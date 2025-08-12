España

Juliana Pantoja carga duramente contra Iker Casillas: “Está obsesionado conmigo. No me va a silenciar con una estética”

La colombiana ha hablado en ‘TardeAR’ de su supuesta historia de amor con el exfutbolista

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Juliana Pantoja en 'TardeAR' (Mediaset)
La ‘amistad’ entre Juliana Pantoja e Iker Casillas continúa dando de qué hablar. Al parecer, ambos se habrían conocido de manera casual durante un viaje del exfutbolista a Colombia, momento en el que habrían tenido una conexión instantánea que les llevó a seguirse en redes sociales. El interés hizo que planearan verse, y tiempo después realizaron un viaje junto a otras personas a Cartagena de Indias.

Después de que esta relación saliese a la luz, la polémica se ha incrementado por el hecho de que el que fuese capitán de la Selección Española negase públicamente que hubiera cualquier relación sentimental entre ambos. Así, la tarde de este lunes, 11 de agosto, la colombiana ha establecido conexión en directo con TardeAR para responder a las declaraciones del deportista y detallar la situación actual entre ellos.

En su intervención, Pantoja ha dejado claro que su decisión de hablar ante la opinión pública obedece al comportamiento reciente de Casillas, a quien definió como “obsesionado” y con intenciones de causarle daño. “Yo, como muchas chicas, estamos muy cansadas de que se nos niegue cuando existen pruebas que corroboran la existencia del vínculo”, ha manifestado en el espacio presentado por Verónica Dulanto y Frank Blanco.

Juliana Pantoja en 'TardeAR' (Mediaset)
“Las fotografías hablan por sí solas”

“Hasta el día de hoy, 11 de agosto, está obsesionado conmigo. Lo bloqueé en WhatsApp e Instagram y el sábado me escribió por TikTok para preguntarme por qué lo había bloqueado. Hay capturas”, ha manifestado, agregando que el de Móstoles también “se está poniendo a seguir a conocidos míos para llamar mi atención”.

De acuerdo con la información dada por Pantoja en el formato de Mediaset, ella y la expareja de Sara Carbonero habrían tenido una relación de al menos tres años, en la cual Casillas habría llegado a viajar a Colombia para visitarla. Además, ha admitido que entre ellos no pasó nada más allá que “besarse varias veces”. No porque él no quisiera, sino porque, a pese a que él se lo insinuó en varias ocasiones, ella no quiso por “cuestiones de higiene”.

Juliana Pantoja, psicóloga y profesional
"Las imágenes hablan por sí solas“, ha manifestado en el espacio de Telecinco, haciendo alusión a las numerosas fotografías que ha posteado en sus redes sociales y en las que se la ve junto al exportero del Real Madrid. Ante esto, la colaboradora de televisión Carmen Alcayde ha querido indagar en el motivo por el que afirmó que Casillas quisiera hacerle daño. ”Hubo una agresión y él se puso del lado de mi agresora sin escuchar mi versión“, ha asegurado, dejando claro que ”no está despechada ni triste porque él me haya negado".

Iker no me va a silenciar con una estética“, ha sentenciado, antes de confesar que, durante el tiempo que estuvieron, él ”sentía que conmigo era diferente que con otras amigas que ha tenido”. No obstante, estas afirmaciones han sido cuestionadas en el mismo espacio televisivo. Marisa Martín-Blázquez, colaboradora del programa, quien ha señalado que, a su parecer, Pantoja “busca protagonismo”. Una observación que fue respaldada por otros miembros del programa.

