Última hora de los incendios en España de este sábado 16 de agosto: todos los fuegos que siguen activos

El calor pone este sábado en aviso a casi toda España, con 30 provincias en nivel naranja y Sevilla en rojo

Gonzalo García Crespo

Gonzalo García Crespo

06:45 hsHoy

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

La interrupción del tráfico ferroviario por los incendios en Ourense deja a cientos de viajeros sin alternativas asequibles para regresar a Galicia en pleno mes de agosto

Sofia Avendaño

Sofia Avendaño

Los vuelos de Madrid a
Los vuelos de Madrid a Galicia a precios estratosféricos tras el corte de los trenes.

El drama de los incendios forestales que azotan la provincia de Ourense no solo ha dejado imágenes desoladoras de montes arrasados y humaredas visibles desde kilómetros, sino que también ha desencadenado una situación de caos en el transporte que afecta directamente a cientos de pasajeros. El corte de la línea ferroviaria entre Madrid y Galicia, provocado por la reactivación del fuego entre los municipios ourensanos de A Mezquita y A Gudiña, ha provocado una tormenta logística sin precedentes en pleno verano.

06:44 hsHoy

Todos los aviones y helicópteros militares que están actuando contra los incendios: de las aeronaves de la UME a la ayuda de la UE

Gobierno y oposición discuten por la cifra real de vehículos disponibles

Miguel Moreno Mena

Miguel Moreno Mena

Helicópteros contra el fuego en
Helicópteros contra el fuego en Ávila. (Juan Medina/Reuters)

El fuego tiene contra las cuerdas a medio país. En uno de los meses de agosto más duros que se recuerdan en lo que refiere a incendios, la actuación de las autoridades es clave para conseguir reducir al mínimo las consecuencias. El papel de los bomberos, la Guardia Civil o la Unión Militar de Emergencias (UME) se vuelve primordial.

