España

La empresa con 165 años de historia que ahora se enfrenta al cierre por los aranceles de Trump

Con el quiebre de la compañía, serán veintiocho los empleados que perderán su trabajo

Por Enzo Iriarte

La industria alimentaria suiza se
La industria alimentaria suiza se verá obligada a abastecerse de ingredientes especiales de competidores extranjeros (Flickr)

El pasado miércoles, los empleados de la empresa Blattmann Schweiz AG, fundada en 1856 en Wädenswil, un cantón de Zúrich (Suiza), fueron notificados del cierre de la fábrica en la que trabajaban, que se dedicaba al almidón y generaba ingredientes que consumen a diario los habitantes del país nórdico. La empresa abastecía en Suiza y en el extranjero con ingredientes como gluten y jarabe de glucosa, que se utilizan en la elaboración de productos horneados, helados y dulces, entre otros.

El presidente del consejo de administración de Blattmann Schweiz AG, Giulio De Luca, confirmó el cierre de la empresa, que se encuentra ubicada a orillas del lago de Zúrich. Esta decisión afectará al trabajo de veintiocho empleados, 12 de los cuales podrían ser reubicados en las empresas Blattmann Handels AG y Blattmann Noredux AG, que son legal y financieramente independientes a la entidad que cierra sus puertas, pero otros 16 empleados se quedarán sin trabajo.

Los primeros problemas para la empresa suiza surgieron durante la crisis por la COVID, cuando las cadenas de suministros se vieron interrumpidas. A esto le sucedió el fuerte aumento de los precios de la energía como consecuencia de la guerra en Ucrania. Según el presidente del consejo, sus principales competidores europeos pudieron hacer uso de las subvenciones a los precios de la energía, pero su empresa no.

El momento clave que marca el no retorno de esta decisión se dio en diciembre de 2023, cuando una decisión de la aduana suiza afectó a las condiciones de importación de trigo blando, utilizado por la empresa para la producción de almidón. “Nuestra principal materia prima, la harina, vio como su precio subía casi un 60% de la noche a la mañana”, señaló De Lucia en una entrevista con Blick. Esta medida aduanera provocó un enorme desequilibrio en comparación con sus competidores extranjeros, que pueden exportar productos a Suiza con unos aranceles muy reducidos.

Pese a las dificultades que fueron surgiendo, la dirección empresarial y sus accionistas decidieron inyectar nuevos fondos para intentar estabilizar la empresa, apostando por su recuperación. Para respaldar la medida, el Departamento Federal de Finanzas suizo autorizó en el verano de 2024 a Blattmann Schweiz AG la importación de harina desde el extranjero sin pagar aranceles aduaneros. “la brecha competitiva era demasiado grande para cerrarla”, lamentó De Luca.

Los nuevos aranceles mínimos del 10% que Estados Unidos ha impuesto a las importaciones globales han entrado en vigor este jueves, 7 de agosto, según la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump y difundida la semana pasada por la Casa Blanca. (Fuente: White House/EBS/X/Gobierno India/Europa Press)

Por el momento, la fábrica de Noredux sigue produciendo, pero únicamente almidón, patatas y derivados del maíz, los únicos que no se han visto afectados por los problemas en la importación de trigo. Además, la entidad Blattmann Handels AG no se ha visto afectada por los aranceles y continúa activa en su labor de representante de ingredientes alimentarios de productos extranjeros.

Con el cierre de esta empresa, la industria alimentaria suiza se verá obligada a abastecerse de ingredientes especiales de competidores extranjeros: “Sin producción local, gran parte de la industria alimentaria suiza depende de las importaciones. Fue precisamente durante la pandemia de COVID-19 cuando nos dimos cuenta de la rapidez con la que las cadenas de suministro internacionales pueden colapsar”, lamentó Guilio De Luca.

