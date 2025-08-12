Jaume Anglada permanece "grave pero más estable" en la UCI según el último parte médico tras su accidente

El cantante mallorquín Jaume Anglada se encuentra este domingo "más estable" dentro de la gravedad y seguirá ingresado en la UCI del Hospital Universitario Son Espases, según el último parte médico facilitado tras el grave accidente sufrido el viernes. El parte oficial indica que "está más estable pero sigue estando grave, pendiente de evolución clínica y permanecerá ingresado en la UCI", mientras los profesionales sanitarios vigilan muy de cerca su evolución.

Anglada ha sido sometido a varias intervenciones urgentes en las últimas horas: los médicos han tenido que practicarle la extirpación del bazo y ha sufrido fracturas en la cadera, la mandíbula y las costillas, además de un traumatismo craneoencefálico agudo. La situación es delicada, pero el hecho de que el artista se mantenga estable supone un pequeño avance en su recuperación, aunque la evolución clínica de los próximos días será determinante.

En estos momentos difíciles, su esposa Pilar Aguiló está siendo su gran apoyo y permanece a su lado desde el primer instante, acompañándole de forma constante en la UCI. La familia y el equipo médico han pedido respeto y discreción mientras continúa la recuperación del artista, que sigue en estado grave pero estabilizado tras el brutal atropello sufrido por un conductor ebrio que se dio a la fuga.

La prioridad médica sigue siendo evitar complicaciones derivadas de las graves lesiones, y el entorno confía en que la evolución favorable permita nuevas noticias positivas en las próximas horas.