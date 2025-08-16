Última hora de los incendios en España de este sábado 16 de agosto: todos los fuegos que siguen activos

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros La interrupción del tráfico ferroviario por los incendios en Ourense deja a cientos de viajeros sin alternativas asequibles para regresar a Galicia en pleno mes de agosto

Los vuelos de Madrid a Galicia a precios estratosféricos tras el corte de los trenes.

El drama de los incendios forestales que azotan la provincia de Ourense no solo ha dejado imágenes desoladoras de montes arrasados y humaredas visibles desde kilómetros, sino que también ha desencadenado una situación de caos en el transporte que afecta directamente a cientos de pasajeros. El corte de la línea ferroviaria entre Madrid y Galicia, provocado por la reactivación del fuego entre los municipios ourensanos de A Mezquita y A Gudiña, ha provocado una tormenta logística sin precedentes en pleno verano.