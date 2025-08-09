Ni Roma ni París: el café más caro de Europa está en otro país y puede costar hasta 7 euros cada taza

El capuchino es la mezcla perfecta entre la suavidad de la leche y el fuerte sabor del café. Foto: (iStock)

Hace no tanto un café solía salir a un euro, más o menos. Ahora cuesta más, como todo, y el doble está a unos 1,50. O es así siempre que no se pida en una de esas cafeterías modernas, de las de atraer turistas y quedar a tomar el “brunch”, que entonces lo más probable es que la broma sea más grave. A pesar de todo: parar a tomar un café sigue siendo uno de los planes más típicos en las ciudades europeas.

El café más caro de Europa está en Zúrich

La media del desembolso que exige tomar un café en las grandes ciudades europeas es de unos 2,5 euros, aunque puede llegar a los 4 si se tienen en cuenta las cafeterías especializadas. Pero Zúrich, siendo Suiza, está a otro nivel.

En general, es bien sabido que en Suiza la vida es cara. No sorprenderá, entonces, a nadie que sus cafés tengan los precios más altos de toda Europa, y con diferencia. Concretamente, es en Zúrich: según el informe Mapping the World’s Prices 2025 elaborado por Deutsche Bank Research Institute, tomar, por ejemplo, un capuchino en pleno centro puede costar casi 7 euros. Y no es que sea nada especial, porque el café es el mismo que se puede pedir en cualquier otra ciudad europea.

“Una combinación explosiva de factores”

Es por ser Zúrich: según el informe, la ciudad más grande de Suiza “refleja una combinación explosiva de factores: un nivel de vida altísimo, salarios muy por encima de la media europea, una fiscalidad propia del sistema suizo y una exigente cultura de la calidad”. Todo esto hace que el precio final de la taza suba, ya que se paga tanto la bebida como el servicio, la calidad de las materias primas y el salario de los profesionales.

En Zúrich no solo es caro el café, ni mucho menos: una cena para dos en un restaurante cualquiera puede rondar unos 145 euros, según el mismo informe, lo que pone a la ciudad a la altura de Ginebra y de Nueva York en la lista de las urbes más caras del mundo para comer fuera. En España el precio queda bastante lejos, por suerte para todos: según la encuesta de 2024 de Hostelería de España, la patronal del sector, el precio medio de un menú del día es de 14 euros. Y el café, más de lo mismo: según el informe del Deutsche Bank, la misma bebida que en Zúrich sale a 7 euros, en España no llega a 2,5. Y si se tienen otros 2,5 igual se puede acompañar con una tostada. El vino también es barato: una botella de vino de gama media, que en España roda los 7 u 8 euros, puede salir hasta 20 en otras ciudades del mundo como Oslo o Singapur.

Así que queda claro: si alguna vez se decide ir de visita a la ciudad más grande de Suiza, igual lo mejor es sacarse unos bocadillos cada día para no pasar por la desgracia de pagar una cuenta zuriquesa y quedarse temblando. O si no, haber ahorrado mucho. Pero que no pille por sorpresa.