La Aemet prolonga la ola de calor hasta el miércoles y espera máximas de hasta 43 grados

Un grupo de niños se refresca en los chorros de agua de Madrid Río este , a 5 de agosto de 2025. (EFE/ Pablo R. Seco)

Este jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha extendido el aviso por la ola de calor hasta, al menos, el miércoles de la próxima semana. En un principio, preveían que acabaría el domingo, pero se ha ido prolongando con la evolución de la previsión meteorológica.

Este jueves,16 comunidades autónomas están en alerta ante el calor extremo. Solo Asturias, Ceuta y Melilla se libran del aviso del organismo público ante las temperaturas extremas. En el resto del país, la previsión establece una máxima generalizada de 40 grados, e incluso de 42 grados en el centro y en el sur peninsular. De este modo, en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, la Comunidad de Madrid y Canarias el nivel máximo de alerta es el naranja, que implica “el peligro es importante” y “los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos graves”, conforme detalla la Aemet en su página web.

Por su parte, en Baleares, Cantabria, Cataluña, la Región de Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana el nivel máximo de alerta es el amarillo, que implica que“el peligro es bajo, pero los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno podrían sufrir algunos impactos”, según detalla el organismo público.

Por qué se mantienen las temperaturas extremas

“La configuración sinóptica continúa bastante estacionaria en nuestro entorno, favoreciendo la persistencia de una masa de aire cálido y seco de origen africano sobre gran parte de la Península”, detalla la Aemet, que apunta que eeste hecho, unido a la elevada insolación propia del verano, está haciendo que se registren “valores térmicos más altos que los habituales para esta época del año”.

El mercurio seguirá subiendo

Durante el fin de semana, la previsión marca que continuará la tendencia ligeramente ascendente de las temperaturas en áreas del suroeste y del valle del Ebro y que se mantengan con pocos cambios en el resto de la Península, salvo en el área Cantábrica donde bajarán el sábado y subirán el domingo. De esta forma, se espera que alcancen hasta los 42 grados en los valles del cuadrante suroeste y los 40 grados en el valle del Ebro y depresiones del noreste.

Para el lunes y martes de la semana próxima es probable que las temperaturas sigan subiendo en el suroeste e interior del nordeste y que, por el contrario, comiencen descender por el norte, de forma que continuarán los valores anormalmente cálidos. Durante estos días se alcanzarán probablemente los 41-43 ºC en torno a las principales depresiones de los cuadrantes suroeste y nordeste peninsulares.

A partir del miércoles 13 la incertidumbre de la predicción es grande, el escenario más probable indica descensos, sobre todo en la mitad occidental peninsular, y que durante los días siguientes se intensificarían. A pesar de estos descensos las temperaturas previstas para el miércoles todavía serán anormalmente altas por lo que es probable que este episodio de ola de calor se alargue hasta, al menos, el miércoles 13.

En lo relativo a las mínimas, se mantendrán los valores muy elevados en gran parte del territorio, e incluso con una tendencia ascendente que será más marcada en la mitad norte peninsular. Por lo tanto, en los próximos días no se bajará de 23 - 25 ºC en zonas del centro y sur peninsular, así como en litorales mediterráneos, extendiéndose estos valores a depresiones del nordeste a partir del viernes 8.

Por último, cabe destacar que desde el pasado martes se inició en Canarias una clara tendencia ascendente de las temperaturas que continuará durante el resto de la semana, con máximas que desde hoy podrán superar los 35-38 ºC en medianías y zonas altas. Se espera que el pico álgido del episodio se dé entre el sábado y el lunes, cuando se podrían superar los 38-40 ºC e incluso extenderse a zonas bajas. Adicionalmente, se espera que las mínimas sean significativamente elevadas, con valores que se espera que no bajen de los 26-28 ºC, especialmente en vertientes sur. De esta forma, es probable que aquí también se puedan alcanzar los criterios de ola de calor.