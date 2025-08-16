España

El perro que trabaja en un hospital de cuidados paliativos visitando a enfermos: “Es una pequeña bestia buena”

Este acercamiento consigue disminuir la ansiedad y el sentimiento de soledad

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Guardar
El perro que trabaja en
El perro que trabaja en un hospital de cuidados paliativos visitando a los moribundos (Pexels)

Apenas tiene cuatro meses, pero Atlas, un golden retriever de pelaje suave y mirada atenta, ya recorre los pasillos del hospital Léonard De Vinci en Montigny-le-Tilleul, cerca de Charleroi, Bélgica. Su misión es muy particular: visitar a los pacientes de la unidad de cuidados paliativos para llevar un poco de felicidad y acompañamiento en sus jornadas más difíciles, un hecho que ha transformado la rutina del centro y el ánimo de quienes lo reciben.

Y es que, como confirma la Escuela de Post Grado de Veterinaria del Grupo Esneca, este acercamiento consigue disminuir la ansiedad y el sentimiento de soledad, así como mejorar el estado físico debido a que nos hace estar más activos.

De este modo, la compañía de Atlas no solo reconforta, sino que, arranca una sonrisa incluso en los días más torcidos, algo que ha comprobado RTL info. Porque con solo unas semanas de vida, Atlas ya se ha instalado como una figura conocida dentro de la unidad de cuidados paliativos después de sus tres visitas semanales.

“Actúa como mediador para los pacientes”

El perro que trabaja en
El perro que trabaja en un hospital de cuidados paliativos visitando a los moribundos (Pexels)

Atlas va hasta el hospital con su dueña y se deja acariciar por los pacientes, quienes encuentran en su presencia una fuente de consuelo emocional. Jocelyne, una de las pacientes habituales, ha descrito la experiencia para RTL info: "Es una dulzura, es cierto, es genial tener un perro así visitando las habitaciones". Pero, su entusiasmo por la llegada de Atlas es tal que suele preguntar si el perro se encuentra en el hospital al iniciar el día y la simple expectativa mejora su ánimo.

Como no podía ser de otra manera, esta iniciativa cuenta con el respaldo profesional del equipo médico del hospital. Así, Perle Delsinne, psicóloga del Hospital Universitario Charleroi-Chimay, ha relatado cómo el cachorro ha generado efectos palpables en el bienestar de los pacientes. “El perro interactúa y también ayuda a reducir un poco la ansiedad del paciente. También ayuda a reducir el estrés, a crear una dinámica relacional y a romper el aislamiento”. En su opinión, Atlas no solo constituye un recurso lúdico, sino que fomenta la creación de vínculos y estimula la interacción social en un entorno donde suelen predominar el silencio y la preocupación.

Por este motivo, la actividad de Atlas ha sido especialmente valorada por quienes echan de menos la compañía de sus mascotas. En este sentido, Marie-Madeleine, otra paciente del hospital, ha declarado que “es fácil de acariciar, pero es un buen animalito”. Y, aunque “extraño a mis mascotas, él me da satisfacción". Y es que, la relación que se genera con el perro es inmediata y directa, y permite evocar recuerdos positivos que facilitan la recuperación y la estabilidad emocional.

Desde el sindicato SUO denuncian las malas condiciones en las que viven los canes de la fuerza policial en la capital andaluza (SUP)

Por su parte, Barbara Plehiers, oncóloga del Hospital Universitario Charleroi-Chimay, atribuye a Atlas un rol facilitador en la comunicación con pacientes en situaciones de vulnerabilidad. “Actúa como mediador para los pacientes y facilita la expresión de sus emociones”, afirma. Pero sin duda, una de las cosas más importantes es que “nos permite comunicarnos con ellos cuando a veces es difícil porque están centrados en sus problemas, que en realidad son sus problemas de salud, que están en el centro de todo”.

De esta manera, “el perro nos permite crear un poco de distracción y comunicarnos con ellos de una manera diferente. Y nos permite iniciar conversaciones sobre ciertos temas en los que los pacientes a veces se cierran”, ha indicado la doctora. Así, caracterizado por su docilidad, la oncóloga lo ha calificado como “una pequeña bestia buena”.

Temas Relacionados

PerroPerrosMascotascuidados paliativosSaludAnimalesHospitalBélgicaSoledadAnsiedadEnfermedadesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuarto de Milla Americano: ¿Por qué es el caballo favorito de los vaqueros texanos?

Esta raza, con raíces coloniales y cruzas estratégicas en Texas, se consolidó como un caballo ágil y potente, ideal para el pastoreo y las carreras de un cuarto de milla

Infobae

Un hombre va al médico con un pequeño malestar y le diagnostican un tumor: “Nunca me hubiera imaginado que tenía cáncer”

Todo sucedió a comienzos de 2024, cuando el hombre, de 41 años, comenzó a asistir al gimnasio varias veces por semana y adoptó hábitos alimenticios más saludables

Un hombre va al médico

Un emprendedor vende su empresa por 1.600 millones de dólares y solo se queda 100: “No creo en los multimillonarios”

El empresario prioriza mantenerse conectado a la normalidad y que sus hijos no se malcríen dándoles una vida de lujo

Un emprendedor vende su empresa

Matt Damon deja un mensaje en una servilla al dueño de un restaurante de Barcelona: “Tienes que trabajar más”

El actor ganador de un Oscar por ‘El indomable Will Hunting’ bromeó con el equipo tras su cena en el local

Matt Damon deja un mensaje

Una niña de tres años sufre una clase rarísima de demencia juvenil: los padres alertan sobre unos síntomas poco conocidos

El trastorno afecta a entre 30 y 50 menores en el Reino Unido

Una niña de tres años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Palacios de Jamuz, el pueblo

Palacios de Jamuz, el pueblo leonés de 60 habitantes que ha arrasado el fuego: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Cuatro militares de la UME heridos en el incendio de Yeres: tres de ellos sufren varias quemaduras

Javier Lambán, el histórico dirigente aragonés que denunció que el PSOE de Sánchez es un “páramo” para las voces críticas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

ECONOMÍA

Un emprendedor vende su empresa

Un emprendedor vende su empresa por 1.600 millones de dólares y solo se queda 100: “No creo en los multimillonarios”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Las verbenas de verano: este es el impacto millonario de la industria en pueblos y ciudades

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Precio de la Luz en España para el domingo 17 de agosto: las horas más económicas

DEPORTES

Cesc Fàbregas explica cuál es

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”

Franco Mastantuono, la nueva perla argentina del Real Madrid: cuánto ha costado, su relación con Messi y el Barcelona o el motivo de su dorsal