El nuevo escándalo mediático que sacude la vida de Iker Casillas: “Estuvo con las dos haciendo lo que le dio la gana”

Iker Casillas volvió al centro de la escena mediática, no por su legado como ex arquero del Real Madrid, sino por los episodios que rodean su vida personal. Los últimos días han sido especialmente intensos en el foco de la prensa del corazón, donde la figura del ex portero ha protagonizado titulares tras su viaje a Colombia en compañía de la joven colombiana Juliana Pantoja.

Casillas se ha manifestado reiteradamente incómodo ante la atención de programas de espectáculos. En recientes declaraciones captadas por Europa Press, desmintió las habladurías sobre sus relaciones sentimentales: “Llevo 4 años soltero y puedo hacer lo que me dé la gana con mi vida”, sentenció Casillas. Además, lanzó una crítica a quienes lo vinculan cotidianamente con nuevas parejas: “No le han dado ni a una”.

Sin embargo, esa postura no ha evitado que diversas voces compartieran otras versiones. En el programa D Corazón de RTVE, según replicó el diario Mundo Deportivo. Otra joven, Elisa Hernández rompió su silencio y aseguró haber mantenido una relación de largo plazo con Casillas, la cual se complicó con la aparición pública de Pantoja. En su testimonio, Hernández señaló patrones reiterados en el ex futbolista: “Me he dado cuenta de que él realmente sigue como un patrón con las chicas. Cuando terminaba el tema de Claudia Bavel, me dijo que todo era mentira, que era una loca que se lo había inventado todo. Y yo sé perfectamente que esta chica no se ha inventado nada. Y lo que hace es que nos niega a todas”, relató Elisa.

Hernández explicó que, aunque tenía pareja cuando conoció a Casillas, el vínculo con el ex futbolista la llevó a ilusionarse y terminó sintiéndose traicionada. “He visto todas las cosas con Juliana Pantoja y sé que es verdad lo que dice la chica. Y ha estado con las dos haciendo lo que le ha dado la gana. Me vendía una versión de él como que él no se acostaba con nadie, que las chicas estaban todas locas por él y se aprovechaban de él. Me vendió una versión y me estoy dando cuenta de que esto no es así”, aseguró en la televisión pública.

El impacto de esa relación se extendió al entorno más cercano de Elisa. Su entonces pareja intervino en el programa TardeAR de Telecinco para contar cómo descubrió la infidelidad. Según su testimonio, los cambios en el comportamiento de Elisa encendieron las señales de alerta: “Que si ella se iba a no sé dónde a ver a su prima... ¡Muy extraño todo! Subía también historias por ahí que yo no entendía”.

Iker Casillas vuelve a ser noticia por su cercanía con la psicóloga colombiana Juliana Pantoja en Cartagena (julianapantojab / Instagram)

El momento revelador llegó a través de las redes sociales, un espacio que, según el joven, evidenció la existencia de la relación. “Ella sube una historia en un sitio que ni yo sé dónde está”, explicó. La sospecha se confirmó cuando, poco después, observó que “Iker sube una historia igual, en el mismo sitio... ahí digo ya: ¡Hostia!”.

El relato continuó con la confesión de que revisó el teléfono de Elisa mientras ella dormía. “Una vez en casa, ella se quedó ahí medio dormida y empezó el móvil a sonarle un montón”. Al acceder a Instagram, observó conversaciones directas y cercanas entre Elisa e Iker Casillas: “Yo le digo: ‘¡Pero bueno! ¿Esto es cachondeo o qué?’. Hablaban un montón entre ellos así rollo cariñoso”. Pese a la evidencia, Elisa lo negó: “Me dijo que nada, que eso era un amigo que no sé qué... Qué amigo si es Iker Casillas”. El joven reconoció que la crisis desembocó en una ruptura: “Ahora mismo estoy muy mal con ella, la verdad. Al final, me fui de casa”.