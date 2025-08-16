Última hora de los incendios en España de este sábado 16 de agosto: todos los fuegos que siguen activos

El drama de los incendios forestales que azotan la provincia de Ourense no solo ha dejado imágenes desoladoras de montes arrasados y humaredas visibles desde kilómetros, sino que también ha desencadenado una situación de caos en el transporte que afecta directamente a cientos de pasajeros. El corte de la línea ferroviaria entre Madrid y Galicia, provocado por la reactivación del fuego entre los municipios ourensanos de A Mezquita y A Gudiña, ha provocado una tormenta logística sin precedentes en pleno verano.
El fuego tiene contra las cuerdas a medio país. En uno de los meses de agosto más duros que se recuerdan en lo que refiere a incendios, la actuación de las autoridades es clave para conseguir reducir al mínimo las consecuencias. El papel de los bomberos, la Guardia Civil o la Unión Militar de Emergencias (UME) se vuelve primordial.