otros sectores emblemáticos del país, como la relojería y el chocolate.

En 2024, Victorinox alcanzó una facturación de 417 millones de francos suizos (442 millones de euros), demostrando la relevancia global de la empresa y la importancia de mantener acceso competitivo a mercados internacionales clave. Sin embargo, la suma de factores adversos podría forzar a Victorinox a acelerar la adaptación de sus cadenas de suministro y procesos de fabricación, incluidos los productos tradicionalmente considerados “made in Switzerland”, como las navajas de bolsillo.

La posibilidad que ha planteado Elsener de una potencial deslocalización parcial, limitado por ahora a las fases finales de producción, refleja el nivel de incertidumbre que las compañías suizas enfrentan ante la política comercial de Washington. Aunque Victorinox aún no contempla un traslado total de la manufactura, la evolución de la situación podría influir en cambios más profundos, que impactarán en el mercado laboral suizo y en el prestigio de las marcas.

