Juanma Moreno ve posible una “alianza” con Page y Barbón para acabar con el “cupo independentista”: “No vamos a contribuir a esa política de destrucción del Estado”

Juanma Moreno ve posible una “alianza” con Page y Barbón para acabar con el “cupo independentista” (Montaje Infobae)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reafirmado su rechazo frontal a un modelo de financiación singular para Cataluña y ha defendido una “alianza” entre comunidades, incluidas las gobernadas por el PSOE, para preservar el principio de solidaridad y la unidad fiscal del Estado. En una entrevista concedida a El Mundo, el dirigente andaluz advierte de que el modelo que defiende el Gobierno central “rompe el principio constitucional de igualdad entre territorios”.

Pero además, ha aprovechado la ocasión para cargar contra María Jesús Montero, a quien responsabiliza directamente del diseño del acuerdo con los independentistas. Del mismo modo, ante la pregunta de una posible “financiación singular” para Andalucía como la que se ha negociado en Cataluña, Moreno ha dejado claro que “no tiene ningún sentido” y que “es una burrada”. Según ha manifestado, “si rompemos el modelo, las comunidades con niveles de renta más altos tendrán más recursos y las que tienen menos renta y menos nivel de convergencia, como es el caso de Andalucía, saldrían perjudicadas”.

De este modo, el líder del Partido Popular andaluz considera que la propuesta de financiación planteada por el Ejecutivo “acaba con el papel del Estado en la distribución de la riqueza” y denuncia que “figuras tan emblemáticas del Partido Socialista como el señor Borrell, los socialistas asturianos, los castellano-manchegos, los extremeños, el alcalde de Mérida o el de León” comparten esta crítica. Sin embargo, ha encontrado también “muchas voces dentro del PSOE que avisan de que no podemos aguantar este nivel de cesión permanente al independentismo”, añade.

Una alianza autonómica con la federación socialista que no “repite como un papagayo”

El Gobierno y la Generalitat han acordado este lunes el nuevo sistema de financiación autonómica, que se basará en los ingresos de las comunidades autónomas y no en el gasto como hasta ahora, aunque no estipula ni cifras ni fechas exactas. (Fuente: Europa Press / Congreso / PP / Moncloa)

Moreno ha avanzado que su propuesta pasa por “una entente, una alianza” de comunidades autónomas, más allá del color político, con el objetivo de “hacer un modelo de financiación autonómica razonable para todos y al mismo tiempo no romper ni la caja única de España ni el principio de solidaridad”.

Aun así, ha aclarado que no está “en contra de que Cataluña tenga una mejor financiación”. Simplemente, su plan no debería poner “en contra del resto de comunidades”, puntualiza el presidente andaluz, que asegura sentirse alineado con dirigentes como Emiliano García-Page y Adrián Barbón: “Barbón se ha dado cuenta de que la vía de la financiación singular no solamente es mala para su comunidad, sino que es el camino más directo para perder las elecciones en Asturias”.

Sin embargo, Moreno lamenta que “la única federación socialista que no ha reaccionado es curiosamente la más importante en términos numéricos, que es Andalucía, que sigue siendo una sucursal del sanchismo y repite como un papagayo los argumentos del Ferraz”. Esta falta de criterio, en su opinión, “hace que el PSOE en Andalucía se esté diluyendo por falta de personalidad”.

Críticas directas a María Jesús Montero: “Una maniobra absurda para no aparecer en la foto del acuerdo”

En el plano interno andaluz, Juanma Moreno dirige sus críticas con especial dureza hacia la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, a la que acusa de haber diseñado la propuesta de financiación a medida para Cataluña desde su etapa como ministra de Hacienda.

“Todo el mundo sabe en Andalucía que la arquitecta del cupo separatista e independentista que se ha negociado para Cataluña es ella”, ha respondido cuando Teresa López Pavón le preguntaba el porqué la ministra no ha abandonado su puesto en el Gobierno para “liderar la oposición” en la CCAA. Esto, según opina, la habría inhabilitado como “candidata”, a pesar de haber trazado “una maniobra absurda para no aparecer en la foto del acuerdo”.

Además, acusa a Montero de servirse de su cargo en el Ejecutivo como una “atalaya” institucional para proyectarse en Andalucía. Sin embargo, el Gobierno andaluz ya planea someter al Parlamento una iniciativa similar a la aprobada por los socialistas asturianos para “retratar” la posición del PSOE-A sobre la financiación: “Para saber si los socialistas andaluces aprueban lo que los socialistas asturianos han propuesto”.

Movilización institucional y no callejera, a no ser que haya “otra iniciativa rupturista” de Sánchez

Aunque considera que Salvador Illa tiene “una actitud más correcta” que sus predecesores, piensa que hay que congregarse para que el modelo de financiación catalán no avance. No obstante, Moreno apuesta por una estrategia más institucional que callejera. “Hay que movilizar a las instituciones: ayuntamientos, colectivos, plataformas, asociaciones... para que le llegue el mensaje a la ciudadanía. Hay que hacer una labor pedagógica y social para que la sociedad tome conciencia del disparate al que nos está llevando Sánchez”.

No obstante, deja abierta la puerta a cambiar de posición si el Gobierno da nuevos pasos en esa dirección: “No es el momento. Vamos a ver en todo caso qué sucede a partir de septiembre. Igual en septiembre nos llega Sánchez con otra iniciativa rupturista que vaya contra la convivencia, el sentido común y contra la Constitución y, en ese caso, sí nos veremos obligados a salir a la calle”.

En el caso hipotético de unas elecciones anticipadas, Moreno insiste en su voluntad de agotar la legislatura y celebrar las elecciones andaluzas en junio del próximo año, pero reconoce que no tiene temor si se adelantan los comicios. “Más bien es el PSOE andaluz el que teme una convocatoria conjunta porque sabe que hoy hay una ola popular contra Pedro Sánchez muy importante y porque Andalucía ha cambiado”. El presidente andaluz marca así distancia con la dirección nacional del PSOE y se posiciona como uno de los referentes autonómicos más firmes en contra de las concesiones a los independentistas.