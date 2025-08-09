España

Ni Roma ni París: el café más caro de Europa está en otro país y puede costar hasta 7 euros cada taza

Esta ciudad presenta unos precios muy superiores a la media europea de 2,5 euros, aunque es el mismo que se puede pedir en cualquier otra parte

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar
El capuchino es la mezcla
El capuchino es la mezcla perfecta entre la suavidad de la leche y el fuerte sabor del café. Foto: (iStock)

Hace no tanto un café solía salir a un euro, más o menos. Ahora cuesta más, como todo, y el doble está a unos 1,50. O es así siempre que no se pida en una de esas cafeterías modernas, de las de atraer turistas y quedar a tomar el “brunch”, que entonces lo más probable es que la broma sea más grave. A pesar de todo: parar a tomar un café sigue siendo uno de los planes más típicos en las ciudades europeas.

El café más caro de Europa está en Zúrich

La media del desembolso que exige tomar un café en las grandes ciudades europeas es de unos 2,5 euros, aunque puede llegar a los 4 si se tienen en cuenta las cafeterías especializadas. Pero Zúrich, siendo Suiza, está a otro nivel.

En general, es bien sabido que en Suiza la vida es cara. No sorprenderá, entonces, a nadie que sus cafés tengan los precios más altos de toda Europa, y con diferencia. Concretamente, es en Zúrich: según el informe Mapping the World’s Prices 2025 elaborado por Deutsche Bank Research Institute, tomar, por ejemplo, un capuchino en pleno centro puede costar casi 7 euros. Y no es que sea nada especial, porque el café es el mismo que se puede pedir en cualquier otra ciudad europea.

“Una combinación explosiva de factores”

Es por ser Zúrich: según el informe, la ciudad más grande de Suiza “refleja una combinación explosiva de factores: un nivel de vida altísimo, salarios muy por encima de la media europea, una fiscalidad propia del sistema suizo y una exigente cultura de la calidad”. Todo esto hace que el precio final de la taza suba, ya que se paga tanto la bebida como el servicio, la calidad de las materias primas y el salario de los profesionales.

Noticias del día 08 de agosto del 2025

En Zúrich no solo es caro el café, ni mucho menos: una cena para dos en un restaurante cualquiera puede rondar unos 145 euros, según el mismo informe, lo que pone a la ciudad a la altura de Ginebra y de Nueva York en la lista de las urbes más caras del mundo para comer fuera. En España el precio queda bastante lejos, por suerte para todos: según la encuesta de 2024 de Hostelería de España, la patronal del sector, el precio medio de un menú del día es de 14 euros. Y el café, más de lo mismo: según el informe del Deutsche Bank, la misma bebida que en Zúrich sale a 7 euros, en España no llega a 2,5. Y si se tienen otros 2,5 igual se puede acompañar con una tostada. El vino también es barato: una botella de vino de gama media, que en España roda los 7 u 8 euros, puede salir hasta 20 en otras ciudades del mundo como Oslo o Singapur.

Así que queda claro: si alguna vez se decide ir de visita a la ciudad más grande de Suiza, igual lo mejor es sacarse unos bocadillos cada día para no pasar por la desgracia de pagar una cuenta zuriquesa y quedarse temblando. O si no, haber ahorrado mucho. Pero que no pille por sorpresa.

Temas Relacionados

EuropaCafePrecio De La VidaCiudades EuropeasSuizaZurichEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

¿Cuál es la temperatura promedio en Sevilla?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cuál es la temperatura promedio

Pronóstico del tiempo en Málaga para este 9 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del tiempo en Málaga

Madrid: el pronóstico del tiempo para este 9 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Madrid: el pronóstico del tiempo

Clima en Barcelona: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Barcelona: pronóstico de

Desalojan a 40 personas por el incendio declarado en Aranjuez

De momento no ha habido ningún caso de intoxicación por inhalación de humo y ninguna vivienda ha resultado afectada

Desalojan a 40 personas por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desalojan a 40 personas por

Desalojan a 40 personas por el incendio declarado en Aranjuez

Extinguido el incendio en la Mezquita de Córdoba: se desconoce el alcance de los daños materiales, pero “el monumento está a salvo”

El excomisionado del Gobierno tras la dana José María Ángel recibe el alta hospitalaria

Alberto Chicote explica cómo bajó casi 50 kilos: “Estuve muchísimos años pesando 120 kilos”

Un perro se reencuentra con sus dueños tras estar desaparecido durante 11 años

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Un obrero gana 2 millones de euros con un ‘Rasca y gana’ de 10 euros

Dos personas roban la casa de una mujer con demencia y en cuidados paliativos tras falsificar su firma: enfrentan al menos diez cargos

España sumará a su oferta hotelera 800 nuevos proyectos hasta 2028 con una inversión de 7.800 millones de euros

DEPORTES

Álvaro Morata y Alice Campello

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española