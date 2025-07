Page rechaza la oferta del PP para “echar” al Gobierno: “¿Quiere que nos comportemos como Tamayo?”

Imagen de archivo del secretario general del PP,Miguel Tellado. (Rocío Ruz/Europa Press)

“No nos faltan ganas, nos faltan cinco votos”, contestan desde Génova cuando son preguntados sobre una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El partido popular admite que, sin el apoyo del PNV o de Junts, al Partido Popular no le salen los números. El portazo de los nacionalistas vascos y la ambigüedad de los posconvergentes ha obligado a Alberto Núñez Feijóo a buscar aliados, incluso, dentro de las propias filas ‘enemigas’. Y ahí vislumbran una posible alianza con el socialista rebelde Emiliano García Page.

Y es que en un PSOE donde apenas quedan resquicios de resistencia interna, el dirigente castellanomanchego —el único barón socialista con mayoría absoluta— se muestra como uno de los pocos que han levantado la voz en contra de los acuerdos gestionados desde Ferraz con sus socios parlamentarios para asegurar la estabilidad de su gobierno.

Lo hizo durante las negociaciones de la ley de amnistía con la formación que lidera Carles Puigdemont, con el rechazo a la financiación singular catalana acordada con el partido de Oriol Junqueras y, recientemente, con el plan anticorrupción de Sánchez tras el estallido del caso Cerdán. En su intervención en el seno del Comité Federal, el barón socialista llegó a pedir al presidente que convocase elecciones o se sometiese a una cuestión de confianza.

En un clima de oposición constante, Génova ha querido pescar en río revuelto, con la esperanza de ganar el apoyo de algún socialista disidente. El pasado lunes, el secretario general del PP, Miguel Tellado, lanzó un órdago al socialista, apelándolo a traicionar a su partido: “Ahí está la mano tendida del PP de Castilla-La Mancha y del Partido Popular de España. A ver qué contesta el señor Emiliano García-Page”, invitó. Page puede acabar con Sánchez cuando quiera. Es un cínico", secundó el líder de los populares en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que afirmó que Page es muy valiente en los micrófonos, pero es muy cobarde a la hora de votar“.

Este miércoles, Tellado, con un tono más duro, volvió a mencionar al socialista como la clave para hacer prosperar una moción de censura: “Page se llena la boca criticando Sánchez, pero sus [ocho] diputados le mantienen. Le pedimos a Page que sea consecuente. A día de hoy, los ocho diputados podrían echar a este gobierno y parar el cupo separatista, y no lo hacen”, criticó este miércoles el secretario general del PP, Miguel Tellado en una intervención para el programa de Antena 3 Espejo Público.

“El planteamiento del PP es políticamente indecente”

De momento, las apelaciones se han limitado al ámbito público y en el entorno del presidente socialista han querido mostrarse muy críticos con la estrategia de Génova.

“¿Quiere que nos comportemos como Tamayo y apoyemos una moción de censura que no se atreven a presentar? ¿Es eso? Los Gobiernos se ganan, legítimamente, en las urnas y el Parlamento, no llamando a comportamientos indecentes y corruptos como el transfuguismo", señalan fuentes cercanas a Page. “Nosotros no somos ni el remedio, ni la solución, a la impotencia electoral del PP”.

“Los diputados no son de Page, son del PSOE. Votados por ciudadanos que, con su voto, querían un Gobierno del PSOE”, apuntan las mismas fuentes, que califican de “políticamente indecente” el planteamiento de los populares.