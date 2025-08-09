Mundo

Qué se sabe del encuentro que mantendrán Donald Trump y Vladimir Putin para abordar la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos y su par ruso se reunirán el próximo viernes en Alaska

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión bilateral en la cumbre de líderes del G20 en Osaka, Japón. 28 de junio de 2019 (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, mantendrán un encuentro cara a cara en Alaska el próximo viernes, en un intento por poner fin a la guerra en Ucrania desencadenada tras la invasión rusa de febrero de 2022.

Trump ha dedicado sus primeros meses en el cargo a intentar negociar la paz, luego de jactarse de ser capaz de poner fin a la guerra en 24 horas, pero después de múltiples rondas de conversaciones, llamadas telefónicas y visitas diplomáticas no ha logrado ningún avance.

Esto es lo que se sabe hasta el momento sobre la reunión:

¿Cuándo y dónde?

Trump anunció en su red Truth Social que la reunión con Putin se celebrará el 15 de agosto en el estado de Alaska, en el extremo norte de Estados Unidos, algo que posteriormente confirmó el Kremlin.

El anuncio se produjo días después de que ambas partes indicaran que los dos líderes celebrarían una cumbre la próxima semana.

Quieren reunirse conmigo y haré todo lo que esté en mi poder para detener la matanza”, dijo Trump el jueves, en referencia a Putin y al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

El viernes, el presidente estadounidense afirmó desde la Casa Blanca que “habrá algún intercambio de territorios para el beneficio de ambos”, sin dar más detalles.

Vladimir Putin y Donald Trump
Vladimir Putin y Donald Trump en un encuentro en Vietnam en 2017 (REUTERS/Jorge Silva/Archivo)

¿Por qué Alaska?

La reunión se celebrará en Alaska, un estado que Rusia vendió a Estados Unidos en 1867.

El extremo occidental del estado se encuentra cerca del extremo oriental de Rusia, cruzando el estrecho de Bering.

Alaska y el Ártico también son puntos de encuentro de los intereses económicos de nuestros países, y existen perspectivas de proyectos a gran escala y mutuamente beneficiosos”, dijo en un comunicado de Telegram Yuri Ushakov, asesor del Kremlin.

“Pero, por supuesto, los presidentes se centrarán sin duda en debatir las opciones para lograr una solución pacífica de largo plazo a la crisis ucraniana”, añadió.

Ushakov también expresó su anhelo de que la próxima vez ambos presidentes se reúnan en territorio ruso. “Ya se ha enviado la invitación correspondiente al presidente estadounidense”, añadió.

Se esperaba que la orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) contra Putin, que obliga a la detención del líder ruso si visita países miembros, reduciría el número de posibles sedes.

Putin había mencionado previamente a los Emiratos Árabes Unidos como posible anfitrión de las conversaciones, mientras que los medios de comunicación especulaban con Turquía, China e India como opciones de sede.

El presidente de Ucrania, Volodimir
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Domenico Cippitelli / Zuma Press / ContactoPhoto/Europa Press)

¿Estará presente Zelensky?

Para Zelensky, es una “prioridad” reunirse con Putin y sostiene es “legítimo que Ucrania participe en las negociaciones” en un formato tripartito.

Pero el presidente ruso rechaza verse con Zelensky. Para Putin, un encuentro con su par ucraniano solo tendría sentido en la fase final de las negociaciones de paz.

En cuanto a Trump, su respuesta fue tajante. A la pregunta de si creía que Putin debía reunirse primero con Zelensky antes de encontrarse con él, el presidente estadounidense respondió “no”.

Zelensky habló el jueves por teléfono con Trump, en una conversación en la que participaron también varios dirigentes europeos.

El presidente ucraniano pidió que se incluya a los europeos en las negociaciones de paz.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, participan en una reunión bilateral en la cumbre de líderes del G20 en Osaka, Japón. 28 de junio de 2019 (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

Los antecedentes

El último encuentro entre Trump y Putin ocurrió en junio de 2019 en medio de una cumbre del G20 en Japón, durante el primer mandato del republicano.

En 2018 Putin sostuvo una reunión en Helsinki con Trump, quien sorprendió al aparecer junto al líder ruso tras el hallazgo de la inteligencia estadounidense de que Rusia había interferido en las elecciones de Estados Unidos para apoyar al magnate.

La última vez que Putin se reunió con un presidente estadounidense, en Estados Unidos, fue con Barack Obama en la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015.

Posiciones irreconciliables

Entre Rusia y Ucrania, las posiciones siguen siendo diametralmente opuestas. La última ronda de negociaciones directas celebrada en Estambul en julio solo dio lugar a un nuevo intercambio de prisioneros y de restos de soldados muertos.

Mientras tanto, Rusia sigue llevando a cabo mortíferos ataques contra Ucrania y cada día avanza en el frente.

Moscú exige que Ucrania le ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Kherson), además de Crimea, anexionada en 2014, y que renuncie a las entregas de armas occidentales y a su ambición de unirse a la OTAN.

Pero para Kiev estas exigencias son inaceptables. Ucrania quiere que Rusia retire sus tropas de su territorio y exige garantías de seguridad occidentales, incluyendo que se le sigan suministrando armas y se despliegue un contingente europeo, a lo que se opone Rusia.

Ucrania también pide, junto con sus aliados europeos, un alto el fuego de 30 días, al que se niegan los rusos.

Temas Relacionados

guerra Rusia UcraniaDonald TrumpVladimir PutinÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

