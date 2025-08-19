España

Muere Ricardo Medina, fundador de Telemadrid y creador de ‘España directo’, a los 67 años

El periodista empezó su camino en el mundo periodístico a los 17 años y dedicó la mayor parte de su vida a su gran pasión

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Guardar
La reina Letizia junto a
La reina Letizia junto a Ricardo Medina (Telemadrid)

El mundo periodístico español se encuentra de luto. Ricardo Medina, impulsor de formatos televisivos en España y fundador de España Directo, ha fallecido este lunes, 18 de agosto, a los 67 años. El periodista fue una de las figuras clave para la televisión en España. Y es que formó parte del equipo que puso en marcha Telemadrid y fue el primer director de Madrid directo, programa estrenado en 1993 que redefinió la información en directo en las cadenas autonómicas. Su formato inspiró otros espacios como Andalucía directo y motivó una versión nacional, España directo, en RTVE.

Nacido en Madrid en 1958, Medina empezó su camino en los medios de comunicación gracias a su incursión en la radio a los 17 años. Tras licenciarse en Ciencias de la Información, se incorporó a la Agencia EFE y fue uno de los corresponsales más jóvenes de la agencia, llegando a trasladarse a El Salvador, Guatemala, México y Puerto Rico. Su talento y pasión era tal que cubrió conflictos internacionales como la Guerra del Golfo, Haití y Sarajevo, y dentro de la agencia le apodaron el “apagafuegos” por su capacidad para resolver situaciones complejas.

En 1989 regresó a España para sumarse al nacimiento de Telemadrid, participando en la creación de los programas informativos y en la puesta en marcha de Madrid directo. Más tarde, ejerció como coordinador general de informativos en Telecinco y enviado especial en Ruanda, cobertura que le valió una nominación a los Premios Emmy.

Ricardo Medina (Asociación de prensa
Ricardo Medina (Asociación de prensa de Madrid)

Más de 50 años dedicados al periodismo

Además de su paso por la televisión pública y privada, Medina fundó la productora Medina Media, con la que desarrolló contenidos para TVE, Antena 3, Canal Sur y Aragón TV. También destacó por su impulso a la producción en 4K y la organización de eventos sobre innovación audiovisual, como la Cumbre Mundial del 4K-UHD o el Observatorio de Realidad Virtual.

En noviembre de 2024, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) le concedió el Premio al Periodista Especializado en Madrid, un galardón que compartió con compañeros del sector por su trayectoria y su papel en los 30 años de Madrid directo. En febrero de 2025, el programa celebró su emisión número 7.000.

En la actualidad, Medina dirigía su propia productora y mantenía su actividad en proyectos vinculados a la innovación y la cultura audiovisual. La noticia de su muerte ha generado una gran conmoción en el sector. El comunicador Emilio Pineda, presentador de Madrid directo, le dedicó unas emotivas palabras a Medina a través de sus redes sociales.

En shock. Así está hoy la familia de Madrid directo. De forma inesperada nos ha dejado Ricardo Medina. Creador del formato y con el que tuve la suerte de trabajar después en España directo. Día triste para la TV y muy doloroso para sus familiares y amigos. Mi más sentido pésame”, expresó en su cuenta de X, antes Twitter. Ricardo Medina fue referente para varias generaciones de periodistas y deja una huella en la manera de informar en directo y en la apuesta por la innovación en la televisión española.

Temas Relacionados

Gente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasTelemadridMadridMuerte de Famosos

Últimas Noticias

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

Precio de la gasolina en

Un mecánico explica la “norma obligatoria” para todos los conductores en verano: “Baja todas las ventanillas”

El habitáculo de un automóvil puede alcanzar los 50 grados si permanece una hora bajo el sol, incluso cuando la temperatura exterior es de 31 grados

Un mecánico explica la “norma

José Elías revela lo que le dijo a Florentino Pérez la última vez que desayunaron: “Es una mente privilegiada”

El empresario advierte en un pódcast sobre la escasez de líderes jóvenes capaces de tomar el testigo en las grandes compañías

José Elías revela lo que

Una camillera reclama el pago de las horas extras y la empresa la relega a conducir ambulancias: deberán indemnizarla con 25.000 euros

La Justicia ha confirmado la nulidad de la modificación sustancial de las condiciones laborales impuesta a la trabajadora

Una camillera reclama el pago

Un psicólogo explica ‘la ley del hielo’, una conducta que aplican muchas parejas en una discusión: “Cada vez que no puede salirse con la suya, usa esta técnica”

Reconocer las señales de esta dinámica, como el aislamiento prolongado o la falta de diálogo, es clave para evitar consecuencias negativas para la salud mental y la autoestima

Un psicólogo explica ‘la ley
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico explica la “norma

Un mecánico explica la “norma obligatoria” para todos los conductores en verano: “Baja todas las ventanillas”

Una camillera reclama el pago de las horas extras y la empresa la relega a conducir ambulancias: deberán indemnizarla con 25.000 euros

Indignación por el bocadillo que le dan a los bomberos forestales: “Somos los primeros que sabemos que está la cosa difícil, pero...”

El Gobierno despliega a sus ministros en pleno agosto para combatir al PP en la guerra política por los incendios

Si un hotel te pide escanear tu DNI para hacer el ‘check-in’ no aceptes: estos son los motivos detrás de la prohibición y las consecuencias económicas

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

José Elías revela lo que le dijo a Florentino Pérez la última vez que desayunaron: “Es una mente privilegiada”

Todo mejoraría si la ciencia se ocupara más de las mujeres: solo el 1% de los estudios aborda sus enfermedades

Los Z quieren equidad, los millennials progresión y los ‘baby boomers’ estabilidad: las prioridades laborales en España varían según la generación

Lotería 6/49: esta es la jugada ganadora y el resultado del sorteo del lunes 18 de agosto

DEPORTES

Salvador Moreno, coordinador del primer

Salvador Moreno, coordinador del primer club de Dean Huijsen, nuevo fichaje del Real Madrid: “Siempre estaba un paso por delante del resto”

Las palabras de Sinner tras retirarse por el calor en la final de Cincinnati: “Desde ayer no me sentí bien, pensaba que podría mejorar durante la noche, pero fui a peor”

Alcaraz se proclama campeón tras la retirada de Jannik Sinner de la final de Cincinnati

El hijo de Fernando Redondo, leyenda del Real Madrid, debuta en LaLiga: “Mi padre fue el mejor de la historia en su posición”

El FC Barcelona no es el único en tener problemas para cuadrar las cuentas e inscribir a jugadores: el Getafe se presentó con 13 en el partido ante el Celta