Una dermatóloga explica el truco para saber si te estás quedando calvo: “Si un paciente me dice que se encuentra la almohada llena de pelos ni me preocupo”

La caída del cabello es una de las preocupaciones estéticas más frecuentes entre los hombres, y muchas veces, cuando se detecta, ya ha avanzado más de lo deseado. Sin embargo, según la dermatóloga Ana Molina, existen formas de identificar los primeros signos de calvicie incluso antes de que sean visibles a simple vista. Así lo explicó recientemente en el popular podcast de TikTok de @albertochaosr, donde detalló cómo se puede detectar la alopecia androgénica —la forma más común de calvicie— en fases tempranas.

La especialista reveló un truco simple y efectivo que puede realizarse en casa: comparar el grosor del cabello de distintas zonas del cuero cabelludo. “Los pacientes que vienen siempre lo han empezado a notar. Que se toque la parte occipital (parte trasera, llegando hasta la nuca) y que se toquen las entradas a la vez. Si el pelo de arriba (las entradas) está más finito que el de atrás, eso es que la calvicie ha empezado”, explicó Molina. Esta diferencia de grosor es una de las primeras señales de miniaturización capilar, el proceso mediante el cual el cabello se vuelve cada vez más fino hasta desaparecer.

Además, señaló que el efecto del agua sobre el pelo también puede ayudar a detectarlo: “También se nota mucho, por ejemplo, con el pelo mojado. Sales de la ducha y te dicen los amigos: ‘Oye, se te ve el cartón’”, comentó en tono distendido. Estas observaciones aparentemente casuales pueden tener una base científica importante cuando se trata de diagnosticar alopecia.

Los efectos de la testosterona

Uno de los puntos más llamativos de sus declaraciones fue la explicación sobre por qué algunas zonas de la cabeza conservan el pelo mientras otras lo pierden. “Ya has visto a Santiago Segura y a todos los que se quedan calvos. Esta zona (dice tocándose la parte occipital), y por alguna razón que no conocemos del todo, es como si no tuviera receptores de hormonas de testosterona. Es por eso por lo que ese pelo siempre va a tener el grosor con el que naciste. Pero la testosterona sí que hace de las suyas (se toca la parte de las entradas), va tocando todo este pelo, muy poco a poco”, explicó.

Contrario a la creencia popular, la caída visible de cabello en la almohada no es un signo alarmante en los casos de alopecia androgenética. “En una calvicie común, el paciente no te dice que se encuentra la almohada llena de pelos. Si eso me lo dice un paciente, yo ni me preocupo”, afirmó Molina, desmitificando una de las preocupaciones más habituales.

Y es que, según la dermatóloga, el proceso de calvicie no es repentino ni llamativo, sino gradual y silencioso. “La calvicie es un proceso silente, lo va volviendo cada vez más finito hasta que ya lo deja tan fino que parece vello corporal”, aseguró.

Para establecer un diagnóstico claro y decidir cuándo es necesario iniciar un tratamiento, la clave está en comparar el estado de distintas zonas de la cabeza. “Por comparación entre la parte de atrás y la de adelante de la cabeza, vemos si has empezado con la alopecia y además cuánto de avanzada está. Es decir, qué miniaturización tienes de cara a si hay que tratar ya o hay que darte unos años antes de comenzar con tratamiento”, concluyó.