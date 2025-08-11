España

Más de mil euros por viajes astrales con ayahuasca: desmantelada una organización que anunciaba por internet retiros espirituales con consumo de drogas

Los paquetes incluían varios días de estancia, alojamiento, manutención y consumo de sustancias, cuyos precios dependían de los días de estancia, que podían ser entre tres y cinco días

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Guardar
La Guardia Civil ha desmantelado una organización que ofertaba por internet retiros espirituales y paquetes vacacionales de medicina tradicional curativa en un chalé de Pedreguer (Alicante) donde se consumía ayahuasca.

La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investiga a otras cinco, acusadas de pertenecer a una empresa que promovía el consumo de drogas, anunciando por internet paquetes de estancia en un retiro espiritual, albergado en un chalé en la localidad de Pedreguer (Alicante).

Los tres detenidos son dos hombres y una mujer de 33 años, considerados los cabecillas del grupo, administradores de la empresa, encargados de anunciar los servicios, llevar la gestión económica y preparar las sustancias para el consumo. Los cinco investigados son tres hombres y dos mujeres que serían los “guías espirituales” de la organización, encargados de administrar las sustancias y acompañar a los clientes durante el consumo de los estupefacientes.

A todos ellos se les imputan los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Publicidad en redes de forma masiva

La investigación se inició el pasado mes de marzo tras recibir la Guardia Civil una denuncia de uno de los afectados. De esta manera los agentes comprobaron la existencia de una empresa que se anunciaban en internet como una organización de referencia internacional en retiros espirituales y que ostentaba premios de reconocimiento como aval.

También ofertaban paquetes vacacionales de medicina tradicional curativa con ayahuasca, cactus de San Pedro y veneno de Sapo Kambó y difundían la publicidad de sus servicios de forma masiva recibiendo clientes de todo el mundo, en su mayoría procedentes de países europeos, atraídos por una experiencia descrita por la empresa como mística, beneficiosa para la salud.

Los paquetes incluían varios días de estancia, alojamiento, manutención y consumo de sustancias, cuyos precios dependían de los días de estancia, que podían ser entre tres y cinco días, siendo el precio medio por paquete superior a mil euros. Los retiros se hacían en grupos, de hasta veinte asistentes, que eran atendidos por seis empleados de la organización durante los “viajes astrales”.

Los investigadores han comprobado que se realizaban varios retiros semanalmente, a un elevado número de personas y estiman que, sólo en el último año, el grupo habría facturado varios cientos de miles de euros, que cobraban en su mayoría en efectivo, sin declarar los ingresos y evitando dejar rastro. Disponían de un sinfín de cuentas bancarias pertenecientes a entidades de diversos países, empleadas en esta actividad.

Retiros con “viajes astrales”

En la operación se han realizaron dos registros en dos fincas de una partida rural de la localidad de Pedreguer.

Uno de los registros se realizó en el chalé destinado a los retiros espirituales. En las salas destinadas a la realización de los “viajes astrales” había dispuestas varias decenas de camas, en las que los clientes eran atendidos simultáneamente por seis miembros del grupo que preparaban y administraban las sustancias y les acompañaban durante el proceso, sin disponer de medios que les permitieran intervenir en caso de una intoxicación. En el momento del registro, en el retiro se hallaban 16 personas alojadas.

La sala donde se realizaban
La sala donde se realizaban los viajes astrales (Guardia Civil)

Para la preparación de los brebajes habían dispuesto un laboratorio casero, rudimentario y sin medidas higiénicas, en el que manipulaban los principios y elaboraban las sustancias que administraban a los clientes.

La ayahuasca y otras sustancias nocivas para la salud

En ambos registros los agentes han intervenido 11 litros de ayahuasca preparada para el consumo; 117 ejemplares de cactus de San Pedro; varias botellas de secreciones de Sapo Kambó (Phyllomedusa bicolor); 7 kilogramos de Mimosa (Mimosa púdica); 368 kilogramos de semillas de Harmal (Peganum harmala); 945 comprimidos de Ritalín (metilfenidato); además de dinero en efectivo y numerosa documentación.

La ayahuasca, el cactus de San Pedro, las secreciones del sapo Kambó, la Harmala y la Mimosa son sustancias de procedencia natural con efectos altamente nocivos para el ser humano, que producen efectos difíciles de prever, porque dependen entre otros factores, del metabolismo de cada persona y de la cantidad administrada.

Este riesgo se incrementa cuando las sustancias tóxicas son administradas por personas que carecen de formación sanitaria y manipuladas de forma casera.

Temas Relacionados

Guardia CivilGuardia Civil EspañaGuardia Civil EspañolaDrogasAlicanteInternetRedes SocialesSucesos EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Por qué el precio del alquiler no deja de subir en España, según un inversor inmobiliario: “Ya destinamos más del 40% del sueldo, otros países ni el 25%”

El inversor Pau Antó desmiente teorías conspirativas y atribuye el encarecimiento del alquiler a la combinación de escasez de oferta, aumento de la demanda

Por qué el precio del

Una de las tiendas más emblemáticas de Madrid reabre sus puertas: “Un retail cultural y tecnológico con una trayectoria de más de 30 años”

El local dispone de una amplia variedad de productos de electrónica, videojuegos, libros y música

Una de las tiendas más

El Gobierno impugna el acuerdo de PP y Vox que impide los rezos a la comunidad musulmana en los polideportivos de Jumilla

El Ejecutivo considera que la medida atenta contra la libertad religiosa y que las razones esgrimidas por las formaciones políticas que han impulsado el veto “no se sustentan”

El Gobierno impugna el acuerdo

Dos jinetes se suben al tren con sus dos caballos, pero no llegaron muy lejos: “Habíamos comprado billetes para perros”

El episodio coincidió con la celebración del Marché-Concours de Saignelégier, un evento tradicional que se celebra en Suiza dedicado a los caballos

Dos jinetes se suben al

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 11 de agosto

El metal precioso ha registrado ganancias en los últimos meses ante la alta incertidumbre que hay en los mercados

Oro en España: cuánto cuesta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Más de mil euros por

Más de mil euros por viajes astrales con ayahuasca: Desmantelada una organización que anunciaba por internet retiros espirituales con consumo de drogas

Una de las tiendas más emblemáticas de Madrid reabre sus puertas: “Un retail cultural y tecnológico con una trayectoria de más de 30 años”

Un carpintero con parte de un dedo amputado por un accidente laboral no consigue la incapacidad permanente parcial

La Guardia Civil cierra esta edición del Descenso del Sella: tres accidentes de tráfico, seis positivos en drogas y un detenido

Madrid refuerza los medios para combatir el incendio de San Bartolomé de Pinares (Ávila)

ECONOMÍA

Por qué el precio del

Por qué el precio del alquiler no deja de subir en España, según un inversor inmobiliario: “Ya destinamos más del 40% del sueldo, otros países ni el 25%”

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 11 de agosto

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 11 de agosto

Dos de cada tres compradores de segundas viviendas prefieren disfrutar de ellas en vez de ponerlas en alquiler

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

DEPORTES

‘Las del bombo’ o ‘las

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol