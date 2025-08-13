España

Las películas más populares de Netflix España que no podrás dejar de ver

Con estas historias, Netflix espera mantener su cuota de mercado

Por Infobae Noticias

Guardar
Pese al gran número de
Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Netflix publicó su ranking con las películas más populares en España de esta semana. Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde elegir.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más famoso en el planeta. Desde 1997, año de su creación, hasta hoy su número de suscriptores ha vivido un aumento constante, a excepción de los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, explica Statista.

Top 10 de las películas más reproducidas de Netflix España

1. Mi año en Oxford (My Oxford Year)

Mientras cumple su sueño de estudiar en Oxford, una ambiciosa estadounidense se enamora de un encantador británico que esconde un secreto capaz de poner su vida patas arriba.

2. Mamá o papá

Flora y Víctor son los padres que todo niño querría tener: modernos, divertidos y cariñosos. Sin embargo, todo se tuerce el día que deciden divorciarse y aparece la oportunidad laboral con la que llevan soñando toda la vida. Solo hay un problema: la custodia. Ninguno está dispuesto a ceder. Así que, por orden de la jueza, los niños tendrán que decidir con quién se quedan: con mamá, o con papá. A partir de este momento, los padres modélicos se declaran la guerra y no habrá tregua. Ambos harán todo lo posible por no obtener la custodia de sus hijos.

3. La huella del mal

Durante la visita guiada de un colegio al Centro de Arqueología Experimental (CAREX), unos chavales encuentran el cuerpo de una joven en el lugar donde debería estar la réplica de un enterramiento neandertal. La joven es Eva Santos, una chica del pueblo cercano de Atapuerca y está muerta. Su cuerpo está desnudo y colocado en posición fetal. Un espeluznante crimen ritual que recuerda a otro ocurrido hace seis años en la misma zona. ¿Habrá regresado el “asesino del yacimiento”, que consiguió escapar hace seis años?

4. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

5. The Hill

La historia de Rickey Hill, quien supera su discapacidad física y repara la relación con su padre en su búsqueda por convertirse en un jugador de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).

6. Elektra

7. Bob Marley: One Love

Biopic sobre Bob Marley dirigido por Reinaldo Marcus Green (El método Williams). Un tributo a la que ha sido la mayor leyenda del reggae y que falleció con tan solo 36 años, a causa de un cáncer de piel, en 1981.

8. Terminagolf 2 (Happy Gilmore 2)

Happy, ya retirado del golf profesional, regresa al circuito no por gloria sino para financiar la escuela de danza de su hija, Viena.

9. Entrenador Carter

El filme está inspirado en la vida real del controvertido entrenador de baloncesto Ken Carter, que en su segundo año en el Instituto Richmond de California y con un equipo imbatido con 13 victorias, decidió que sus jugadores no jugarían los próximos dos partidos y en su lugar estudiarían para los exámenes trimestrales por el bajo nivel académico que tenían.

10. Los diamantes de Amberes: El robo del siglo (Stolen: Heist of the Century)

En 2003, unos ladrones de élite perpetraron un robo histórico en una cámara acorazada supuestamente irrompible del impenetrable Diamond Center de Amberes, llevándose cientos de millones en gemas.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas,
Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.

Temas Relacionados

NetflixStreamingPelículasEspaña-televisiónNoticias

Últimas Noticias

Comprobar la 6/49: los números ganadores del 13 del agosto

Con las Loterías de Catalunya no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar la 6/49: los números

Estos son los números ganadores del sorteo de Bonoloto del 13 de agosto

Aquí los resultados del sorteo Bonoloto dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los números ganadores

Condenada a los 3 años: la lucha de una familia contra una rara forma de demencia infantil

Con planes para visitar parques de atracciones y momentos de amor incondicional, los padres de Katie intentan transformar cada día en un recuerdo valioso antes de que la realidad les impida disfrutar juntos

Condenada a los 3 años:

El actor Santi Rodríguez (‘7 vidas’) habla de la enfermedad que sufre y que descubrió por casualidad durante una conversación en un AVE: “Yo esa palabreja no la había oído en mi vida”

Según el estudio EPISCAN II, casi tres de cada cuatro afectados en España desconocen que la padecen

El actor Santi Rodríguez (‘7

Robo de viviendas en verano: qué cubre realmente el seguro de hogar

Antes de contratar una póliza, los especialistas insisten en entender las diferencias entre robo y hurto, ya que para las aseguradoras ambos delitos no son equivalentes

Robo de viviendas en verano:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico explica el error

Un mecánico explica el error más común a la hora de evitar que se sobrecaliente el coche: “Se piensan que el va a refrigerar mejor”

Las enfermedades con las que no puedes renovar el carnet de conducir, según la DGT

Feijóo señala las “frivolidades constantes” del Gobierno ante las crisis del país y llama a luchar contra el “terrorismo incendiario”

España supera las 100.000 hectáreas quemadas en 2025: duplica el total del año anterior por la letalidad de los incendios

La playa alicantina de aguas turquesa y arena blanca que está a una hora de Valencia

ECONOMÍA

Comprobar la 6/49: los números

Comprobar la 6/49: los números ganadores del 13 del agosto

Robo de viviendas en verano: qué cubre realmente el seguro de hogar

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Llevan una tarta al restaurante y les dicen que no hay problema, pero luego les cobran 27 euros por “cortarla” en el local

DEPORTES

Íñigo Martínez deja el Barça

Íñigo Martínez deja el Barça para poner rumbo a Arabia y explica el motivo: “Cuando ves la oferta, no te lo crees”

El boxeador australiano Nikita Tszyu recurre a la placenta de su esposa durante la preparación de su próximo combate

El día que Schumacher le jugó una mala pasada a Perry McCarthy en la temida curva Bridge de Silverstone: “Casi me cago encima”

Las cuentas del FC Barcelona llevan al límite de nuevo al equipo: cuatro jugadores sin inscribir y los palcos VIP sin adjudicar

Tsarukyan lanza un nuevo golpe a Topuria: “Le noquearé con mis codos en el primer asalto”