El comunicado de Sofía Suescun sobre Kiko Jiménez tras las acusaciones de su hermano y su madre: “Un corazón que siente y sufre”

La historia parece repetirse para Sofía Suescun. Un año después del enfrentamiento que rompió por completo su relación con su madre, Maite Galdeano, la televisiva vuelve a verse envuelta en un nuevo conflicto familiar. Esta vez, el desencuentro tiene como protagonista a su hermano, Cristian, quien en los últimos días ha lanzado duras acusaciones contra la pareja de la navarra, Kiko Jiménez.

A través de diferentes entrevistas, Cristian ha sentenciado a su cuñado, al que tacha de “perverso” y “jeta”, asegurando que vive gracias a las mujeres con las que mantiene una relación. Según su versión, el de Jaén “siempre sigue el mismo patrón”, pues en su opinión habría hecho lo mismo con Gloria Camila, a quien según él también la “estafó”. El joven también ha dicho que Kiko reside actualmente en la casa de Sofía y que presume del Porsche de la influencer. También ha dejado claro que se siente apartado por su hermana.

La disputa ha alcanzado un tono más elevado después de que Cristian revelara que atraviesa problemas de salud y que está valorando emprender acciones legales contra algunos seguidores de Sofía. Asegura que ha recibido amenazas en sus redes sociales tras hacerse públicas sus declaraciones.

En paralelo, Maite Galdeano ha aprovechado su habitual actividad en redes para publicar mensajes enigmáticos, celebrando que “el universo hace el trabajo por mí”. Unas palabras que muchos interpretan como una clara referencia a la ruptura de la relación entre sus hijos. Distanciada de Sofía desde hace meses, la exconcursante de realities muestra ahora una renovada complicidad con Cristian y responsabiliza directamente a Kiko Jiménez de los problemas que han fracturado a la familia.

La contundente respuesta pública de Sofía Suescun

Tras varios días de silencio, Sofía ha respondido a las acusaciones. En medio de la polémica y después de que Kiko causara baja en el programa Fiesta debido a la tensión mediática, la ganadora de Gran Hermano ha utilizado sus redes sociales para enviarle un mensaje de apoyo incondicional a su pareja.

“En medio de todo lo que está pasando, quiero que sepas que, si hay algo que me mantiene en pie, eres tú”, comienza Sofía en su publicación. “Eres mi calma, mi impulso y mi abrazo seguro cuando todo fuera se tambalea”, continúa, dejando claro que no hay fisuras en su relación.

La influencer agradece a Kiko “por estar siempre ahí, en las buenas y en las peores, sin soltarme de la mano”, y destaca su lealtad y capacidad de protección, incluso poniéndola por delante de sí mismo. “Sé que cualquier otra persona habría tirado la toalla ante tanto machaque, pero tú eres fuerte… y esa fuerza me da seguridad y esperanza cada día”, escribe, desmintiendo así de forma indirecta los rumores de una supuesta infidelidad.

Sofía también dedica palabras a la familia de Kiko, a la que asegura admirar profundamente: “Ojalá tener yo una familia así en otra vida”. Además, destaca la generosidad de su pareja y la ausencia de rivalidad en su relación: “Lo nuestro se mide en respeto, confianza y amor del bueno, y eso no nos lo puede quitar nadie”.

Y termina con un mensaje emotivo: “Pase lo que pase, nunca olvidaré cómo me cuidas, cómo te preocupas por mí y cómo siempre sabes levantarme cuando lo necesito. Te amo más de lo que estas palabras pueden decir, y lo único que deseo es seguir caminando a tu lado”.