Un hombre de 60 años pregunta a ChatGPT cómo reemplazar la sal en su alimentación y termina consumiendo bromuro de sodio: acaba en el hospital

Los riesgos de confiar en exceso en Chatgpt. (VisualesIA)

Las preguntas sobre salud siempre han sido una preocupación constante en la sociedad, y con la llegada de Internet, las respuestas están a solo un clic de distancia. Hoy en día, la Inteligencia Artificial ha relegado a Google y otros motores de búsqueda a un segundo plano, gracias a su rapidez y eficiencia, cualidades muy valoradas en una sociedad donde lo inmediato es cada vez más esencial.

Sin embargo, un incidente reciente pone de manifiesto los peligros de confiar en estos sistemas sin la debida orientación de profesionales médicos. Un hombre de 60 años, en busca de alternativas al cloruro de sodio (sal común) para reducir su consumo de sal, consultó a ChatGPT, y siguió un consejo equivocado que lo llevó a consumir bromuro de sodio, una sustancia química potencialmente tóxica utilizada en la industria, pero no apta para el consumo humano.

El comienzo de la intoxicación

El hombre, preocupado por su salud, consultó a ChatGPT para encontrar una alternativa saludable a la sal. Sin embargo, la respuesta proporcionada por la IA sugirió el uso de bromuro de sodio como sustituto del cloruro de sodio, lo cual fue un grave error. El bromuro de sodio, aunque se usa en ciertas aplicaciones industriales y médicas, no está destinado al consumo como la sal. Sin saberlo, el hombre comenzó a incorporar esta sustancia en su dieta diaria durante tres meses, sin darse cuenta de los peligros asociados a su ingesta.

Intoxicación por bromuro. (VisualesIA)

Al principio, los síntomas de la intoxicación fueron leves, pero con el tiempo comenzaron a empeorar. El hombre experimentó alucinaciones visuales y auditivas, paranoia, confusión mental, fatiga extrema y trastornos del comportamiento. En un estado de creciente alteración, fue ingresado de urgencia en el hospital, donde los médicos comenzaron a tratar los síntomas que apuntaban a una intoxicación por bromuro.

El diagnóstico por consumir bromuro

Una vez hospitalizado, los médicos diagnosticaron al hombre con bromismo, una intoxicación por bromuro. Aunque rara en la actualidad debido al uso limitado de bromuros en productos consumibles, esta condición es bien conocida por provocar trastornos neurológicos y dermatológicos. El informe médico detalló cómo el hombre, aunque en un principio estaba sediento, se negó a beber agua, convencido de que era peligrosa. Este comportamiento extraño, junto con el deterioro de su salud mental, fue indicativo de la gravedad de la intoxicación.

El bromismo puede causar efectos devastadores en el sistema nervioso central, y uno de sus principales síntomas es la alteración del estado mental, como paranoia y alucinaciones. En el caso de este hombre, los médicos se encargaron de estabilizarlo con una terapia de fluidos y electrolitos antes de trasladarlo a una unidad psiquiátrica para su tratamiento. Fue allí, en medio de su recuperación, cuando explicó a los médicos su enfoque erróneo: había tomado la decisión de sustituir el cloruro de sodio por bromuro de sodio basándose en lo que había leído en ChatGPT.

Intoxicación por bromuro. (VisualesIA)

Este caso pone de manifiesto un riesgo creciente relacionado con el uso de herramientas de inteligencia artificial para consultas de salud. Aunque ChatGPT y otros sistemas de IA pueden proporcionar información útil y rápida, no están diseñados para ofrecer asesoramiento médico profesional. La falta de juicio crítico y la posibilidad de respuestas erróneas pueden ser peligrosas, especialmente cuando se trata de temas tan sensibles como la salud humana.

Los médicos y expertos en salud también advierten sobre la importancia de confiar en fuentes verificadas y de consultar siempre con profesionales médicos para cualquier duda relacionada con la salud.