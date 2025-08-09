¿Es correcto decir ‘Latinoamérica’? Una lingüista explica las diferencias entre esta palabra, ‘Hispanoamérica’ e ‘Iberoamérica’

La divulgadora lingüística Linguriosa explica las diferencias entre Latinoamérica, Hispanoamérica e Iberoamérica. (Montaje Infobae con imágenes de Adobe Stock y @linguriosa/TikTok)

La lengua está viva: se amplía para ajustarse a las nuevas realidades que surgen, se reduce para eliminar acepciones que ya no se emplean o se modifica en función del uso que le dan los hablantes. De hecho, la clave se encuentra precisamente en esto último: para que un cambio triunfe en un idioma, no basta con que las autoridades lingüísticas intenten “imponerlo”, sino que son los propios hablantes los que tienen que adoptarlo o incluso que ellos mismos hayan motivado dicha evolución.

Precisamente porque no es estática y no responde únicamente a una serie de preceptos (por una parte, están las normas ortográficas, que son arbitrarias y deben seguirse para hablar y escribir correctamente y, por otra parte, la manera en la que se utilizan la gramática y el vocabulario, que pueden ir cambiando en el uso cotidiano de la lengua), es frecuente que se generen polémicas por cómo debe denominarse una cierta realidad, cómo es correcto decir una palabra o de qué manera hay que formular una frase. “No se dice así, se dice...”, “esa palabra no puede usarse porque no la contempla la Real Academia Española”, “no deberías utilizar este término porque...”

La divulgadora lingüística Linguriosa publica en sus perfiles de redes sociales contenidos sobre algunos de estos conflictos de la lengua, así como curiosidades relacionadas con el español, entre otros temas. En su último vídeo, la experta señala que es frecuente recibir comentarios o escuchar afirmaciones como “No se dice Latinoamérica, se dice Hispanoamérica” o “Es que Latinoamérica es un término que inventó un francés con intención colonialista. Por eso no hay que decirlo. Nosotros somos ‘insertar aquí la palabra que más le guste al hater’”.

¿Es correcto decir ‘Latinoamérica’?, ¿sería más acertado utilizar ‘Hispanoamérica o Iberoamérica’?, ¿cuál es la diferencia entre estos tres términos? Linguriosa responde a estas preguntas y recuerda que “en la lengua no hay nada bueno ni malo” porque esta “no ha hecho ningún contrato con la historia”: “Si todo el mundo decide llamar a esto [señalando una taza] ‘burulú’ en la lengua coloquial, pues esto es ‘burulú’ en la lengua coloquial y ya está”.

El origen del término ‘Latinoamérica’

Linguriosa explica que esta palabra “se registra por primera vez en 1830, en Francia, y con la intención de poner a la región bajo su órbita”. Efectivamente, el término ‘Latinoamérica’ fue promovido por intelectuales y políticos franceses como una manera de agrupar culturalmente a las naciones americanas de habla española, portuguesa y francesa bajo una identidad común “latina”.

Mapa de América. (Shutterstock España)

Su uso se popularizó durante las guerras de independencia de principios del siglo XIX, cuando los países hispanoamericanos buscaban diferenciarse tanto de los Estados Unidos, de habla inglesa, como de las antiguas potencias coloniales. Fue también un concepto político y cultural que enfatizaba una identidad común basada en raíces lingüísticas, históricas y culturales compartidas, en contraposición a la influencia anglosajona.

Más allá de la historia del término, Linguriosa destaca que “si los latinoamericanos se llaman a sí mismos así, ese es su nombre”: “La identidad es algo muy personal. Llámate como tú quieras, pero no obligues a la gente a llamarse como a ti te gusta”, señala la divulgadora lingüística con respecto a la polémica que hay en torno al uso de esta palabra.

¿Latinoamérica, Hispanoamérica o Iberoamérica?

“Si nos ponemos técnicos, Latinoamérica, Hispanoamérica e Iberoamérica son diferentes cada uno y no tienen por qué ser excluyentes”, es decir, pertenecer a uno no implica que no pueda incluirse a una persona dentro de otro distinto.

La clave se encuentra precisamente en la realidad en la que pone el énfasis el propio término. Una persona hispanoamericana es alguien que pertenece al continente americano y en cuyo país la lengua oficial o predominante es el español. Latinoamérica se refiere al conjunto de países de América cuyos idiomas oficiales derivan del latín, es decir, el español, el portugués y el francés, que son lenguas romances. Por último, los iberoamericanos son las personas que pertenecen a un país americano que, durante la época de la colonización, quedó bajo el dominio de alguna potencia de la Península Ibérica (el imperio español o el portugués).

Linguriosa pone algunos ejemplos para remarcar que, efectivamente, estos términos no son excluyentes: “Un haitiano es latinoamericano porque habla francés” (sin tener en cuenta el criollo haitiano, que se formó en los siglos XVII y XVIII mediante la mezcla de distintas lenguas), explica, matizando que ni habla español (por lo que no es hispanoamericano) ni su antigua potencia colonial era de la península Ibérica (por lo que tampoco es iberoamericano).

“Un brasileño es iberoamericano y latinoamericano porque habla una lengua latina y porque Brasil fue colonia de Portugal, pero no es hispanoamericano porque no habla español”, destaca Linguriosa. Por último, expone el caso de los argentinos, que cumplen todos los términos: hablan español (hispanoamericano), su lengua oficial procede del latín (latinoamericano) y la antigua potencia colonial bajo la que se encontraba pertenecía a la península Ibérica (iberoamericana).

Noticias del día 08 de agosto del 2025

Con todo ello, la divulgadora lingüística remarca la necesidad de permitir que los propios hablantes sean los que elijan el término con el que se sienten identificados, sin imposiciones ni intentando corregir a quienes utilizan una palabra determinada, pues todos pueden ser válidos dependiendo de a la región a la que se refiera.