España

Un estudio de la Universidad de Sevilla confirma que la actividad física ayuda a prevenir el parkinson

El hallazgo aporta pistas clave para desarrollar estrategias que retrasen el deterioro cognitivo

Por Ángela Benito Sánchez

Guardar
Un doctor observando un informe
Un doctor observando un informe del cerebro (AdobeStock)

La enfermedad de Parkinson afecta a millones de personas en todo el mundo y es una de las enfermedades neurodegenerativas más comunes después del alzhéimer. Aunque los tratamientos actuales se centran en aliviar los síntomas relacionados con el movimiento, un estudio reciente del Instituto de Biomedicina de Sevilla revela que la actividad física regular puede ofrecer beneficios más amplios.

El ejercicio no solo mejora la movilidad, sino que también ayuda a proteger el cerebro frente al deterioro cognitivo, que es común en quienes padecen párkinson. Este deterioro afecta a funciones esenciales como la memoria, la atención y la capacidad para procesar información, y puede aparecer desde las primeras etapas de la enfermedad, afectando mucho la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

Marc Gauthier, de 62 años, ha vuelto a caminar tras un diagnóstico de Parkinson hace ya tres décadas.

Cómo se realizó el estudio

Para entender mejor los efectos del ejercicio, los investigadores analizaron a 120 pacientes con párkinson en sus primeras fases. Estos pacientes forman parte de un gran proyecto internacional llamado Parkinson’s Progression Markers Initiative (PPMI), que sigue a personas diagnosticadas con párkinson para estudiar cómo avanza la enfermedad.

Durante cuatro años, los investigadores midieron la actividad física de los pacientes con un cuestionario que evalúa la cantidad y tipo de ejercicio que realizan en su vida diaria. Además, usaron imágenes por resonancia magnética para observar cambios en el cerebro, especialmente en áreas que suelen dañarse con el párkinson, como la corteza cerebral, el hipocampo y la amígdala. Estas zonas están relacionadas con la memoria, la atención y las emociones.

Los resultados mostraron que los pacientes que se mantenían más activos tenían menos pérdida de tejido cerebral en estas regiones, lo que sugiere que el ejercicio físico ayuda a proteger el cerebro de la degeneración que causa la enfermedad.

Beneficios del ejercicio para la función cognitiva

El estudio también encontró que esta protección cerebral se traduce en una mejor función cognitiva. Es decir, quienes hacían más ejercicio tenían mejores resultados en pruebas de memoria verbal, atención y velocidad para procesar información.

Los investigadores destacan que este efecto neuroprotector del ejercicio es clave para frenar el deterioro cognitivo que acompaña al párkinson. Esto abre la puerta a que la actividad física se considere un tratamiento fundamental para la enfermedad desde sus etapas iniciales.

Hacia nuevas formas de tratamiento

Los científicos insisten en la importancia de incluir programas de ejercicio en el tratamiento diario de quienes tienen párkinson. La medición del ejercicio en el estudio se hizo en el contexto real de la vida de los pacientes, lo que facilita que estas recomendaciones se puedan aplicar en la práctica clínica.

Además, las imágenes cerebrales usadas en el estudio podrían servir en el futuro para seguir la evolución de la enfermedad y evaluar cómo responden los pacientes a tratamientos sin medicamentos, como el ejercicio físico.

Este estudio fue posible gracias al apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación de España, el Instituto de Salud Carlos III y la Unión Europea, entre otras instituciones. También contó con la colaboración de varios centros de investigación nacionales e internacionales.

Temas Relacionados

ParkinsonEnfermedadEstudioActividad FisicaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Avería en Renfe: un incidente obliga a parar un trayecto Madrid-Cádiz en plena ola de calor y otro tren desaloja a 130 personas en Tarragona

Dos nuevos percances dejan en evidencia a la empresa ferroviaria

Avería en Renfe: un incidente

Una mutualista denuncia su falta de derechos: “Tras 20 años cotizando, la Seguridad Social solo me reconoce 30 días”

La decana del Colegio de Abogados de Ourense relata cómo el sistema de la Mutualidad de la Abogacía deja a miles de letrados con pensiones mínimas

Una mutualista denuncia su falta

Un mecánico cobra 4.500 euros por reparar una furgoneta y la abandona sin cambiarle nada en el parking de un supermercado: fue subastada como vehículo ‘olvidado’

El hombre, que recibió el pago por adelantado, ha sido declarado culpable de fraude

Un mecánico cobra 4.500 euros

El ‘truco’ de algunas bodegas españolas para sortear los aranceles de Trump: la clave está en la localización de los viñedos

Estados Unidos se posiciona como el segundo mayor consumidor de vino español, únicamente por detrás de Alemania, y es el único país no europeo dentro de los cinco principales destinos

El ‘truco’ de algunas bodegas

A la caza de cuentas nazis en el banco suizo Credit Suisse: una investigación analiza cómo se gestionaron los fondos saqueados a las víctimas del Holocausto

Nuevos hallazgos conectan a la entidad con las SS y destapan operaciones para financiar la huida de criminales de guerra a Sudamérica, conocidas como ‘ratlines’

A la caza de cuentas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Avería en Renfe: un incidente

Avería en Renfe: un incidente obliga a parar un trayecto Madrid-Cádiz en plena ola de calor y otro tren desaloja a 130 personas en Tarragona

Un menor de 12 años agrede sexualmente a su vecino de 5 con autismo: la víctima le contó a su madre que le obligaba a realizarle felaciones a cambio de juguetes

Dos años de cárcel por agredir sexualmente a una mujer que conoció en Tinder: aprovechó que se quedó dormida por su medicación para meterla desnuda en su cama

Santiago Abascal carga contra los obispos por defender a la comunidad musulmana de Jumilla: “No sé si su posición es por los ingresos públicos que reciben o por los casos de pederastia”

La Caixa desahucia a una mujer por fin de contrato y la Justicia lo avala al no presentar las rentas exigidas para apelar

ECONOMÍA

El ‘truco’ de algunas bodegas

El ‘truco’ de algunas bodegas españolas para sortear los aranceles de Trump: la clave está en la localización de los viñedos

A la caza de cuentas nazis en el banco suizo Credit Suisse: una investigación analiza cómo se gestionaron los fondos saqueados a las víctimas del Holocausto

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 agosto

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 agosto

Un abogado explica si es legal trabajar con auriculares: “Puede ponerte en problemas”

DEPORTES

‘Las del bombo’ o ‘las

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol