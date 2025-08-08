La UE pide uso responsable de inteligencia artificial ante su impacto en pueblos indígenas

Bruselas, 8 ago (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, advirtió este viernes sobre el impacto "tanto positivo como negativo" que la inteligencia artificial tiene sobre los pueblos indígenas, y pidió su uso responsable.

Kallas emitió una declaración en nombre de los Veintisiete con ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, que este año se centra en la construcción del futuro y la defensa de los derechos.

“La inteligencia artificial tiene un enorme poder transformador para nuestras sociedades, economías y sistemas de gobernanza, siempre y cuando se utilice de forma responsable, sostenible, ética e inclusiva”, indicó la política estonia.

Según dijo, la inteligencia artificial “ya está transformando el mundo, y su impacto, tanto positivo como negativo, en los derechos de los pueblos indígenas no puede ignorarse”.

“A pesar de su rica historia y cultura, muchos pueblos indígenas siguen estando entre los más marginados del mundo”, añadió.

Kallas recordó que se enfrentan a “amenazas cada vez mayores”, como la creciente competencia por la tierra y los recursos naturales impulsada por el cambio climático, o el riesgo de perder la propiedad y el control sobre sus conocimientos culturales, prácticas tradicionales e información histórica en la era digital.

En ese contexto, apuntó que la UE sigue financiando el proyecto conocido como “Indigenous Navigator”, un sistema de recopilación de datos y una herramienta de cartografía de código abierto y basados en la comunidad, “gestionado por pueblos indígenas para pueblos indígenas”.

“Los datos que recopilan empoderan a los pueblos indígenas y sus comunidades y respaldan la defensa internacional”, comentó la alta representante.

Al mismo tiempo, señaló que la UE apoya a los representantes indígenas para que participen en foros multilaterales sobre todas las cuestiones que les afectan, lo que incluye cuestiones de desagregación y propiedad de los datos, así como la inteligencia artificial.

En este Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, Kallas reafirmó el “firme compromiso” de la UE de apoyarlos dentro y fuera de sus fronteras, y de respetar, proteger y cumplir sus derechos.

Así quedó establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) y en el derecho internacional en materia de derechos humanos. EFE