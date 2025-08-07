Una psicóloga revela siete cosas que “nadie te cuenta” sobre la gente callada: “Son lo más leales”

Persona callada. (VisualesIA)

En la sociedad actual, tendemos a valorar la extroversión y la capacidad de comunicarse abiertamente. Sin embargo, las personas calladas a menudo pasan desapercibidas, ya que su manera de interactuar con el mundo es muy diferente a la de aquellos más expresivos. La psicóloga Silvia Severino, a través de su cuenta de TikTok, revela aspectos poco conocidos sobre este tipo de personalidad. Según ella, las personas calladas tienen una complejidad emocional y social que, a menudo, se malinterpreta. Aquí te contamos las siete características que la psicóloga destaca sobre ellas.

Una de las características más notorias de las personas calladas es que suelen rodearse de un círculo muy reducido de amigos. No se sienten cómodas con grandes grupos ni en situaciones sociales muy extensas. Para ellos, la calidad de las relaciones es mucho más importante que la cantidad. Tienen unos pocos amigos cercanos, a quienes realmente consideran valiosos, y con los que pueden ser auténticos sin la necesidad de “actuar” o mantener una fachada.

Aunque a menudo parecen reservados, las personas calladas pueden llegar a hablar muchísimo cuando encuentran a alguien en quien confían profundamente. La psicóloga Silvia Severino señala que, cuando logran abrirse, lo hacen sin reservas. Este desahogo no es solo una forma de conectar, sino también una manera de liberar emociones y pensamientos que han guardado por mucho tiempo. La clave está en la confianza que sienten hacia esa persona; una vez que se establece ese lazo, el silencio deja de ser un muro y se convierte en una puerta abierta a conversaciones profundas.

El dolor emocional de las personas calladas es una carga que suelen llevar en silencio. Silvia Severino explica que estas personas, debido a su naturaleza introspectiva, prefieren guardar para sí mismas sus sufrimientos, porque sienten que a nadie realmente le importa o que no serán comprendidos. A menudo, su dolor se ve minimizado o invisibilizado por los demás, lo que refuerza su tendencia a no expresarlo abiertamente. Esta actitud puede tener efectos negativos sobre su bienestar emocional, ya que nunca reciben el apoyo que necesitan.

Las personas calladas también experimentan ira y frustración, aunque suelen acumularla en lugar de expresarla abiertamente. No les gusta el conflicto, por lo que prefieren mantener su rabia para sí mismos. Sin embargo, esto no significa que no la sientan; en ocasiones, esta acumulación puede generar un desgaste emocional considerable. La falta de una salida para esa ira puede llevar a problemas de salud emocional a largo plazo. Es importante recordar que, aunque calladas, las personas pueden estar cargando con emociones intensas que necesitan ser reconocidas.

Una de las fortalezas de las personas calladas es su capacidad de observación. Aunque no participen activamente en las conversaciones, son muy buenos para captar detalles sobre el comportamiento y las emociones de los demás. Esta observación minuciosa les permite entender mejor las dinámicas sociales, las tensiones y las necesidades de quienes los rodean.

Sin embargo, también tienen alguna debilidad, como nunca pedir ayuda cuando la necesitan. Aunque a menudo necesitan apoyo, prefieren lidiar con sus problemas de manera autónoma. Esta independencia, aunque admirable, puede llevar a situaciones donde la persona callada se sobrecarga emocionalmente, ya que no tiene a nadie a quien recurrir en momentos de necesidad.

Finalmente, una de las cualidades más sobresalientes de las personas calladas es su lealtad. Si deciden confiar en alguien y formar una relación, lo hacen de manera profunda y duradera. Severino enfatiza que, aunque no sean el tipo de personas que constantemente expresan su afecto, las personas calladas suelen ser extremadamente leales a aquellos que consideran sus amigos cercanos.