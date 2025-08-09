España

Un hombre de 60 años pregunta a ChatGPT cómo reemplazar la sal en su alimentación y termina consumiendo bromuro de sodio: acaba en el hospital

La intoxicación por bromuro puede resultar en graves problemas de salud a nivel neurológico y dermatológico

Por Sofia Avendaño

Guardar
Los riesgos de confiar en
Los riesgos de confiar en exceso en Chatgpt. (VisualesIA)

Las preguntas sobre salud siempre han sido una preocupación constante en la sociedad, y con la llegada de Internet, las respuestas están a solo un clic de distancia. Hoy en día, la Inteligencia Artificial ha relegado a Google y otros motores de búsqueda a un segundo plano, gracias a su rapidez y eficiencia, cualidades muy valoradas en una sociedad donde lo inmediato es cada vez más esencial.

Sin embargo, un incidente reciente pone de manifiesto los peligros de confiar en estos sistemas sin la debida orientación de profesionales médicos. Un hombre de 60 años, en busca de alternativas al cloruro de sodio (sal común) para reducir su consumo de sal, consultó a ChatGPT, y siguió un consejo equivocado que lo llevó a consumir bromuro de sodio, una sustancia química potencialmente tóxica utilizada en la industria, pero no apta para el consumo humano.

El comienzo de la intoxicación

El hombre, preocupado por su salud, consultó a ChatGPT para encontrar una alternativa saludable a la sal. Sin embargo, la respuesta proporcionada por la IA sugirió el uso de bromuro de sodio como sustituto del cloruro de sodio, lo cual fue un grave error. El bromuro de sodio, aunque se usa en ciertas aplicaciones industriales y médicas, no está destinado al consumo como la sal. Sin saberlo, el hombre comenzó a incorporar esta sustancia en su dieta diaria durante tres meses, sin darse cuenta de los peligros asociados a su ingesta.

Intoxicación por bromuro. (VisualesIA)
Intoxicación por bromuro. (VisualesIA)

Al principio, los síntomas de la intoxicación fueron leves, pero con el tiempo comenzaron a empeorar. El hombre experimentó alucinaciones visuales y auditivas, paranoia, confusión mental, fatiga extrema y trastornos del comportamiento. En un estado de creciente alteración, fue ingresado de urgencia en el hospital, donde los médicos comenzaron a tratar los síntomas que apuntaban a una intoxicación por bromuro.

El diagnóstico por consumir bromuro

Una vez hospitalizado, los médicos diagnosticaron al hombre con bromismo, una intoxicación por bromuro. Aunque rara en la actualidad debido al uso limitado de bromuros en productos consumibles, esta condición es bien conocida por provocar trastornos neurológicos y dermatológicos. El informe médico detalló cómo el hombre, aunque en un principio estaba sediento, se negó a beber agua, convencido de que era peligrosa. Este comportamiento extraño, junto con el deterioro de su salud mental, fue indicativo de la gravedad de la intoxicación.

El bromismo puede causar efectos devastadores en el sistema nervioso central, y uno de sus principales síntomas es la alteración del estado mental, como paranoia y alucinaciones. En el caso de este hombre, los médicos se encargaron de estabilizarlo con una terapia de fluidos y electrolitos antes de trasladarlo a una unidad psiquiátrica para su tratamiento. Fue allí, en medio de su recuperación, cuando explicó a los médicos su enfoque erróneo: había tomado la decisión de sustituir el cloruro de sodio por bromuro de sodio basándose en lo que había leído en ChatGPT.

Intoxicación por bromuro. (VisualesIA)
Intoxicación por bromuro. (VisualesIA)

Este caso pone de manifiesto un riesgo creciente relacionado con el uso de herramientas de inteligencia artificial para consultas de salud. Aunque ChatGPT y otros sistemas de IA pueden proporcionar información útil y rápida, no están diseñados para ofrecer asesoramiento médico profesional. La falta de juicio crítico y la posibilidad de respuestas erróneas pueden ser peligrosas, especialmente cuando se trata de temas tan sensibles como la salud humana.

Los médicos y expertos en salud también advierten sobre la importancia de confiar en fuentes verificadas y de consultar siempre con profesionales médicos para cualquier duda relacionada con la salud.

Temas Relacionados

Inteligencia ArtificialChatgptSucesosSucesos EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El techo de una de las capillas donde se generó el incendio en la Mezquita de Córdoba colapsa

El portavoz del Cabildo Catedral, Juan José Jiménez, asegura que el derrumbamiento no ha dañado ni la capilla del Baptisterio y la capilla del Espíritu Santo. El edificio abre sus puertas al público con normalidad

El techo de una de

Un ave considerada extinta regresa tras 200 años: “Es un momento que todos estábamos esperando”

El regreso de la chova piquirroja se produce como resultado de un programa de reintroducción iniciado hace tres años y liderado por Wildwood Trust, Kent Wildlife Trust y Paradise Park

Un ave considerada extinta regresa

“Mamá, ayúdame”: un adolescente manda este mensaje de texto y luego desaparece, mientras la policía lo busca desde hace una semana

La familia ofrece una recompensa de 10.000 dólares por información que conduzca al paradero de este joven que estaba de visita en Florida

“Mamá, ayúdame”: un adolescente manda

El rey Juan Carlos I viajará a Nueva York en septiembre por un motivo de peso: sus planes por Estados Unidos

El padre de Felipe VI se encuentra preparando todos los detalles de su próxima escapada

El rey Juan Carlos I

Conflicto laboral en la base naval de Rota: paros, denuncias por vulneraciones sindicales y amenazas de nuevas protestas

Los sindicatos denuncian una estrategia empresarial basada en presiones, coacciones y sanciones. La multinacional eliminó el convenio específico e impuso el general aeroportuario, que supuso peores condiciones en sus contratos

Conflicto laboral en la base
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El techo de una de

El techo de una de las capillas donde se generó el incendio en la Mezquita de Córdoba colapsa

Conflicto laboral en la base naval de Rota: paros, denuncias por vulneraciones sindicales y amenazas de nuevas protestas

Vox se fija en la extrema derecha europea para su lucha contra “la amenaza real del Islamismo”: de la vinculación con el terrorismo a la prohibición del velo

Desalojan a 40 personas por el incendio declarado en Aranjuez

Extinguido el incendio en la Mezquita de Córdoba: se desconoce el alcance de los daños materiales, pero “el monumento está a salvo”

ECONOMÍA

Un millonario recibe una multa

Un millonario recibe una multa de casi 100.000 euros por exceder el límite de velocidad en 27 km/h: la sanción se multiplica para los más ricos

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 9 agosto

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 9 agosto

La empresa con 165 años de historia que ahora se enfrenta al cierre por los aranceles de Trump

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

Álvaro Morata y Alice Campello

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española