La Xunta utiliza el sistema ‘ES-Alert’ por los incendios activos en Pontevedra que han requerido desalojos preventivos y la intervención de la UME: “La situación es muy complicada”

Uno de los incendios forestales en A Cañiza, Pontevedra, el 30 de junio de 2025 (@AT_Brif)

El municipio de A Cañiza (Pontevedra) afronta el incendio forestal más grave registrado en lo que va de verano en Galicia. Las llamas, que comenzaron a arder el miércoles a las 16.23 horas en la parroquia de O Couto, ya han calcinado más de 200 hectáreas, según los últimos datos facilitados por la Consellería do Medio Rural.

La proximidad del fuego a núcleos habitados ha motivado la activación de la Situación 2 como medida preventiva y el desalojo de vecinos en la zona de Valeixe. El alcalde, Luis Piña, confirmaba a primeras horas de la noche el traslado de residentes, aunque sin concretar la cifra total, y señalaba: “La situación es muy complicada, es un incendio complicado. Hay conatos de fuego que saltan y el incendio se ha extendido”.

A lo largo de la noche, mientras recorría los frentes del incendio, el regidor explicó, en declaraciones a Europa Press, que la situación ha mejorado y que hay “espacios que se están controlando”. Ha destacado la rápida propagación de las llamas: “He visto incendios, pero fue increíble la velocidad de propagación de este. Parecía un incendio inteligente”.

Los incendios activos en Pontevedra

La cabecera del incendio en A Cañiza es la más preocupante, según ha explicado el agente ambiental Carlos Sanmiguel, de la UDEX, unidad especializada en fuegos de grandes proporciones. De acuerdo con información de EFE, el Puesto de Mando Avanzado ha trasladado que, a pesar de la situación actual, prevén ser capaces de contener el fuego en las próximas horas, que por ahora van “bien” en el control de ambos flancos, pero que es en “la cabeza” donde se encuentra el “conflicto principal”.

Según recoge Europa Press, para la extinción del incendio en O Couto se han desplegado 5 agentes, 10 brigadas, 8 motobombas, 4 palas, 4 técnicos, 4 unidades técnicas de apoyo, 3 aviones y 8 helicópteros. La Xunta ha solicitado el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En la parroquia de Oroso, también en A Cañiza, se declaró otro incendio el miércoles a las 16.14 horas. En las labores de control y extinción participan 3 agentes, 2 brigadas, 2 motobombas, 1 pala, 1 técnico, 2 aviones y 2 helicópteros. Por ahora no hay estimación oficial de la superficie afectada por este segundo fuego.

En Sanxenxo, se produjo otro incendio en Pontes, en la parroquia de Noalla. Ante la aproximación de las llamas a una vivienda, el Ayuntamiento ordenó el desalojo preventivo de la pareja residente, aunque la situación fue controlada y la casa no corre peligro en estos momentos. Participaron en el dispositivo bomberos de Vilagarcía, diez brigadistas de Medio Rural, un helicóptero, así como efectivos de emergencia locales, Guardia Civil y Policía Local.

El municipio de Meaño, parroquia de Xil, mantiene controlado el incendio iniciado el martes, tras afectar a unas 60 hectáreas de superficie arbolada. En la respuesta intervinieron 2 técnicos, 10 agentes, 15 brigadas, 15 motobombas, 3 palas, 3 unidades técnicas de apoyo, 4 helicópteros y 3 aviones.

En Salvaterra de Miño, parroquia de Pesqueiras, el incendio forestal permanece también controlado tras quemar unas 47 hectáreas. Este fuego obligó a decretar una situación preventiva al originarse cerca de viviendas y movilizó un amplio operativo compuesto por 4 técnicos, 16 agentes, 28 brigadas, 21 motobombas, 3 palas, 1 unidad técnica de apoyo, 8 helicópteros y 9 aviones.

En Arbo, el incendio iniciado el martes a las 18.23 horas en la parroquia homónima permanece activo. Se tuvo que activar la Situación 2 por la cercanía a núcleos habitados, aunque la medida fue desactivada esa misma noche. La superficie afectada alcanza las 8 hectáreas, y en las tareas de extinción participan 1 técnico, 5 agentes, 12 brigadas, 9 motobombas y 2 helicópteros.

Incendios en el resto de Galicia

En Ourense, el incendio declarado en Carballeda de Avia, en la parroquia de Carballeda, vuelve a presentar una situación adversa tras haber sido estabilizado. El fuego, que se inició el martes a las 12.59 horas, se ha reactivado por las condiciones meteorológicas, caracterizadas por temperaturas elevadas y viento. La superficie quemada ronda las 20 hectáreas, según datos provisionales. En las operaciones de control participan 4 técnicos, 24 agentes, 36 brigadas, 19 motobombas, 3 palas, 1 tractor, 4 helicópteros y 7 aviones.

En la provincia de Lugo, el ayuntamiento de Carballedo, parroquia de San Mamede de Lousada, mantiene estabilizado el incendio forestal declarado la jornada anterior y que ha superado las 20 hectáreas afectadas. El dispositivo de extinción está compuesto por 1 técnico, 10 agentes, 18 brigadas, 19 motobombas, 2 palas, 3 helicópteros y 3 aviones.

La Consellería do Medio Rural recuerda que el teléfono gratuito 085 está disponible para comunicar emergencias forestales y que existe una línea anónima, el 900 815 085, para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con incendios forestales. El despliegue de medios coordinados sigue activo en toda Galicia ante la multiplicidad de focos y la afectación directa a zonas habitadas.

La Xunta utiliza por primera vez el sistema ES-Alert: “No salga hasta nuevo aviso”

La Xunta ha utilizado por primera vez el sistema ES-Alert en una situación real ante el confinamiento de varios núcleos de A Cañiza. Esta herramienta, implementada a nivel nacional hace dos años, permite que los teléfonos móviles reciban una alerta sonora y con vibración, acompañada de un mensaje que bloquea el dispositivo hasta que el usuario lo haya leído. Tras leer el mensaje, el usuario debe presionar la opción de “Aceptar” para finalizar la alerta y volver a utilizar el terminal.

El mensaje, emitido de forma preventiva por la proximidad del fuego a dichos núcleos, determina un confinamiento para los vecinos de O Castro, O Chan do Val, A Portela, Portaleiras, Castiñeiro Longo, Barreiros y A Castiñeira: “Si recibiste la alerta: mantén la calma, lee el texto y sigue las instrucciones con el fin de garantizar tu seguridad”, trasmite, añadiendo una serie de directrices de seguridad preventivas: "Queden en el interior de sus viviendas. Cierre puertas y ventanas y coloque toallas o paños mojados en las juntas de las mismas para evitar la entrada del fuego. Apague los sitemas de ventilación. No salga hasta nuevo aviso. Si está en el exterior y no tiene donde confinarse, apártese de los lugares afectados. Sintonice medios oficiales para las actualizaciones”, añade.