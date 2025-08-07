España

Un explorador encuentra en el bosque una ciudad fantasma congelada desde los años 90: “No es ‘The Last of Us’, es real”

Hoteles vacíos, objetos intactos y estructuras al borde del colapso rodeadas de vegetación

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Guardar
Un hombre se adentra en
Un hombre se adentra en el bosque y encuentra una ciudad fantasma sin habitar desde los años 90. (Imagen: Facebook)

“Es inquietante, triste y fascinante a la vez”, confesó Luke Bradburn, explorador urbano británico, al descubir su recorrido por Kinugawa Onsen, una ciudad balneario japonesa que, tras su repentino y fugaz abandono en los años 90, permanece congelada en el tiempo.

En su vídeo en redes sociales, Luke describe el impacto emocional de adentrarse en un lugar donde la vida parece haberse detenido, pero sus huellas aún persisten, intactas, en cada rincón.

El explorador, de 28 años y originario de Manchester, viajó a Japón a principios de 2024 con la intención de documentar la zona de exclusión de Fukushima. Fue entonces cuando, inspeccionando regiones cercanas, se topó con un hallazgo tan inesperado como inquietante: un distrito lleno de hoteles abandonados a orillas del río Kinugawa.

La isla fantasma de Japón con forma de barco que fue la ciudad con más densidad de población del mundo.

De paraíso termal a ciudad fantasma

Kinugawa Onsen fue, durante las décadas de 1970 y 1980, un célebre destino turístico conocido por sus aguas termales naturales y su gran oferta hotelera. Sin embargo, todo cambió con el estallido de la burbuja económica japonesa a inicios de los años 90.

El colapso financiero trajo consigo una caída drástica del turismo y el cierre masivo de hoteles, muchos de los cuales jamás fueron demolidos. “Era como caminar por una ciudad fantasma”, relató Luke.

A la decadencia económica se sumó un obstáculo legal: la legislación inmobiliaria japonesa prohíbe demoler edificaciones sin el permiso expreso del propietario, incluso décadas después del abandono.

Muchos de los dueños fallecieron sin dejar herederos, y en Japón no se puede derribar un edificio sin el permiso legal del dueño”, explicó el explorador. “En algunos casos, si el propietario muere, legalmente no se puede hacer nada durante 30 años”, añadió.

(Imagen: Facebook)
(Imagen: Facebook)

Un contraste surrealista

Durante una exploración que duró más de seis horas, Luke accedió a cinco o seis de los aproximadamente veinte hoteles del distrito. “Desde fuera parece todo podrido, cubierto de maleza y en ruinas”, describió. “Pero por dentro, algunas habitaciones estaban impecables, como si nadie las hubiera tocado”, puntualizó.

El joven explorador avanzó entre pasillos colapsados, escaleras destruidas y estructuras al borde del derrumbe. “Faltaban pisos, las escaleras estaban caídas y había zonas donde había que retroceder porque todo se había derrumbado. Era realmente inseguro en algunas partes; había que tener mucho cuidado”, advirtió.

(Imagen: Facebook)
(Imagen: Facebook)

Cápsulas del tiempo

El interior de los hoteles ofrecía una imagen tan perturbadora como cautivadora. “Cada uno se sentía como entrar en una cápsula del tiempo. Te haces una idea de cómo debía ser la vida aquí en su apogeo, y luego... se detuvo. Fue surrealista”, afirmó.

Entre los descubrimientos más impactantes se encontraban máquinas recreativas aún llenas de premios, mesas con bebidas servidas, y habitaciones perfectamente ordenadas, como si sus huéspedes acabaran de marcharse. Pero también hubo momentos desconcertantes.

Una de las cosas más extrañas fue entrar en un vestíbulo y ver un enorme ciervo y un halcón disecados aún allí de pie. Había visto fotos en internet, pero verlo frente a mí fue otra cosa completamente distinta”, relató.

(Imagen: Facebook)
(Imagen: Facebook)

Una conservación sorprendente

La conservación de Kinugawa Onsen no se debe a un esfuerzo consciente de preservación, sino a una combinación de factores legales, culturales y sociales. “En Japón, la tasa de criminalidad es tan baja que los edificios abandonados no son saqueados ni destruidos tan rápidamente”, explicó Luke.

Hoy, la ciudad permanece como vestigio fantasmal de otra época, oculta entre la vegetación, silente, pero viva en sus detalles congelados, esperando a quien se atreva a cruzar sus umbrales deteriorados. “No es un escenario de ‘The Last of Us’, es real. Y está allí, esperando a ser recordado”, concluyó.

Temas Relacionados

SucesosJapónRedes SocialesDescubrimientosHotelesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Comprobar Bonoloto: los resultados ganadores de este 7 de agosto

Enseguida los resultados del sorteo Bonoloto dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprobar Bonoloto: los resultados ganadores

Los perros de Chernóbil “ya no son perros”, según un estudio: tienen más de 390 genes distintos y son casi inmunes al cáncer

El análisis de la población canina local aporta claves sobre la supervivencia en ambientes extremos y contaminados

Los perros de Chernóbil “ya

Los aduaneros revisan una maleta en este aeropuerto francés y encuentran un animal en peligro de extinción: “Está en estado preocupante”

En Francia se encontraron 167 animales protegidos en intervenciones contra el tráfico

Los aduaneros revisan una maleta

Un abogado explica qué ocurre si te despiden mientras estás de vacaciones y advierte: “No dejes pasar el tiempo”

A veces, la tranquilidad de las vacaciones puede verse interrumpida por noticias inesperadas, como recibir una carta de despido

Un abogado explica qué ocurre

La víctima de la agresión de Torre Pacheco muestra su “impotencia” ante la puesta en libertad del detenido y espera que “no le toque a otro”

El hombre de 68 años ha hablado en el programa ‘En Boca de Todos’ de Cuatro

La víctima de la agresión
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los aduaneros revisan una maleta

Los aduaneros revisan una maleta en este aeropuerto francés y encuentran un animal en peligro de extinción: “Está en estado preocupante”

La víctima de la agresión de Torre Pacheco muestra su “impotencia” ante la puesta en libertad del detenido y espera que “no le toque a otro”

Un motorista es pillado a 320 kilómetros por hora y le retiran el permiso durante 3 meses: casi triplica el límite de velocidad

La sociedad público-privada de la Xunta y Abanca promotora de proyectos como Altri se disuelve tras “cumplir su propósito fundacional”

Una niña de 10 años muere tras ser encontrada sola en la autopista y ser torturada por su padre: “No tenía uñas de los pies y mostraba signos de abuso físico”

ECONOMÍA

Un abogado explica qué ocurre

Un abogado explica qué ocurre si te despiden mientras estás de vacaciones y advierte: “No dejes pasar el tiempo”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

“Hasta 900 euros de pérdidas por día”: el calvario de un restaurante cuyos clientes reservan mesas y no se presentan

La Seguridad Social exige a una viuda que devuelva 11.000 euros porque su marido defraudó al INSS: la Justicia la absuelve porque no había aceptado la herencia

DEPORTES

Los nominados al Balón de

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Muere a los 67 años el jugador de fútbol que ganó un mundial, venció a Maradona y sumó más de 200 goles

Lluvia de críticas a Ibai Llanos por crear un club de fútbol que jugará de manera profesional