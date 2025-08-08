Una psicóloga explica cómo estás entrenando tu cerebro para fracasar: “Estás generando una retroalimentación negativa constante”

Cómo estás entrenando a tu cerebro para fracasar. (Tiktok)

En un reciente vídeo de Tiktok, la psicóloga Ainhoa (Ainhowins en redes sociales) abordó un tema crucial para el bienestar emocional: cómo el hábito de evitar situaciones difíciles puede entrenar al cerebro para el fracaso. De manera directa y clara, la profesional explicó cómo las personas, al esquivar conflictos o enfrentar tareas difíciles, refuerzan conductas que a largo plazo les perjudican.

En sus palabras, “cuando evitas algo y te sientes mejor, estás entrenando a tu cerebro para que fracase”. Según Ainhoa, cada vez que una persona elige no contestar a un mensaje complicado, no confronta a un amigo que le ha hecho daño o simplemente huye de una conversación incómoda, su cerebro recibe una especie de recompensa inmediata: “tu cerebro lo está celebrando”, explica la psicóloga. Este alivio temporal, aunque parece ser una solución a corto plazo, es en realidad un refuerzo de la evitación, un patrón que puede llevar a complicaciones emocionales más profundas.

La psicóloga subraya que, si bien la evitación ofrece un alivio inmediato, “refuerza el problema de evitar” y no ayuda a resolverlo de manera efectiva. La psicóloga resalta que, en lugar de eludir los problemas, “hay que confrontar de una manera mucho más asertiva”. Este patrón, conocido como refuerzo negativo, “es uno de los mayores mantenedores del sufrimiento humano”, según ella. En el video, ofrece un ejemplo claro: “Evitas hablar con tu jefe. Tu ansiedad baja porque ya no le tienes que confrontar y tu cerebro te dice por dentro: ‘Bien hecho’. Evitas ese conflicto, tú te relajas... Y tu cerebro otra vez lo refuerza”.

Evitar los problemas. (VisualesIA)

La psicóloga también explica cómo este proceso crea una retroalimentación negativa constante, en la que el cerebro se acostumbra a evitar en lugar de enfrentar los desafíos. Según Ainhoa, esto sucede a nivel de las estructuras cerebrales. La amígdala, que detecta amenazas y activa las emociones de miedo y ansiedad, responde cuando la persona se enfrenta a situaciones incómodas. Sin embargo, al evitar esas situaciones, “tu sistema límbico se empieza a relajar y entonces tu corteza prefrontal, la encargada de las decisiones, no aprende a resolver, sino a huir de los problemas”.

Una herramienta para evitarlo

Para contrarrestar este patrón destructivo, Ainhoa recomienda una herramienta psicológica utilizada en terapia conocida como “exposición con prevención de respuesta”. Esta técnica consiste en exponerse gradualmente a las situaciones que normalmente se evitarían, “sin escapar”. La psicóloga explica que, aunque la ansiedad aumentará al principio, también disminuirá a medida que la persona se enfrente a sus miedos: “Obviamente, la ansiedad subirá, pero también bajará, como hablamos en vídeos anteriores”. Esta exposición ayuda a “desaprender esa evitación” y a enfrentar los problemas de manera más efectiva.

El vídeo concluye con una despedida para sus seguidores: “Y esto te lo digo yo, tu psicóloga de confianza de TikTok. Un abrazo”. Gracias a vídeos como este, cada vez más populares en las redes sociales, se está consiguiendo “educar” a una sociedad que vive en busca constante de crecimiento personal, aportando un contenido sano para las nuevas generaciones.