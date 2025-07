La brecha global de la inteligencia artificial

Fuente: Universidad de Oxford Nota: El recuento de centros de datos en China excluye las instalaciones en Hong Kong y Taiwán

El mes pasado, Sam Altman, director ejecutivo de la empresa de inteligencia artificial OpenAI, se puso un casco, botas de trabajo y un chaleco luminiscente de alta visibilidad para visitar la obra del nuevo centro de datos de la compañía en Texas.

Más grande que el Central Park de Nueva York, este proyecto, con un presupuesto estimado de 60 000 millones de dólares y su propia planta de gas natural, será uno de los centros informáticos más potentes jamás creados cuando se complete el próximo año.

Casi al mismo tiempo que el Sr. Altman visitaba Texas, Nicolás Wolovick, profesor de informática de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), dirigía lo que se considera uno de los centros informáticos de IA más avanzados de su país. Se encontraba en una sala reconvertida de la universidad, donde los cables serpenteaban entre los antiguos chips de IA y los servidores.

“Todo se está dividiendo cada vez más”, dijo el Dr. Wolovick. “Estamos perdiendo”.

Nicolás Wolovick, profesor de informática de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. «Estamos perdiendo», afirmó. Sarah Pabst para The New York Times

La inteligencia artificial ha creado una nueva brecha digital, dividiendo el mundo entre las naciones con la capacidad informática para construir sistemas de IA de vanguardia y las que no la tienen. Esta división influye en la geopolítica y la economía global, creando nuevas dependencias y provocando una carrera desesperada por no quedar excluidos de una carrera tecnológica que podría reorganizar las economías, impulsar el descubrimiento científico y cambiar la forma en que las personas viven y trabajan.

Los mayores beneficiarios, con diferencia, son Estados Unidos, China y la Unión Europea. Estas regiones albergan más de la mitad de los centros de datos más potentes del mundo, utilizados para desarrollar los sistemas de IA más complejos, según datos recopilados por investigadores de la Universidad de Oxford. Solo 32 países, o alrededor del 16 % de las naciones, cuentan con estas grandes instalaciones repletas de microchips y computadoras, lo que les proporciona lo que en el lenguaje de la industria se conoce como “potencia informática”.

Estados Unidos y China, que dominan el mundo tecnológico, tienen una influencia especial. Empresas estadounidenses y chinas operan más del 90 % de los centros de datos que otras empresas e instituciones utilizan para la IA. Según datos de Oxford y otras investigaciones, el trabajo de estos centros es deficiente.

En contraste, África y Sudamérica prácticamente no cuentan con centros de computación de IA, mientras que India cuenta con al menos cinco y Japón con al menos cuatro, según datos de Oxford. Más de 150 países carecen de ellos.

Los centros de datos de IA actuales eclipsan a sus predecesores, que impulsaban tareas más sencillas como el correo electrónico y la transmisión de video. Enormes, con un alto consumo de energía y repletos de chips potentes, su construcción cuesta miles de millones y requiere una infraestructura que no todos los países pueden proporcionar. Con la propiedad concentrada en unos pocos gigantes tecnológicos, los efectos de la brecha entre quienes poseen tal capacidad de computación y quienes no la poseen ya se están notando.

Los sistemas de IA más utilizados del mundo, que impulsan chatbots como ChatGPT de OpenAI, son más competentes y precisos en inglés y chino, idiomas hablados en los países donde se concentra la capacidad de procesamiento. Los gigantes tecnológicos con acceso a equipos de vanguardia utilizan la IA para procesar datos, automatizar tareas y desarrollar nuevos servicios. Los avances científicos, como el descubrimiento de fármacos y la edición genética, dependen de ordenadores potentes. Las armas impulsadas por IA se están abriendo camino en los campos de batalla.

Las naciones con poca o ninguna capacidad de procesamiento de IA se están encontrando con limitaciones en el trabajo científico, en el crecimiento de empresas jóvenes y en la retención de talento. Algunos funcionarios se han alarmado por cómo la necesidad de recursos informáticos los ha vuelto dependientes de corporaciones y gobiernos extranjeros.

“Los países productores de petróleo han tenido una influencia descomunal en los asuntos internacionales; en un futuro próximo impulsado por la IA, los productores de computación podrían tener algo similar, ya que controlan el acceso a un recurso crítico”, afirmó Vili Lehdonvirta, profesor de Oxford que dirigió la investigación sobre IA. Centros de datos con sus colegas Zoe Jay Hawkins y Boxi Wu.

La potencia de procesamiento de la IA es tan valiosa que los componentes de los centros de datos, como los microchips, se han convertido en una parte crucial de las políticas exteriores y comerciales de China y Estados Unidos, que compiten por influencia en el Golfo Pérsico, el Sudeste Asiático y otros lugares. Al mismo tiempo, algunos países están comenzando a invertir fondos públicos en infraestructura de IA, buscando un mayor control sobre su futuro tecnológico.

Los investigadores de Oxford mapearon los centros de datos de IA del mundo, información que empresas y gobiernos suelen mantener en secreto. Para crear una muestra representativa, revisaron los sitios web de nueve de los mayores proveedores de servicios en la nube del mundo para ver qué potencia de procesamiento estaba disponible y dónde se encontraban sus centros a finales del año pasado. Las empresas eran las estadounidenses Amazon, Google y Microsoft; las chinas Tencent, Alibaba y Huawei; y las europeas Exoscale, Hetzner y OVHcloud.

Una unidad de procesamiento gráfico Nvidia H100. Marlena Sloss/Bloomberg

El estudio no incluye todos los centros de datos del mundo, pero las tendencias fueron inequívocas. Las empresas estadounidenses operaban 87 centros de computación de IA, que en ocasiones incluían varios centros de datos, lo que representaba casi dos tercios del total mundial, en comparación con 39 operados por empresas chinas y seis por europeas, según el estudio. Dentro de los centros de datos, la mayoría de los chips —los componentes fundamentales para realizar los cálculos— eran del fabricante estadounidense de chips Nvidia.

“Tenemos una brecha informática en el corazón de la revolución de la IA”, afirmó Lacina Koné, director general de Smart Africa, organización que coordina las políticas digitales en todo el continente. Añadió: “No se trata solo de un problema de hardware. Se trata de la soberanía de nuestro futuro digital”.

‘A veces quiero llorar’

Desde hace tiempo existe una brecha tecnológica entre los países ricos y los países en desarrollo. Durante la última década, el abaratamiento de los teléfonos inteligentes, la expansión de la cobertura de internet y el florecimiento de los negocios basados ​​en aplicaciones llevaron a algunos expertos a concluir que la brecha estaba disminuyendo. El año pasado, el 68% de la población mundial utilizó internet, frente al 33% en 2012, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, una agencia de las Naciones Unidas.

Con una computadora y conocimientos de programación, poner en marcha una empresa se volvió más económico y sencillo. Esto impulsó a las industrias tecnológicas de todo el mundo, ya sean los pagos móviles en África o los servicios de transporte en el Sudeste Asiático.

Pero en abril, la ONU advirtió que la brecha digital se ampliaría si no se actuaba en materia de IA. Solo 100 empresas, principalmente en Estados Unidos y China, representaban el 40% de la inversión mundial en esta tecnología, según la ONU. Las mayores empresas tecnológicas, añadió, estaban “tomando el control del futuro de la tecnología”.

La brecha se debe en parte a un componente que todos desean: un microchip conocido como unidad de procesamiento gráfico o GPU. Su producción requiere fábricas multimillonarias. Miles de ellas se almacenan en centros de datos y son fabricadas principalmente por Nvidia. Las GPU proporcionan la potencia de procesamiento necesaria para crear y entregar modelos de IA de vanguardia.

Obtener estas piezas de silicio es difícil. Con el aumento de la demanda, los precios de los chips se han disparado y todos quieren estar a la vanguardia de los pedidos. Para agravar los desafíos, estos chips deben almacenarse en gigantescos centros de datos que consumen cantidades vertiginosas de energía y agua.

Muchos países ricos tienen acceso a los chips en centros de datos, pero otros se están quedando atrás, según entrevistas con más de dos docenas de ejecutivos y expertos tecnológicos en 20 países. Alquilar potencia de procesamiento en centros de datos remotos es común, pero puede conllevar desafíos, como altos costos, velocidades de conexión más lentas, cumplimiento de diferentes leyes y vulnerabilidad a los caprichos de empresas estadounidenses y chinas.

Qhala, una startup de Kenia, ilustra los problemas. La empresa, fundada por un exingeniero de Google, está desarrollando un sistema de IA conocido como modelo de lenguaje extenso (GLM) basado en lenguas africanas. Sin embargo, Qhala no cuenta con capacidad de procesamiento cercana y alquila centros de datos fuera de África. Los empleados concentran su trabajo hasta la mañana, cuando la mayoría de los programadores estadounidenses duermen, por lo que hay menos tráfico y mayor velocidad para transferir datos a nivel mundial.

“La proximidad es esencial”, afirmó Shikoh Gitau, de 44 años, fundador de Qhala.

“Si no se tienen los recursos informáticos necesarios para procesar los datos y crear modelos de IA, no se puede llegar a ninguna parte”, afirmó Kate Kallot, exejecutiva de Nvidia y fundadora de Amini, otra startup de IA en Kenia.

Kate Kallot, fundadora de Amini, una startup de IA, en la oficina de la compañía en Nairobi, Kenia. Natalia Jidovanu para The New York Times

En Estados Unidos, en cambio, Amazon, Microsoft, Google, Meta y OpenAI se han comprometido a invertir más de 300 000 millones de dólares este año, gran parte de los cuales se destinarán a infraestructura de IA. Este gasto se acerca al presupuesto nacional de Canadá. El Instituto Kempner de Harvard, especializado en IA, posee más potencia informática que todas las instalaciones africanas en ese continente juntas, según un estudio realizado a las supercomputadoras más grandes del mundo.

Brad Smith, presidente de Microsoft, afirmó que muchos países querían más infraestructura informática como una forma de soberanía. Sin embargo, reducir la brecha será difícil, especialmente en África, donde muchos lugares carecen de electricidad fiable, afirmó. Microsoft, que está construyendo un centro de datos en Kenia con una empresa en los Emiratos Árabes Unidos, G42, elige la ubicación de los centros de datos basándose principalmente en la necesidad del mercado, la electricidad y la mano de obra cualificada.

“La era de la IA corre el riesgo de dejar a África aún más rezagada”, declaró Smith.

Jay Puri, vicepresidente ejecutivo de negocios globales de Nvidia, afirmó que la compañía también estaba trabajando con varios países para ampliar su oferta de IA.

“Es un desafío absoluto”, afirmó.

Chris Lehane, vicepresidente de asuntos globales de OpenAI, explicó que la compañía había iniciado un programa para adaptar sus productos a las necesidades e idiomas locales. Un riesgo de la brecha en la IA, señaló, es que “los beneficios no se distribuyen ampliamente, no se democratizan”.

Tencent, Alibaba, Huawei, Google, Amazon, Hetzner y OVHcloud declinaron hacer comentarios.

Esta brecha ha provocado fugas de talentos. En Argentina, el Dr. Wolovick, de 51 años, profesor de informática, no ofrece mucha potencia de procesamiento. Sus mejores estudiantes se van regularmente a Estados Unidos o Europa, donde pueden acceder a GPU, comentó.

“A veces me dan ganas de llorar, pero no me rindo”, afirmó. Sigo hablando con la gente y les digo: “Necesito más GPU. Necesito más GPU”.

Pocas opciones

La distribución desigual del poder computacional de la IA ha dividido al mundo en dos bandos: las naciones que dependen de China y las que dependen de Estados Unidos.

Los dos países no solo controlan la mayor cantidad de centros de datos, sino que también están dispuestos a construir mucho más que otros. Y han utilizado su ventaja tecnológica para ejercer influencia. Las administraciones de Biden y Trump han utilizado restricciones comerciales para controlar qué países pueden comprar chips de IA potentes, lo que permite a Estados Unidos elegir a los ganadores. China ha utilizado préstamos con respaldo estatal para incentivar la venta de equipos de red y centros de datos de sus empresas.

Los efectos son evidentes en el Sudeste Asiático y Oriente Medio.

En la década de 2010, empresas chinas incursionaron en la infraestructura tecnológica de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, socios clave de Estados Unidos, con visitas oficiales y generosa financiación. Estados Unidos intentó utilizar su liderazgo en IA para contrarrestar el avance. En un acuerdo con la administración Biden, una empresa emiratí prometió impedir el acceso a la tecnología china a cambio de acceder a la tecnología de IA de Nvidia y Microsoft.

En mayo, el presidente Trump firmó acuerdos adicionales para otorgar a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos aún más acceso a chips estadounidenses.

Una pugna similar se está produciendo en el Sudeste Asiático. Empresas chinas y estadounidenses como Amazon, Alibaba, Nvidia, Google y ByteDance, propietaria de TikTok, están construyendo centros de datos en Singapur y Malasia para prestar servicios en toda Asia.

A nivel mundial, Estados Unidos lidera el mercado, con empresas estadounidenses que construyen 63 centros de computación de IA fuera de sus fronteras, en comparación con los 19 de China, según datos de Oxford. Todos los centros de datos, salvo tres, operados por empresas chinas fuera de su país de origen utilizan chips de Nvidia, a pesar de los esfuerzos de China por producir chips de la competencia. Las empresas chinas pudieron comprar chips de Nvidia antes de las restricciones del gobierno estadounidense.

Incluso los países aliados con EEUU se han quedado fuera de la carrera por la IA debido a las restricciones comerciales. El año pasado, William Ruto, presidente de Kenia, visitó Washington para una cena de estado ofrecida por el presidente Joseph R. Biden Jr. Varios meses después, Kenia fue excluida de la lista de países con libre acceso a los semiconductores necesarios.

Esto le ha dado una oportunidad a China, a pesar de que los expertos consideran que sus chips de IA son menos avanzados. En África, los responsables políticos están negociando con Huawei, que desarrolla sus propios chips de IA, la posibilidad de convertir los centros de datos existentes para que incluyan chips fabricados en China, según el Sr. Koné, de Smart Africa.

“África llegará a un acuerdo con quien pueda dar acceso a las GPU”, afirmó.

Si lo construyes

Vista aérea de la construcción en curso de un sitio de infraestructura de IA, fruto de la colaboración entre OpenAI, SoftBank y Oracle en Abilene, Texas. Daniel Cole/Reuters

Alarmados por la concentración del poder de la IA, muchos países y regiones intentan cerrar la brecha. Proporcionan acceso a terrenos y energía más barata, agilizan los permisos de desarrollo y utilizan fondos públicos y otros recursos para adquirir chips y construir centros de datos. El objetivo es crear una “IA soberana” disponible para empresas e instituciones locales.

En India, el gobierno subsidia la capacidad de procesamiento y la creación de un modelo de IA competente en los idiomas del país. En África, los gobiernos están considerando la colaboración en centros regionales de computación. Brasil ha prometido 4 mil millones de dólares para proyectos de IA.

“En lugar de esperar a que la IA venga de China, EEUU, Corea del Sur o Japón, ¿por qué no tener la nuestra?”, preguntó el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el año pasado al proponer el plan de inversión.

Incluso en Europa, existe una creciente preocupación por el control de la mayoría de los centros de datos por parte de empresas estadounidenses. En febrero, la Unión Europea anunció planes para invertir 200 000 millones de euros en proyectos de IA, incluyendo nuevos centros de datos en el bloque de 27 países.

Mathias Nobauer, director ejecutivo de Exoscale, proveedor suizo de computación en la nube, afirmó que muchas empresas europeas desean reducir su dependencia de las empresas tecnológicas estadounidenses. Este cambio llevará tiempo y “no se produce de la noche a la mañana”, afirmó.

Aun así, es probable que cerrar la brecha requiera la ayuda de Estados Unidos o China.

Cassava, empresa tecnológica fundada por el multimillonario zimbabuense Strive Masiyiwa, tiene previsto abrir uno de los centros de datos más avanzados de África este verano. Los planes, que se gestaron durante tres años, culminaron en una reunión en octubre en California entre ejecutivos de Cassava y Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, para comprar cientos de chips de su empresa. Google también es uno de los inversores de Cassava.

El centro de datos forma parte de un proyecto de 500 millones de dólares para construir cinco instalaciones de este tipo en África. Aun así, Cassava prevé que solo cubra entre el 10 % y el 20 % de la demanda de IA en la región. Al menos 3000 startups han expresado interés en utilizar los sistemas informáticos.

“No creo que África pueda permitirse externalizar la soberanía de la IA a otros”, declaró Hardy Pemhiwa, director ejecutivo de Cassava. “Tenemos que centrarnos en ello y asegurarnos de no quedarnos atrás”.

© The New York Times 2025.