España

El futuro académico de la princesa Josephine de Dinamarca: un internado artístico con horario adaptado que cuesta 25.000 euros al año

La hija pequeña de los reyes Federico y Mary ha decidido cambiarse de escuela y formarse en un internado que respeta su ritmo y potencia sus talentos

Alba García

Por Alba García

Guardar
Federico X y su hija,
Federico X y su hija, la princesa Josephine de Dinamarca (Instagram)

La decisión de la princesa Josephine de Dinamarca de mudarse a la península de Jutlandia para el próximo curso escolar marca un hito dentro de la Familia Real danesa, dado que será la primera vez que uno de los hijos de los monarcas curse estudios en un internado fuera de Copenhague. Según informó la Casa Real en sus redes sociales, la elección de Josephine de matricularse en el internado Spir Efterskole fue “a petición propia”, reflejando así una inclinación personal por este nuevo camino educativo.

A sus 14 años, Josephine formará parte de este centro educativo con sede en Juelsminde que se encuentra a más de 280 kilómetros de la capital danesa y está orientado a la innovación pedagógica y el bienestar de los adolescentes. Este internado se caracteriza por ajustar su calendario a las necesidades biológicas de los jóvenes: allí, el inicio de las clases se establece a las 10:00 horas, con la finalidad de respetar los ritmos de descanso recomendados para este grupo de edad. Una decisión basada en diferentes estudios que sostienen que “la melatonina, la hormona del sueño, se libera más tarde en los jóvenes”, razón por la cual este horario académico busca favorecer la productividad y el bienestar de los estudiantes.

Un centro pensado para el bienestar de los adolescentes

El internado destaca por su oferta de asignaturas optativas vinculadas al arte, el diseño y la tecnología, además de materias obligatorias. Josephine podrá involucrarse en áreas como la danza, el teatro, la gastronomía, los deportes y el diseño. Una oferta que parece alineada con sus intereses pues en 2023, la princesa debutó como actriz en una versión teatral de Peter Pan en la Sala de Cristal del Tivoli de Copenhague y participó en la serie navideña Tidsrejsen 2, interpretando a una adolescente de los años 90.

La princesa Josephine junto a
La princesa Josephine junto a sus padres en un acto celebrado en junio de 2025. (Ritzau Scanpix/via REUTERS)

Las instalaciones del internado abarcan un campus de 20.000 metros cuadrados e incluyen cinco casas residenciales, donde los estudiantes comparten habitaciones que pueden tener baño privado o común, así como acceso a cocinas, zonas de convivencia y lavandería. El espacio cuenta, además, con áreas dedicadas a la música, la danza, la moda, el fitness, la cerámica, los eSports, la restauración y un lago para actividades acuáticas, con el objetivo de promover tanto el desarrollo académico como el bienestar social y emocional.

El futuro académico de los hijos de Federico de Dinamarca

Si bien el ingreso de Josephine en Spir Efterskole ha llamado la atención, sus hermanos también estrenan proyectos educativos para este nuevo curso. Christian, el heredero al trono, “seguirá formándose en un curso militar de Tenientes, que incluye prácticas para desarrollar habilidades de liderazgo”; Isabella, por su parte, finaliza el bachillerato en el instituto Oregard, mientras que el príncipe Vincent, mellizo de Josephine, cursará octavo grado en la escuela Tranegårdsskolen.

La decisión de Josephine implica un nuevo distanciamiento de Vincent, tras haber optado en 2023 por cambiar de colegio y estudiar en Kildegård. En esta ocasión, la princesa asume la experiencia de vivir lejos de casa, lo que evidencia “su madurez y compromiso con sus objetivos”, como señaló la Casa Real.

De la reina Margarita a Joaquín, el príncipe ‘desterrado’: quién es quién en la casa real de Dinamarca.

Estudiar en un centro de estas características también conlleva un desembolso económico considerable: el coste anual asciende a unas 187.320 coronas danesas, equivalentes a aproximadamente 25.000 euros, un gasto que la Casa Real asume en su objetivo de proporcionar a sus hijos una educación de alta calidad.

Temas Relacionados

Federico de DinamarcaCasas RealesRealezaEspaña-entretenimientoCOrazón y Estilo EspañaEspaña-noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Como cada martes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada

El truco de Antonio Banderas para mantenerse en forma: “Lo hago cada dos o tres días”

Antonio Banderas revela cómo la combinación de ejercicio regular, alimentación cuidada y atención a la salud mental han sido clave para mantener su bienestar a sus 65 años

El truco de Antonio Banderas

El Ministerio del Interior británico deniega la residencia a un tripulante de British Airways y planea deportarle a un país donde nunca ha vivido

A la espera de que los tribunales decidan sobre su caso, el joven denuncia que su situación financiera se ha deteriorado solo por el hecho de verse involucrado en este proceso, ya que su estatus migratorio le impide acceder a ayudas públicas

El Ministerio del Interior británico

Tener trabajo ya no protege de la pobreza: el 30% de los jóvenes españoles está en riesgo de exclusión social y afecta más a las mujeres menores de 30

El último informe del Observatorio de Emancipación revela que el aumento del salario mediano no ha conseguido reducir el nivel de vulnerabilidad de este grupo poblacional

Tener trabajo ya no protege

Una psicóloga desvela los cuatro factores que determinan el futuro de las relaciones de pareja: “Explican si una relación va a durar más o si está destinada al fracaso”

Estos cuatro comportamientos son conocidos por el psicólogo John Gottman como “los cuatro jinetes del apocalipsis” y conocerlos puede evitar una ruptura a tiempo

Una psicóloga desvela los cuatro
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tras la negativa de la

Tras la negativa de la Seguridad Social, una ganadera autónoma con dolor de espalda consigue una pensión del 100% de su base reguladora

Un joven de 18 años es rescatado tras ser abandonado por sus compañeros durante una excursión: “El orgullo es una cosa, la capacidad, otra”

Un grupo de amigos salió a hacer senderismo y la excursión terminó en tragedia: “Empezó a tener calambres mientras nadaba en el lago’‘

Mapa de incendios activos en España: miles de hectáreas arrasadas y evacuaciones en León, Cádiz, Zamora y Ourense

La herramienta de Google Maps para evitar los incendios en nuestros desplazamientos

ECONOMÍA

Tener trabajo ya no protege

Tener trabajo ya no protege de la pobreza: el 30% de los jóvenes españoles está en riesgo de exclusión social y afecta más a las mujeres menores de 30

El aviso de un consultor de pensiones sobre la edad de jubilación: “Si siguiera todo igual, en 2050 será de 72 años”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 12 agosto

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

“El piso que compras hoy puede jubilarte mañana”: el aviso de un inversor inmobiliario que anticipa nubarrones en el mercado inmobiliario

DEPORTES

Lance Armstrong habla de su

Lance Armstrong habla de su caída a los infiernos: de perder 100 millones de dólares a las inversiones que cambiaron su vida

Balotelli confiesa cuál es su sueño por cumplir, a pesar de haber pasado por la cantera del FC Barcelona

Ana Peleteiro y las críticas sobre sus palabras sobre los atletas blancos: “Lo utilizan para manchar mi imagen y dejarme de racista”

Luces y sombras de Montse Tomé en la selección femenina: de los aplausos a Rubiales y su relación con Jenni Hermoso a conquistar la Nations League

Sonia Bermúdez, la sustituta de Montse Tomé en la selección femenina: de triunfar como jugadora del Barça a conquistar dos Eurocopas como entrenadora de la sub-19