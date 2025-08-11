España

El comunicado de Sofía Suescun sobre Kiko Jiménez tras las acusaciones de su hermano y su madre: “Un corazón que siente y sufre”

La ‘influencer’ ha compartido un extenso mensaje en sus redes sociales en el que responde a su hermano Cristian, que afirma que su novio le ha sido infiel

Alba García

Por Alba García

Guardar
Kiko Jiménez y Sofía Suescun
Kiko Jiménez y Sofía Suescun en una imagen compartidas en redes sociales (@sofia_suescun)

La historia parece repetirse para Sofía Suescun. Un año después del enfrentamiento que rompió por completo su relación con su madre, Maite Galdeano, la televisiva vuelve a verse envuelta en un nuevo conflicto familiar. Esta vez, el desencuentro tiene como protagonista a su hermano, Cristian, quien en los últimos días ha lanzado duras acusaciones contra la pareja de la navarra, Kiko Jiménez.

A través de diferentes entrevistas, Cristian ha sentenciado a su cuñado, al que tacha de “perverso” y “jeta”, asegurando que vive gracias a las mujeres con las que mantiene una relación. Según su versión, el de Jaén “siempre sigue el mismo patrón”, pues en su opinión habría hecho lo mismo con Gloria Camila, a quien según él también la “estafó”. El joven también ha dicho que Kiko reside actualmente en la casa de Sofía y que presume del Porsche de la influencer. También ha dejado claro que se siente apartado por su hermana.

La disputa ha alcanzado un tono más elevado después de que Cristian revelara que atraviesa problemas de salud y que está valorando emprender acciones legales contra algunos seguidores de Sofía. Asegura que ha recibido amenazas en sus redes sociales tras hacerse públicas sus declaraciones.

Sofía Suescun, su hermano Cristian,
Sofía Suescun, su hermano Cristian, y Kiko Jiménez en una imagen de archivo.

En paralelo, Maite Galdeano ha aprovechado su habitual actividad en redes para publicar mensajes enigmáticos, celebrando que “el universo hace el trabajo por mí”. Unas palabras que muchos interpretan como una clara referencia a la ruptura de la relación entre sus hijos. Distanciada de Sofía desde hace meses, la exconcursante de realities muestra ahora una renovada complicidad con Cristian y responsabiliza directamente a Kiko Jiménez de los problemas que han fracturado a la familia.

La contundente respuesta pública de Sofía Suescun

Tras varios días de silencio, Sofía ha respondido a las acusaciones. En medio de la polémica y después de que Kiko causara baja en el programa Fiesta debido a la tensión mediática, la ganadora de Gran Hermano ha utilizado sus redes sociales para enviarle un mensaje de apoyo incondicional a su pareja.

“En medio de todo lo que está pasando, quiero que sepas que, si hay algo que me mantiene en pie, eres tú”, comienza Sofía en su publicación. “Eres mi calma, mi impulso y mi abrazo seguro cuando todo fuera se tambalea”, continúa, dejando claro que no hay fisuras en su relación.

Mensaje compartido por Sofía Suescun
Mensaje compartido por Sofía Suescun a Kiko jiménez en sus redes sociales. (Instagram @sofiasuescun)

La influencer agradece a Kiko “por estar siempre ahí, en las buenas y en las peores, sin soltarme de la mano”, y destaca su lealtad y capacidad de protección, incluso poniéndola por delante de sí mismo. “Sé que cualquier otra persona habría tirado la toalla ante tanto machaque, pero tú eres fuerte… y esa fuerza me da seguridad y esperanza cada día”, escribe, desmintiendo así de forma indirecta los rumores de una supuesta infidelidad.

Sofía también dedica palabras a la familia de Kiko, a la que asegura admirar profundamente: “Ojalá tener yo una familia así en otra vida”. Además, destaca la generosidad de su pareja y la ausencia de rivalidad en su relación: “Lo nuestro se mide en respeto, confianza y amor del bueno, y eso no nos lo puede quitar nadie”.

‘Supervivientes 2024’: la lista completa de concursantes confirmados.

Y termina con un mensaje emotivo: “Pase lo que pase, nunca olvidaré cómo me cuidas, cómo te preocupas por mí y cómo siempre sabes levantarme cuando lo necesito. Te amo más de lo que estas palabras pueden decir, y lo único que deseo es seguir caminando a tu lado”.

Temas Relacionados

Sofía SuescunFamosos EspañaGente EspañaEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo EspañaEspaña-noticias

Últimas Noticias

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 11 de agosto

El metal precioso ha registrado ganancias en los últimos meses ante la alta incertidumbre que hay en los mercados

Oro en España: cuánto cuesta

Un carpintero con parte de un dedo amputado por un accidente laboral no consigue la incapacidad permanente parcial

El tribunal ha ratificado que el caso debía mantenerse en la calificación de “lesiones permanentes no invalidantes”, ya reconocida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la mutua

Un carpintero con parte de

Una mujer es denunciada cuatro veces ante los servicios sociales por dejar jugar a sus hijos fuera: “Me dijeron que los niños nunca podían quedarse solos hasta que cumplieran 13 años”

La familia ha recibido hasta tres visitas de los Servicios de Protección Infantil: “Me dijeron que pasarían personas por nuestra casa periódicamente para asegurarse de que yo supervisara a los niños”

Una mujer es denunciada cuatro

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 11 de agosto

Además del valor promedio de los combustibles en España, aquí están los costos más baratos

La gasolina más barata y

Los incendios se extienden por Castilla y León, Galicia y Navarra en una ola de calor que no da tregua: hay más de un millar de personas desalojadas

Las altas temperaturas están dificultando la extinción de varios fuegos. La situación es especialmente complicada en el paraje natural de Las Médulas, León, patrimonio de la humanidad

Los incendios se extienden por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un carpintero con parte de

Un carpintero con parte de un dedo amputado por un accidente laboral no consigue la incapacidad permanente parcial

La Guardia Civil cierra esta edición del Descenso del Sella: tres accidentes de tráfico, seis positivos en drogas y un detenido

Madrid refuerza los medios para combatir el incendio de San Bartolomé de Pinares (Ávila)

Arabia Saudí se consolida como comprador de la industria de defensa española: avanza la construcción de corbetas del contrato millonario con Navantia

Evacuados 700 vecinos de cuatro localidades por el incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora)

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 11 de agosto

Dos de cada tres compradores de segundas viviendas prefieren disfrutar de ellas en vez de ponerlas en alquiler

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 agosto

El “cazador de okupas” que se mete a vivir con ellos y los molesta hasta que se van: “No lastimo a nadie, no los echo, no los saco a la fuerza”

DEPORTES

‘Las del bombo’ o ‘las

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol