España

Una psicóloga explica cómo estás entrenando tu cerebro para fracasar: “Estás generando una retroalimentación negativa constante”

Algunas dinámicas, de las que a veces no somos conscientes, solo consiguen perpetuar el sufrimiento personal

Por Sofia Avendaño

Guardar
Cómo estás entrenando a tu
Cómo estás entrenando a tu cerebro para fracasar. (Tiktok)

En un reciente vídeo de Tiktok, la psicóloga Ainhoa (Ainhowins en redes sociales) abordó un tema crucial para el bienestar emocional: cómo el hábito de evitar situaciones difíciles puede entrenar al cerebro para el fracaso. De manera directa y clara, la profesional explicó cómo las personas, al esquivar conflictos o enfrentar tareas difíciles, refuerzan conductas que a largo plazo les perjudican.

En sus palabras, “cuando evitas algo y te sientes mejor, estás entrenando a tu cerebro para que fracase”. Según Ainhoa, cada vez que una persona elige no contestar a un mensaje complicado, no confronta a un amigo que le ha hecho daño o simplemente huye de una conversación incómoda, su cerebro recibe una especie de recompensa inmediata: “tu cerebro lo está celebrando”, explica la psicóloga. Este alivio temporal, aunque parece ser una solución a corto plazo, es en realidad un refuerzo de la evitación, un patrón que puede llevar a complicaciones emocionales más profundas.

La psicóloga subraya que, si bien la evitación ofrece un alivio inmediato, “refuerza el problema de evitar” y no ayuda a resolverlo de manera efectiva. La psicóloga resalta que, en lugar de eludir los problemas, “hay que confrontar de una manera mucho más asertiva”. Este patrón, conocido como refuerzo negativo, “es uno de los mayores mantenedores del sufrimiento humano”, según ella. En el video, ofrece un ejemplo claro: “Evitas hablar con tu jefe. Tu ansiedad baja porque ya no le tienes que confrontar y tu cerebro te dice por dentro: ‘Bien hecho’. Evitas ese conflicto, tú te relajas... Y tu cerebro otra vez lo refuerza”.

Evitar los problemas. (VisualesIA)
Evitar los problemas. (VisualesIA)

La psicóloga también explica cómo este proceso crea una retroalimentación negativa constante, en la que el cerebro se acostumbra a evitar en lugar de enfrentar los desafíos. Según Ainhoa, esto sucede a nivel de las estructuras cerebrales. La amígdala, que detecta amenazas y activa las emociones de miedo y ansiedad, responde cuando la persona se enfrenta a situaciones incómodas. Sin embargo, al evitar esas situaciones, “tu sistema límbico se empieza a relajar y entonces tu corteza prefrontal, la encargada de las decisiones, no aprende a resolver, sino a huir de los problemas”.

Una herramienta para evitarlo

Para contrarrestar este patrón destructivo, Ainhoa recomienda una herramienta psicológica utilizada en terapia conocida como “exposición con prevención de respuesta”. Esta técnica consiste en exponerse gradualmente a las situaciones que normalmente se evitarían, “sin escapar”. La psicóloga explica que, aunque la ansiedad aumentará al principio, también disminuirá a medida que la persona se enfrente a sus miedos: “Obviamente, la ansiedad subirá, pero también bajará, como hablamos en vídeos anteriores”. Esta exposición ayuda a “desaprender esa evitación” y a enfrentar los problemas de manera más efectiva.

El vídeo concluye con una despedida para sus seguidores: “Y esto te lo digo yo, tu psicóloga de confianza de TikTok. Un abrazo”. Gracias a vídeos como este, cada vez más populares en las redes sociales, se está consiguiendo “educar” a una sociedad que vive en busca constante de crecimiento personal, aportando un contenido sano para las nuevas generaciones.

Temas Relacionados

TiktokPsicologíaSalud MentalSanidad EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuál es el precio de la gasolina este 8 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Como todos los días, el precio actualizado de los combustibles en seis de las ciudades más importantes de España

Cuál es el precio de

Un español que vive en Noruega revela cuánto le cuesta una cita con su médico de cabecera: “Está muy bien para el tiempo que han tardado”

Las consultas con el médico de cabecera deben pagarse en este país nórdico, pero el precio final y el tiempo que le ha llevado todo el proceso han sorprendido a muchos

Un español que vive en

Sancionado un conductor de un Porsche por circular a 321 km/h en una autopista alemana: “La velocidad más alta jamás registrada en el radar”

El infractor tendrá que afrontar una multa de 900 euros, la retirada de dos puntos en el permiso de conducir y la suspensión de la licencia durante tres meses

Sancionado un conductor de un

Un exgerente de Accenture lleva 21 meses buscando trabajo y no lo encuentra por ser demasiado caro: “El mercado está loco”

Alexander Valen trabajaba como gerente de proyectos y ganaba entre 124.000 y 162.000 euros, lo que ahora se ha convertido en un obstáculo para encontrar empleo. “Es como un agujero negro, y no sé qué pasa”

Un exgerente de Accenture lleva

Una francesa explica una de las cosas que le parece más rara de España: “Se lo tomó muy mal, me dijo que no tenía 80 años”

Las costumbres también influyen en la comunicación, por lo que los extranjeros pueden experimentar choques culturales al conversar con algunas personas

Una francesa explica una de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Más de 30 personas denuncian

Más de 30 personas denuncian una presunta estafa de criptomonedas de la plataforma Monovex: superaría los 200 millones de euros

Los medicamentos, una de las incógnitas pendientes de los aranceles de Trump: las farmacéuticas españolas alertan ante un “coste directo sobre los pacientes”

Dos heridos en el incendio de una granja de gallinas en Motilla del Palancar (Cuenca)

Los focos de Forcarei y O Saviñao, aún activos, dificultan la estabilización total de los incendios en Galicia

Los aduaneros revisan una maleta en este aeropuerto francés y encuentran un animal en peligro de extinción: “Está en estado preocupante”

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la gasolina este 8 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Un exgerente de Accenture lleva 21 meses buscando trabajo y no lo encuentra por ser demasiado caro: “El mercado está loco”

Compra un mueble antiguo por 200 euros y descubre bonos postales por 190.000 euros en un fondo oculto

El BBVA deshoja la margarita sobre si mantener la opa a Sabadell o retirarla: “Las dos opciones serían positivas para el banco”

La economía retrasa cada vez más la maternidad en España: la edad para tener el primer hijo ya supera los 33 años

DEPORTES

Los nominados al Balón de

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Muere a los 67 años el jugador de fútbol que ganó un mundial, venció a Maradona y sumó más de 200 goles

Lluvia de críticas a Ibai Llanos por crear un club de fútbol que jugará de manera profesional