Utiliza ChatGPT para escribirle un correo a su profesor y el docente se escandaliza: “¿Pero qué tipo de tesis harás?

Imagen de archivo de un móvil con el logo de Open AI. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta al alcance de todos. Muchas personas son las que, para ahorrar tiempo, la utilizan en su día a día. Resumir información, explicar sucesos, resolver dudas e incluso redactar textos. En términos de eficiencia, la democratización de esta tecnología ha tenido un impacto positivo en la sociedad. Sin embargo, de forma paralela, se ha cuestionado a aquellos que de forma muy recurrente la utilizan en su día a día.

Según informa el medio digital Open, Francesco Spuma, un estudiante italiano de 23 años, cometió el error de mandar a su futuro profesor de tesis un correo electrónico escrito con ChatGPT. Debido al cansancio de los exámenes, el alumno, decidió usar la inteligencia artificial para comunicarse con su profesor. El estilo tan impersonal de correo, en el que ni siquiera le dirigía un saludo, hizo que el docente se diera cuenta.

Respuesta del profesor

A pesar de las posibles consecuencias que podría haber tenido ese contratiempo -entre las que se contempla la posible denegación de la tesis por parte del docente-, el profesor, decidió tomárselo con humor e ironía. Si bien es cierto que podría haber denegado la tesis al alumno, al asumir que se trataba de un estudiante poco comprometido, decidió pasarlo por alto aceptando sus disculpas. El estudiante argumentó: “Cuando envié ese correo, estaba en mi cuarto examen y, sinceramente, estaba agotado. En cuanto terminaba un examen, tenía que prepararme inmediatamente para el siguiente; no tenía ni un momento para descansar. Y en medio de todo esto, se abrieron las solicitudes para mi tutor de tesis. En ese momento de intenso estrés, decidí confiar en ChatGPT para redactar los correos electrónicos que enviaría al profesor elegido como posible asesor”.

Bruce Perry, de 17 años, muestra las posibilidades de la inteligencia artificial creando un acompañante a través de la IA en Character AI, el 15 de julio de 2025, en Russellville, Arkansas. (AP Foto/Katie Adkins)

El profesor no le dio demasiada importancia al incidente y, a pesar del error del estudiante, aceptó ser su tutor de tesis. Para el joven, fue un enorme alivio. Estaba a punto de ingresar en uno de los circuitos más exigentes y competitivos del mundo académico. En estos espacios, donde cada detalle cuenta, se espera de los estudiantes un nivel de excelencia constante, así como un compromiso inquebrantable con su formación.

Polémica en redes

Sin embargo, lo que conmocionó al joven fue la terrible recepción que tuvo su historia en redes sociales. Tras el incidente, y para quitarle peso al asunto, decidió publicar su historia en un irónico vídeo cargado de humor.

“Llevo años publicando en redes sociales y los comentarios negativos nunca me han causado ningún problema. Sé cómo funciona la dinámica en línea: no todos piensan como tú, no todos entienden el tono. Pero he leído cosas realmente absurdas sobre este tema”, confiesa sorprendido por la oleada de comentarios negativos.

Martín Palazzo, profesor de UdeSA

Muchos comentarios cuestionaban sus aptitudes académicas y consideraban que no merecía estar en la universidad y mucho menos entrar en el mundo académico como docente e investigador. En contrapartida, Francesco Spuma, se justificó explicando que el usar la IA en momentos puntuales no explicaba nada sobre sus capacidades intelectuales. Su valor como estudiante no podía reducirse a un pequeño contratiempo como ese.

“Usarla no significa que seas estúpido o que no estés preparado”, declaró en redes.

Una reflexión sobre la autenticidad

Con el auge de la IA en los espacios académicos y laborales ha surgido un debate enfrentado sobre si la integración de estas herramientas presentan un impacto positivo en las personas, o por el contrario, socavan el esfuerzo asociado a un determinado trabajo. Si bien a quienes argumentan que el uso excesivo de la tecnología generativa pone en peligro puestos de trabajo y la autenticidad de quienes aportan con su fuerza de trabajo, otros explican como, su implementación, puede ser beneficiosa de cara a la resolución de problemas eficiente.

Dada la creciente presencia de la inteligencia artificial en distintos ámbitos, resulta indispensable establecer, desde el inicio, marcos normativos y legales que definan con claridad las responsabilidades que se derivan de su uso, así como mecanismos que garanticen la transparencia en sus procesos de decisión y en los efectos que estos generan. La realidad es que la IA ya forma parte de nuestra vida cotidiana. Si bien plantea retos importantes, sus ventajas se están consolidando con fuerza.