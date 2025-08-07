España

Franco desaparece de la geografía andaluza pero no de la española: estos son los seis pueblos que mantienen referencias a la dictadura en su nombre

La Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 contempla que los ayuntamientos deberían encargarse de los cambios, pero aún no los han hecho

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
Francisco Franco, junto a Queipo
Francisco Franco, junto a Queipo del Llano y el Gobernador de Sevilla en una de las calles de la ciudad. (Biblioteca Nacional de España)

La dictadura franquista construyó cerca de trescientos pueblos y barriadas de colonización entre 1940 y 1970. La historia la desgrana Antonio Cazorla Sánchez, catedrático de Historia Contemporánea de Europa en la Trent University en Ontario Canadá, en su libro Los pueblos de Franco (Galaxia Gutenberg, 2024) donde muestra como “la propaganda del régimen intentó inculcar a los españoles que esto demostraba que Francisco Franco era un dirigente reformista y benéfico”, una visión que desmiente en algo más de 200 palabras de trabajo de archivo y memorias de sus protagonistas. Muchas de estas construcciones quedaron abandonadas, pero otras prosperaron y se mantienen hasta el día de hoy, junto a sus nombres que aluden y ensalzan las figuras del franquismo.

La semana pasada, el Ayuntamiento del municipio malagueño de Alhaurín el Grande aprobó la eliminación de unas de estas referencias. En pleno, salió adelante la modificación del nombre de una de sus pedanías gracias a los votos del PSOE, Izquierda Unida y la formación 100% Alhaurín, que ostenta la alcaldía. Villafranco del Guadalhorce pasará a llamarse Villa del Guadalhorce, y dejará en el pasado el nombre del dictador que orquestó fallido golpe de Estado, que derivó en la cruenta Guerra Civil, junto a otros militares cuyos nombres viven en otras pedanías repartidas por la geografía española. El Partido Popular y Vox votaron en contra de cambio.

Los seis pueblos con nombres anclados al franquismo

La renombrada Villa del Guadalhorce se suma a la lista de términos municipales que han eliminado las referencias a la dictadura y a las figuras que la erigieron. En 2023, el municipio toledano de Alberche dejo de ser “del Caudillo”, pero antes, en 2020, lo hizo la localidad pacense de Guadiana, que también borró al dictador de su nombre. No obstante, quedan aún seis localidades que mantienen en su nombre un vestigio. En concreto, son Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Alberche del Caudillo (Toledo), Villafranco del Guadiana (Badajoz), Alcocero de Mola (Burgos), Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y San Leonardo de Yagüe (Soria). Se trata de nombres contrarios a la memoria, conforme establece la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022.

La normativa establece que es una infracción grave, penada con una multa de entre 2.001 a 10.000 euros, el incumplimiento de la resolución “por la que se acuerde la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática prevista en el artículo 37, cuando entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares”. No obstante, el artículo que hace referencia al “procedimiento de retirada o eliminación de elementos contrarios a la memoria democrática” que contempla la creación de un “catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática” que aún no existe.

Aparcamientos, pisos y una herencia millonaria: el incalculable patrimonio de la familia Franco.

“La Administración General del Estado confeccionará en colaboración con el resto de las administraciones públicas un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, al que se incorporarán en todo caso los datos suministrados por las comunidades autónomas, y contendrá la relación de elementos que deban ser retirados o eliminados, en los términos del artículo 35”, reza el artículo 36 de la norma, pero el Gobierno aún no lo ha aprobado.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática explicaban a la agencia EFE que el catálogo todavía no ha pasado por el Consejo de Estado para que se apruebe definitivamente en el Consejo de Ministros y constituirse la comisión que analizará, en adelante, las propuestas de objetos contrarios a la memoria democrática. No será hasta entonces cuando la Secretaría pedirá de manera formal a los ayuntamientos que se cambien los nombres franquistas. Un cambio que, recuerdan las fuentes, deberían activar de oficio sin esperar a que se apruebe el catálogo, como han hecho otros municipios.

Temas Relacionados

AndalucíaFrancisco FrancoFranquismoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cómo limpiar el moho de la goma de la lavadora: tres soluciones naturales para eliminarlo y cuatro consejos para prevenirlo

Más que una molestia estética, este problema puede dejar mal olor en la ropa e incluso afectar a la salud de las personas

Cómo limpiar el moho de

Un año de la muerte de Carlos Goyanes: el íntimo homenaje que organizan su esposa, Cari Lapique, y su hija, Carla Goyanes

La familia Goyanes-Lapique honra la figura del empresario malagueño, un año después de su último adiós

Un año de la muerte

Amputan a una niña las dos piernas tras un error médico: la Sanidad canaria debe indemnizar a la familia con 273.000 euros

El tribunal considera que si la menor hubiera recibido un antibiótico adecuado durante los primeros días de su ingreso en el hospital, se podría haber evitado el grave desenlace

Amputan a una niña las

Nadie quiere trabajar de camarero, dicen los hosteleros: ganan 16.274 euros de media y algunos “duermen en el coche”

Mientras el turismo y la hostelería alcanzan cifras históricas, miles de camareros se enfentan a sueldos bajos, jornadas abusivas y una crisis habitacional que les obliga incluso a dormir en coches

Nadie quiere trabajar de camarero,

Un estadounidense en España comparte su amor por Toledo: “Es impresionante, no hay nada igual”

El influencer, amante de la cultura española, informa sobre la multiculturalidad medieval de Toledo: cristianos, judíos, musulmanes, y sobre lo bien que está conservada la ciudad

Un estadounidense en España comparte
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un estadounidense en España comparte

Un estadounidense en España comparte su amor por Toledo: “Es impresionante, no hay nada igual”

Condenado a seis años de prisión un empresario cordobés por crear empleos ficticios y defraudar más de 150.000 € a la Seguridad Social

Un menor británico se cuela en un avión en el aeropuerto de Menorca y aterriza en Italia

Una profesora de autoescuela enseña qué hacer cuando un coche va pegado al tuyo por detrás: “Si frenas de golpe, ese coche te impactará”

El Servicio Canario de la Salud deberá indemnizar con 273.157 euros a los padres de una niña a la que amputaron ambas piernas por un tratamiento inadecuado

ECONOMÍA

Nadie quiere trabajar de camarero,

Nadie quiere trabajar de camarero, dicen los hosteleros: ganan 16.274 euros de media y algunos “duermen en el coche”

¿Cómo afecta al precio del alquiler que una ciudad se declare zona tensionada?

Sólo Madrid, Cataluña y Baleares aportaron al sistema de financiación autonómica más de lo que recibieron en 2023

La implantación tecnológica, la asignatura pendiente de España con los fondos europeos: “Son un obstáculo para la mejora de la productividad”

Así queda la jubilación activa tras los últimos cambios: un año de demora da derecho a un 45% de pensión

DEPORTES

¿Cuánto cuesta ser abonado de

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Muere a los 67 años el jugador de fútbol que ganó un mundial, venció a Maradona y sumó más de 200 goles

Lluvia de críticas a Ibai Llanos por crear un club de fútbol que jugará de manera profesional

Zverev, sorprendido por los consejos de Nadal en Mallorca: “Se levantó en medio del restaurante para corregirme la derecha”

Estos son los cinco deportes más lesivos: no hay ninguno de contacto en los dos primeros puestos