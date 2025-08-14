Decenas de coches dejan de funcionar a la misma hora y en el mismo lugar: “Es el valle de la avería”

Accidente de coches (REUTERS/Stephane Mahe)

Una imagen inusual sorprendió a los conductores y equipos de emergencia el sábado 9 de agosto en la autopista A75, en la localidad francesa de Hérault. Varias docenas de coches se averiaron de forma simultánea, obligando a movilizar a cuatro empresas de asistencia y a dejar una larga fila de vehículos detenidos a un lado de la carretera.

El episodio se difundió rápidamente en redes sociales bajo el llamativo apodo de “el valle de la avería”, como lo rebautizó uno de los automovilistas presentes, que compartió vídeos en TikTok. Al mismo tiempo, muchos usuarios en redes sociales trataron de explicar el suceso señalando al combustible, las altas temperaturas o incluso la larga pendiente del tramo.

Según el relato de testigos y la información recogida por France 3 Occitanie, el incidente comenzó sobre las 6:30 de la mañana, cuando tuvo lugar un corte de electricidad en el túnel de Pas de l’Escalette. Este corte obligó a reducir el tráfico a un único carril, provocando retenciones desde primera hora en una de las principales vías de tránsito entre Clermont-Ferrand y Montpellier.

Cincuenta vehículos remolcados por mismas averías

Lo que ocurrió realmente fue una secuencia inesperada de sobrecalentamiento mecánico, pero no por la ola de calor. El sobrecalentamiento se produjo porque los coches iban unos detrás de otros, por lo que los motores se sobrecalentaron. El corte de luz del túnel provocó atascos en pleno periodo festivo, y la escasa circulación mantuvo a los vehículos ascendiendo a baja velocidad durante un largo trecho.

La gran mayoría de las averías se debieron a problemas con el embrague. En la subida, los conductores sobrecalentaban los embragues al cambiar constantemente de primera a segunda. La falta de movimiento fluido y las frecuentes detenciones son las principales causas del origen de las averías.

“No tiene nada que ver con la ola de calor”, insistieron desde las empresas afectadas, disipando los rumores iniciales. El atasco obligó a llamar de forma urgente a empresas de remolque que no tenían servicio ese día. Cerca de cincuenta vehículos debieron ser asistidos hasta resolver el embotellamiento, mientras otros descansaban en el arcén a la espera de ser retirados. No se reportaron heridos ni accidentes secundarios.

Una avería masiva sin precedentes

El incidente, que quedó documentado por conductores y equipos de auxilio, refleja una combinación inusual de factores mecánicos y de tráfico. Mientras algunos intentaban explicar la situación durante la jornada mediante teorías alternativas, la realidad es que la pendiente y los cambios sucesivos bajo condiciones de atasco ocasionaron una de las averías masivas más singulares de los últimos años en la red viaria francesa.

A primera hora de la tarde, la circulación en la A75 volvió a la normalidad tras el trabajo de los servicios de remolque. Las imágenes y testimonios publicados siguieron circulando en las horas posteriores, generando sorpresa entre usuarios y transeúntes. “Es el valle de la avería”, resumió un conductor, dando nombre a un episodio que sorprendió incluso a los expertos en asistencia en carretera, acostumbrados a estos casos.