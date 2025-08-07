España

Amputan a una niña las dos piernas tras un error médico: la Sanidad canaria debe indemnizar a la familia con 273.000 euros

El tribunal considera que si la menor hubiera recibido un antibiótico adecuado durante los primeros días de su ingreso en el hospital, se podría haber evitado el grave desenlace

María García Arenales

Por María García Arenales

Guardar
Instrumentos para operar. (Imagen Ilustrativa
Instrumentos para operar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al Servicio Canario de la Salud (SCS) a indemnizar con 273.157 euros a la familia de una niña de dos años que sufrió la amputación de ambas piernas tras un error médico. La Justicia recuerda en su sentencia que a partir de ahora la menor deberá someterse a cirugías cada 12 o 15 meses para adaptar sus prótesis.

El caso se remonta a 2022, cuando la niña ingresó de urgencia con síntomas graves relacionados con una infección bacteriana. Según indica la sentencia difundida por la agencia Efe, la falta de administración del antibiótico adecuado en los primeros días derivó en un fallo multiorgánico. Posteriormente, fue trasladada a un hospital de Madrid, donde se le amputaron ambas piernas a la altura de los tobillos debido a la necrosis causada por la infección.

El Consejo Consultivo de Canarias, que analizó previamente el caso, concluyó que se produjo una “pérdida de oportunidad”: los médicos podrían haber evitado el grave desenlace si el tratamiento antibiótico se hubiera administrado al tercer o cuarto día del ingreso. Los informes presentados por la familia señalaban que el antibiótico apropiado tenía una eficacia del 99% si se suministraba a tiempo, mientras que el SCS reconoció un 50% de posibilidades de evitar el resultado adverso, aunque los jueces consideraron relevante el criterio aportado por los especialistas de la parte demandante.

El fallo del TSJC considera que hubo deficiencias claras en el seguimiento clínico durante los primeros días, entre ellas, la falta de anotación de parámetros básicos como temperatura corporal, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. También destaca que la niña no fue atendida por un pediatra en el centro de salud donde se realizó la primera valoración médica.

La Justicia rebajó la indemnización que pedían los padres

Los padres de la menor solicitaron inicialmente una indemnización de 546.314 euros, aunque el TSJC aceptó solo parcialmente el recurso y estableció la cuantía en 273.157 euros. Esta cantidad incluye tanto los daños derivados del suceso, como los costes futuros de intervenciones quirúrgicas que la niña deberá afrontar periódicamente para adaptar sus prótesis a medida que crezca. El SCS, por su parte, había propuesto una indemnización de 151.233 euros.

Parálisis cerebral por una negligencia e indemnización millonaria: "Daría el dinero para que mi hija esté bien"

Investigación interna a los profesionales sanitarios

Además de la indemnización, la Justicia también exige una investigación interna sobre las responsabilidades individuales de los sanitarios implicados en los hechos, de forma que destaca la importancia de que los profesionales rindan cuentas en situaciones de posible mala praxis. El tribunal sugiere que, en caso de detectarse negligencia grave o dolo, los funcionarios involucrados podrían responder con su propio patrimonio y no únicamente con recursos públicos.

Esto contribuye a delimitar las responsabilidades, favorece la transparencia y ayuda a prevenir casos similares en el futuro mediante la mejora de los procedimientos. Por último, el tribunal también reivindica la importancia de un protocolo clínico estricto en el tratamiento de casos graves pediátricos.

(Con información de la agencia EFE)

Temas Relacionados

Negligencias médicasSentencias EspañaTribunalesCanariasMédicosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un experto en longevidad descubre cuáles son los dos deportes que te harán llegar a los 100 años: “Obtienes los beneficios de estar socialmente conectado”

El investigador Dan Buettner es el mayor experto en zonas azules del mundo y comparte cuáles son las actividades físicas que potencian nuestra esperanza de vida

Un experto en longevidad descubre

Poner límites a la familia y alejarnos es una opción legítima, según la psicología

Hay 8 tipos de personas que no necesitamos mantener en nuestra vida, o al menos, deberíamos alejarlas

Poner límites a la familia

Cómo limpiar el moho de la goma de la lavadora: tres soluciones naturales para eliminarlo y cuatro consejos para prevenirlo

Más que una molestia estética, este problema puede dejar mal olor en la ropa e incluso afectar a la salud de las personas

Cómo limpiar el moho de

Un año de la muerte de Carlos Goyanes: el íntimo homenaje que organizan su esposa, Cari Lapique, y su hija, Carla Goyanes

La familia Goyanes-Lapique honra la figura del empresario malagueño, un año después de su último adiós

Un año de la muerte

Nadie quiere trabajar de camarero, dicen los hosteleros: ganan 16.274 euros de media y algunos “duermen en el coche”

Mientras el turismo y la hostelería alcanzan cifras históricas, miles de camareros se enfentan a sueldos bajos, jornadas abusivas y una crisis habitacional que les obliga incluso a dormir en coches

Nadie quiere trabajar de camarero,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un estadounidense en España comparte

Un estadounidense en España comparte su amor por Toledo: “Es impresionante, no hay nada igual”

Condenado a seis años de prisión un empresario por crear empleos ficticios y defraudar más de 150.000 € a la Seguridad Social

Un menor británico se cuela en un avión en el aeropuerto de Menorca y aterriza en Italia

Una profesora de autoescuela enseña qué hacer cuando un coche va pegado al tuyo por detrás: “Si frenas de golpe, ese coche te impactará”

El Servicio Canario de la Salud deberá indemnizar con 273.157 euros a los padres de una niña a la que amputaron ambas piernas por un tratamiento inadecuado

ECONOMÍA

Nadie quiere trabajar de camarero,

Nadie quiere trabajar de camarero, dicen los hosteleros: ganan 16.274 euros de media y algunos “duermen en el coche”

¿Cómo afecta al precio del alquiler que una ciudad se declare zona tensionada?

Sólo Madrid, Cataluña y Baleares aportaron al sistema de financiación autonómica más de lo que recibieron en 2023

La implantación tecnológica, la asignatura pendiente de España con los fondos europeos: “Son un obstáculo para la mejora de la productividad”

Así queda la jubilación activa tras los últimos cambios: un año de demora da derecho a un 45% de pensión

DEPORTES

¿Cuánto cuesta ser abonado de

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Muere a los 67 años el jugador de fútbol que ganó un mundial, venció a Maradona y sumó más de 200 goles

Lluvia de críticas a Ibai Llanos por crear un club de fútbol que jugará de manera profesional

Zverev, sorprendido por los consejos de Nadal en Mallorca: “Se levantó en medio del restaurante para corregirme la derecha”

Estos son los cinco deportes más lesivos: no hay ninguno de contacto en los dos primeros puestos