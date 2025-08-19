El PP mantiene que la gestión de los fuegos en manos del Gobierno “no cambia nada”: “Dejémonos de líos”

La portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, en el Congreso de los Diputados. (Europa Press)

España se encuentra totalmente desbordada ante el avance de los “inapagables” incendios que suceden simultáneamente en diversos puntos del territorio, cuya extinción se complica por la meteorología y la orografía. La tragedia vuelve a dividir la actualidad en dos frentes, el de los trabajos de los bomberos sobre el terreno y el choque político entre las administraciones autonómicas y Moncloa.

La ya bautizada como ‘crisis de los incendios’ vuelve a situar en el foco en los barones territoriales del PP por su mala estrategia de prevención y la posterior respuesta a la emergencia en dos de las comunidades más afectadas, Castilla y León y Galicia. Pero la portavoz del grupo parlamentario del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha rechazado esta martes la conveniencia de que las comunidades autónomas afectadas por los incendios soliciten al Estado la declaración de emergencia nacional porque “no cambia nada” la gestión de los trabajos de extinción.

Desde Génova, como ocurrió durante el desastre de la DANA, eximen de responsabilidades a sus barones autonómicos y señalan al Gobierno por la “falta de colaboración”. Muñoz señaló primero a Moncloa por negarse a movilizar medios, pero desde el Gobierno, de la mano de la vicepresidenta María Jesús Montero, insisten en que, desde que se decretó la fase de preemergencia el pasado 12 de agosto, ya han sido ofrecidos “todos los medios disponibles” tras ser reclamados por las autonomías (como dicta el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil): actualmente se encuentran movilizados por toda la Península unos 3.000 militares, 640 dotaciones de bomberos y 190 efectivos de otros países europeos.

Y ante un relato que era difícil de sostener en el tiempo, Muñoz corrigió sus palabras reconociendo que los medios del Estado estaban "al 100%", pero que todavía podían movilizar recursos extraordinarios, entre ellos miembros del Ejército de Tierra para encargarse de tareas logísticas.

Las comunidades autónomas siguen teniendo competencia exclusiva para la prevención y extinción de los fuegos, pero si una comunidad autónoma es incapaz de asumir la gestión con sus capacidades y así lo comunica, la cartera que lidera Fernando Grande Marlaska puede elevar el nivel a emergencia nacional para que el Ejecutivo central asuma los mandos. Pero tanto el PP como el presidente regional Alfonso Mañueco rechazan la idea.

“No supondría una mejora”

¿Por qué? Según apunta una información adelantada por el diario La Razón, en Génova “no se fían” del ministro del Interior Fernando Grande Marlaska a la hora de obtener más medios. La portavoz de los populares ha evitado confirmar esta información, afirmando que, más allá de si hay confianza o no, elevar al nivel 3 “no cambia nada” y “no supondría una mejora” en la extinción del fuego, ya que “solo afectaría a la coordinación”, ha subrayado la popular. “Dejémonos de líos”, ha aseverado.

Estabilizado el incendio de Colmenar Viejo.

Muñoz afirma que la situación a la que han llegado estas comunidades autónomas no se debe a una falta de prevención ni a recortes en las partidas presupuestarias de estas comunidades, sino a “circunstancias anómalas” que afectan de igual manera a otros países de Europa. “Hay que trabajar en la prevención pero hay cuestiones que tú no controlas”, ha asegurado.

El presidente del Gobierno anunció que prepara un pacto de Estado frente a la emergencia climática, pero desde las filas del PP calificaron la iniciativa de “cortina de humo”. Lo urgente, reiteraron, no es una gran estrategia a futuro ni un “pacto retórico”, sino medios inmediatos.