Rafa Nadal y Xisca Perelló, padres de su segundo hijo: el significativo nombre que han elegido para el bebé

Rafa Nadal y Xisca Perelló en una imagen de archivo (Europa Press)

Rafa Nadal y Xisca Perelló atraviesan uno de los momentos más felices de su vida. El extenista y su esposa han dado la bienvenida a su segundo hijo, para quien han elegido un nombre cargado de significado de historia personal. Con la llegada del recién nacido, los dos han formado una familia de cuatro miembros, pues ya eran padres de Rafael, quien tiene 2 años y 10 meses.

De acuerdo con la información adelantada por Europa Prees, el pequeño ha recibido el nombre de Miquel, que representa un tributo a la familia de Mery Perelló, su nombre completo. Se trata de un homenaje especial al padre de la de Manacor, quien falleció en abril de 2023 a los 63 años tras una larga enfermedad.

La decisión de nombrar al nuevo integrante de la familia como Miquel pone de manifiesto el fuerte vínculo emocional y el recuerdo permanente hacia la figura del abuelo paterno, especialmente en una época de felicidad y nuevas etapas para la pareja.

Rafa Nadal, Mery Perelló y su hijo, en una imagen compartida por el tenista en su perfil de Instagram.

La fecha de nacimiento del segundo hijo de Rafa Nadal

En las últimas semanas, se especulaba que el nacimiento del bebé era inminente. Xisca Perelló fue la gran ausente en la recepción ofrecida el lunes 1 de agosto por los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, a las autoridades baleares en el Palacio de Marivent. En ese acto en Mallorca, Nadal estuvo presente sin la compañía de su esposa.

Junto a él, estuvieron el exjugador de baloncesto Rudy Fernández y su pareja, la modelo Helen Lindes. Tres días después de esa cita institucional, se produjo el nacimiento del segundo hijo de Nadal y Perelló, según la noticia adelantada por La Razón. De esta manera, el pequeño nació el jueves 7 de agosto en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas, en Palma de Mallorca, el mismo centro donde, el 8 de octubre de 2022, vio la luz su hermano mayor, Rafael. Según afirman fuentes cercanas a la familia, tanto la madre como el recién nacido se encuentran en perfecto estado y los planes de la familia pasan por obtener el alta hospitalaria este mismo sábado, tras lo que regresarán a su residencia en Manacor.

Rafa Nadal se retira del tenis: "Mil gracias a todos"

El embarazo se difundió públicamente en febrero de este año, cuando salieron a la luz unas imágenes de Xisca en Mallorca en las que se apreciaba una incipiente barriga. Entonces, no hubo anuncio oficial del embarazo. La confirmación llegó a través de fuentes cercanas, que informaron que todo transcurría con normalidad. La noticia consolida el proyecto familiar que Nadal y Perelló iniciaron hace más de tres años.

Una familia de cuatro miembros

El matrimonio contrajo nupcias el 19 de octubre de 2019 en el castillo de Sa Fortalesa, en Pollença, en una ceremonia íntima y reservada. Desde entonces, la pareja ha mantenido la discreción, priorizando la vida familiar y alejados del foco constante de la atención mediática. En octubre de 2022, Rafael, primer hijo de la pareja, nació en el mismo hospital palmesano. Aquella llegada implicó un cambio significativo para Nadal, quien continuaba disputando el circuito profesional de tenis y reorganizó su calendario para poder acompañar a su esposa en los primeros días tras el nacimiento. “Es un cambio importante en nuestras vidas”, declaró el tenista en una de sus primeras entrevistas tras convertirse en padre, señalando que la llegada de su hijo le había dado “nuevas prioridades”.

GRAF4315. POLLENÇA (MALLORCA), 20/10/2019.- Fotografía facilitada por la Fundación Rafa Nadal del tenista Rafa Nadal y Mery Perelló, ayer sábado en sa Fortalesa, el lugar elegido para el enlace matrimonial. EFE/Fundación Rafa Nadal - SOLO USO EDITORIAL / NO VENTAS-

La última aparición pública de la pareja antes del nacimiento de su segundo hijo tuvo lugar a mediados de julio, en una cena con amigos en un restaurante de Portocristo. Imágenes publicadas por la prensa local muestran a la pareja en una actitud relajada y sonriente, mientras Xisca lucía un avanzado estado de gestación. Otra de las salidas recientes de Perelló se dio en París durante el homenaje a Rafa Nadal en Roland Garrós el pasado mayo, ocasión en la que la mallorquina también evidenció su embarazo.

Actualmente retirado de la competición para recuperarse de sus lesiones, Rafa Nadal ha podido estar presente y acompañar de cerca todo el proceso. Sobre esta nueva etapa, el deportista ha afirmado en diversas oportunidades que poder vivir el crecimiento de su familia es “un regalo”.