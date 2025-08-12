El futuro académico de la princesa Josephine de Dinamarca: un internado artístico con horario adaptado que cuesta 25.000 euros al año

Federico X y su hija, la princesa Josephine de Dinamarca (Instagram)

La decisión de la princesa Josephine de Dinamarca de mudarse a la península de Jutlandia para el próximo curso escolar marca un hito dentro de la Familia Real danesa, dado que será la primera vez que uno de los hijos de los monarcas curse estudios en un internado fuera de Copenhague. Según informó la Casa Real en sus redes sociales, la elección de Josephine de matricularse en el internado Spir Efterskole fue “a petición propia”, reflejando así una inclinación personal por este nuevo camino educativo.

A sus 14 años, Josephine formará parte de este centro educativo con sede en Juelsminde que se encuentra a más de 280 kilómetros de la capital danesa y está orientado a la innovación pedagógica y el bienestar de los adolescentes. Este internado se caracteriza por ajustar su calendario a las necesidades biológicas de los jóvenes: allí, el inicio de las clases se establece a las 10:00 horas, con la finalidad de respetar los ritmos de descanso recomendados para este grupo de edad. Una decisión basada en diferentes estudios que sostienen que “la melatonina, la hormona del sueño, se libera más tarde en los jóvenes”, razón por la cual este horario académico busca favorecer la productividad y el bienestar de los estudiantes.

Un centro pensado para el bienestar de los adolescentes

El internado destaca por su oferta de asignaturas optativas vinculadas al arte, el diseño y la tecnología, además de materias obligatorias. Josephine podrá involucrarse en áreas como la danza, el teatro, la gastronomía, los deportes y el diseño. Una oferta que parece alineada con sus intereses pues en 2023, la princesa debutó como actriz en una versión teatral de Peter Pan en la Sala de Cristal del Tivoli de Copenhague y participó en la serie navideña Tidsrejsen 2, interpretando a una adolescente de los años 90.

La princesa Josephine junto a sus padres en un acto celebrado en junio de 2025. (Ritzau Scanpix/via REUTERS)

Las instalaciones del internado abarcan un campus de 20.000 metros cuadrados e incluyen cinco casas residenciales, donde los estudiantes comparten habitaciones que pueden tener baño privado o común, así como acceso a cocinas, zonas de convivencia y lavandería. El espacio cuenta, además, con áreas dedicadas a la música, la danza, la moda, el fitness, la cerámica, los eSports, la restauración y un lago para actividades acuáticas, con el objetivo de promover tanto el desarrollo académico como el bienestar social y emocional.

El futuro académico de los hijos de Federico de Dinamarca

Si bien el ingreso de Josephine en Spir Efterskole ha llamado la atención, sus hermanos también estrenan proyectos educativos para este nuevo curso. Christian, el heredero al trono, “seguirá formándose en un curso militar de Tenientes, que incluye prácticas para desarrollar habilidades de liderazgo”; Isabella, por su parte, finaliza el bachillerato en el instituto Oregard, mientras que el príncipe Vincent, mellizo de Josephine, cursará octavo grado en la escuela Tranegårdsskolen.

La decisión de Josephine implica un nuevo distanciamiento de Vincent, tras haber optado en 2023 por cambiar de colegio y estudiar en Kildegård. En esta ocasión, la princesa asume la experiencia de vivir lejos de casa, lo que evidencia “su madurez y compromiso con sus objetivos”, como señaló la Casa Real.

Estudiar en un centro de estas características también conlleva un desembolso económico considerable: el coste anual asciende a unas 187.320 coronas danesas, equivalentes a aproximadamente 25.000 euros, un gasto que la Casa Real asume en su objetivo de proporcionar a sus hijos una educación de alta calidad.