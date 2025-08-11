España

Alemania reunirá este miércoles a Trump, Zelenski y algunos líderes europeos para abordar la guerra en Ucrania: Pedro Sánchez no asistirá al encuentro

La cita, organizada por el canciller Friedrich Merz, se celebrará de forma virtual y buscará coordinar posturas antes de la reunión entre Trump y Putin

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
El canciller alemán Friedrich Merz
El canciller alemán Friedrich Merz (REUTERS/Liesa Johannssen)

El Gobierno alemán ha convocado para este miércoles una reunión virtual con los principales líderes europeos y aliados internacionales para definir los próximos pasos en relación con la guerra en Ucrania y buscar nuevas vías de presión sobre Rusia. La cita contará con la participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski; y representantes de la Unión Europea y la OTAN. Entre los asistentes estarán los jefes de Estado y de Gobierno de Finlandia, Francia, Reino Unido, Italia, Polonia y Alemania.

En esta reunión, sin embargo, no estará presente el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien no ha sido invitado al encuentro y pasa estos días de agosto de vacaciones en Lanzarote.

Según la agenda difundida por la Cancillería alemana, Zelenski intervendrá a las 14:00 CET (12:00 GMT) junto con los líderes europeos y los altos representantes de la UE y la OTAN. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha explicado que la cita incluirá debates con Trump y su vicepresidente, JD Vance, sobre las opciones para forzar un alto el fuego y abrir negociaciones de paz, así como sobre cuestiones de seguridad y disputas territoriales.

La portavoz de la Comisión Europea, Arianna Podesta, ha confirmado la participación de la presidenta comunitaria, Ursula von der Leyen, mientras que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también se unirán a las conversaciones.

“Los he invitado a charlas virtuales el miércoles sobre la situación en Ucrania y la reunión prevista entre el presidente Trump y Putin. Las conversaciones se centrarán en las opciones para ejercer presión sobre Rusia, posibles negociaciones de paz, reivindicaciones territoriales y seguridad”, publicó Merz en su perfil de X. El canciller subrayó que el diálogo contará con la colaboración estrecha de líderes europeos, de la Comisión y el Consejo Europeo, además de la OTAN.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posando junto al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky (EFE/EPA/SHAWN THEW)

El anuncio se produjo este lunes, coincidiendo con una reunión de los ministros de Exteriores de la UE sobre el mismo asunto. La cita alemana tendrá lugar apenas unos días antes de la cumbre prevista para el 15 de agosto entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska.

Tensión por la ausencia de Ucrania en la cumbre de Alaska

La reunión bilateral entre Estados Unidos y Rusia ha despertado recelos en varias capitales, ya que, pese a que su objetivo declarado es acordar un alto el fuego, no contempla la presencia de Zelenski. El presidente ucraniano ha mostrado su rechazo a la idea y a cualquier propuesta que incluya ceder parte del territorio a Rusia.

Durante el fin de semana, Zelenski advirtió que no se alcanzará una paz duradera sin la implicación directa de Ucrania. Este lunes, en un mensaje en X, volvió a insistir en que “Rusia está prolongando la guerra y, por lo tanto, merece una mayor presión global. Rusia se niega a detener las matanzas y, por lo tanto, no debe recibir ninguna recompensa ni beneficio”. Según él, no se trata solo de una cuestión moral, sino de sentido común: “Las concesiones no convencen a un asesino. Pero una protección verdaderamente firme de la vida detiene a los asesinos”.

Trump y la devolución de territorios ocupados

Por su parte, Trump ha declarado que quiere que Rusia devuelva parte del territorio ocupado a Ucrania, en contra de las exigencias de Putin para poner fin al conflicto. El presidente estadounidense ha explicado que su reunión del viernes en Alaska con el líder ruso servirá para tantear la disposición de Moscú a finalizar la guerra.

Trump da "10 o 12 días" a Putin para llegar a un acuerdo de alto el fuego con Ucrania

“Voy a hablar con Putin y le voy a decir: tienes que acabar con esta guerra. Tienes que acabarla”, afirmó Trump ante la prensa, añadiendo que su intención es convocar posteriormente una reunión que incluya a Putin y a Zelenski. Tras su cita con el mandatario ruso, el presidente estadounidense prevé llamar a los líderes europeos y al propio Zelenski para compartir sus impresiones.

Temas Relacionados

GuerraGuerra Rusia UcraniaEstados UnidosAlemaniaOTANUcraniaRusiaDonald TrumpPedro SánchezVolodímir ZelenskiVladímir PutinSancionesReunionesUnión EuropeaEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las series más populares de Netflix en España para engancharse este día

Con estas historias, Netflix busca seguir gustando a los usuarios en la guerra por el streaming

Las series más populares de

Un español que vive en Alemania explica algo que “no has visto nunca”: “La gente confía en que vas a dejar el dinero”

Una práctica común en Alemania que sería impensable en muchas ciudades españolas

Un español que vive en

El puré de patata tendrá más sabor si le añades estos dos ingredientes

Una experta gastronómica comparte esta receta que cambiará tu percepción sobre este puré

El puré de patata tendrá

BBVA mantiene la OPA sobre Banco Sabadell tras la venta de TSB al Santander

La entidad ha informado que, tras analizar los acuerdos y la información disponible, opta por no desistir de la oferta, que se mantiene vigente según la normativa

BBVA mantiene la OPA sobre

¿Está el rey Juan Carlos negociando un contrato millonario con Netflix?: el entorno del emérito se pronuncia

La inminente publicación de las memorias del exmonarca podrían haber despertado el interés de la plataforma por hacer una ambiciosa ficción sobre su vida

¿Está el rey Juan Carlos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un nuevo incendio en Tarifa

Un nuevo incendio en Tarifa (Cádiz) obliga a activar la fase de emergencia y desalojar a 2.000 personas

Baja a fumar en la parada de un tren y casi muere: “Se quedó colgado entre dos vagones”

Una viuda consigue el uso vitalicio de una vivienda militar a pesar de no estar empadronada en ella: demostró que había vivido allí durante décadas

Un ayuntante de cocina es despedido pese a estar con la baja médica por inflamación de testículos y la Justicia lo avala: la empresa sufría pérdidas económicas

La Fiscalía de Madrid pide investigar a Leire Díez y al empresario Pérez Dolset por posible intento de soborno a dos fiscales

ECONOMÍA

BBVA mantiene la OPA sobre

BBVA mantiene la OPA sobre Banco Sabadell tras la venta de TSB al Santander

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 11 agosto

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Siete de cada diez jóvenes de la Generación Z priorizan la estabilidad laboral y un horario fijo frente a la flexibilidad a la hora de elegir un trabajo

Precio de la luz no deja de subir: ahorra unos euros con las horas más baratas del 11 de agosto

DEPORTES

Ana Peleteiro y las críticas

Ana Peleteiro y las críticas sobre sus palabras sobre los atletas blancos: “Lo utilizan para manchar mi imagen y dejarme de racista”

Luces y sombras de Montse Tomé en la selección femenina: de los aplausos a Rubiales y su relación con Jenni Hermoso a conquistar la Nations League

Sonia Bermúdez, la sustituta de Montse Tomé en la selección femenina: de triunfar como jugadora del Barça a conquistar dos Eurocopas como entrenadora de la sub-19

El director del ATP Masters 1000 de Toronto critica las ausencias de Alcaraz y Sinner: “Deberían comprometerse más con estos torneos”

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid